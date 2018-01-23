Günlük burç yorumları 23 Ocak Salı - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

23 Ocak Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar gün boyunca burcunuzda ilerleyecek Ay, size cesur yaklaşımlar, güçlü duruş ve dünyaya kim olduğunuzu gösterme cesareti sunacak Ay etkisi başlıyor. Sizin burcunuzda ilerlediği için, gönlünüzden geldiği gibi hareket etmeniz mümkündür. Kurallar, dayatmalar, sıkboğaz edilmelerden hoşlanmazsınız.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar günümüz, Ay-Koç burcu geçiş etkinliğinde başlıyor. İşinizle ilgili bir karar vermeniz gerektiğinde gün boyu iyice düşünmenizi tavsiye ediyorum. Otorite konumunda bulunan kişilerle aranızda istenmeyen durumlar oluşması ihtimaline karşı sakin ve ılımlı bir şekilde hareket etmek en akıllıca yöntemdir.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Ay-Koç burcu geçiş etkinliğinde güne adım atıyoruz. Bu sayede inandığınız ne varsa ona sahip çıkarsınız ve girişimde bulunmaya hazırsınızdır. Doğal olarak sizi ön saflarda görmek mümkün olduğu gibi hakkınızı olanı elde etmek adına atak davranırsınız.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Ay-Koç burcu geçiş etkinliğinde güne adım atıyoruz. Eviniz, ailevi ilişkileriniz ve duygu dünyanızla ilgili konularda kendinize göre hareket etmeniz kolay olmaz. Çünkü başkaları sizden beklenti içindedir. Onları memnun etmek zorunda kalırsınız.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Ay-Koç burcu geçiş etkinliğinde güne adım atıyoruz. Yakın akrabalar, partneriniz, kardeşlerinizle alakalı konularla yakından ilgilenirsiniz. Ayrıca hukuki, çocuklar, tayin terfi, yolculuk, başvurular bugün gündeminizde yer alır.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar güne, Ay-Koç burcu seyir etkinliğinde adım atıyoruz. Sizin için önemli olan, huzurlu ve mutlu olmaktır. Ayrıca maddi yönden rahat bir yaşam arzularsınız. İş ortamınızda huzurunuz yoksa, içinize kapanırsınız. Lütfen her şeyi kafanıza takıp kendinizi üzmeyiniz. Her şeyin bir zamanı vardır. Hayırlısı diyelim.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay-Kuzey düğüm görünümü, ilişkide bencil davranmayan, ortaklaşa hareket edebilen, uyumlu ve dürüst birisiyle yaşama arzumuzu işaret ediyor. Ancak böyle biriyle yarınlarda mutlu olabiliriz. Buna göre ilişkimizi veya ilişki seçeneklerimizi gözden geçireceğiz.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, Ay-Koç burcu geçiş etkinliğinde güne merhaba diyeceğiz. Sıkıntılardan kurtulmak ve kendinize yeni bir dünya kurmak arzusu yine yoğun olacak. Başkalarına uymakta ve sabır göstermekte zorlanabilirsiniz.
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay-Kuzey düğüm görünümü, gönlümüzden geldiği gibi düşüncelerimizi ifade etmemizi sağlıyor. Kişisel gelişimimize katkıda bulunan iş ve projelerden yanayız. Aşkta özgürlüğü, yeniliği, değişimi seviyoruz. Sıradan, belli belirsiz, soru işaretleri uyandıran, rutinleşen her şeye karşıyız.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, ailevi hayatımız ve finansal konularda fayda-zarar hesabı yapacağız. Bizi sinirlendiren, yoran, bencil davranan kişilere tolerans göstermeyiz. Fikrimizi açıkça söyleriz. Çıkarımızı önemseriz. Buna uymayan kişileri uyarmayı biliriz.
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay-Merkür görünümü, tam emin olmadığımız konularda sözler vermeyelim. Bir bakalım duruma. Aksaklıklar olur mu, nerelerde eksikler var, yolculuk, organize işler, girişimlerimizden emin dahi olsak, yine kontrolünü yapalım.
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay-Pluto görünümü, maddi ve manevi alanda gücünüzü kanıtlama arzunuzu işaret ediyor. Ancak gerektiğinde insanlarla ılımlı diyalog ve ilişkide bulununuz. Bu davranış biçimi size destek olmalarını sağlar.
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