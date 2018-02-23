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Günlük burç yorumları 23 Şubat Cuma - İrem Su'dan 19-28 Şubat haftalık burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 06:59 | Son Güncelleme

Günlük burç yorumları, astrolog İrem Su'yun değerli yorumları ile haberimizde. Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor, nelere dikkat etmelisiniz? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte 23 Şubat Cuma günlük burç yorumları, 19-28 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2018 yıllık burç yorumları..

Günlük burç yorumları 23 Şubat Cuma - İrem Su'dan 19-28 Şubat haftalık burç yorumları

İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Ünlü astroloji danışmanı İrem Su; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile günlük, haftalık, aylık ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Günlük burç yorumunuzu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. İşte 23 Şubat Cuma günlük burç yorumları, 19-28 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 ŞUBAT CUMA

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

İkizler burcunda oluşacak ilkdördün etkisinde, insanların sizin hakkınızda ne düşündüğü, hayatınızın hangi yönde ilerlemekte olduğu kafanızın karışmasına neden olabilir. Bazen başkalarının duymayı istedikleri gibi konuşursunuz, bazen de sizi üzmeye çalışanları umursamazsınız.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay-İkizler burcunda seyrine başlıyor. İşlerinizi başarılı şekilde halledebilirsiniz. Yenilik merakımız yükseliyor. Her türlü düşünceye, öneriye açık olacağız. Düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Maddi konular üzerinde daha fazla duracağız.

İkizler Günlük Burç Yorumu

İkizler burcunda oluşacak ilkdördün, sabırsızlık, kararsızlık göstermenize neden olabilir. Ayrıca, partnerinizle aranızda bir takım gerginlikler söz konusu olabilir. Sanki aynı dili konuşmuyor gibisinizdir. Özellikle bugün bu durumu daha fazla hissedersiniz. İş yerinizde biraz huzursuzluk yaşanabilir.

19-28 Şubat haftalık burç yorumları19-28 Şubat haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Yasal konularda sorunları olanlar, iş bulmakta zorluk çekenler, kısaca bugün tüm burç mensupları olarak, isteklerimiz ile dış dünyanın engelleri arasında kalabiliriz. Duygusal konularda, bir yandan kafanızın içindeki sorulara cevap aramaya çalışırken diğer yandan verdiğiniz cevabın sizi tatmin etmediğini fark edebilirsiniz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Bugün sezgileriniz son derece güçlüdür. Bir takım işleriniz umduğunuz gibi gitmese de, her şey yolunda ve ben mutluyum diyebilirsiniz. Bazı insanlar yaşadığınız ilişki hakkında negatif konuştuğu halde, onları hemen susturarak dedikodu yapmaya çalıştıklarını düşünürsünüz.

Başak Günlük Burç Yorumu

kizler burcunda oluşacak ilkdördün, ilişkinizi gözden geçirmeniz yönünde önemlidir. Yanılmak istemiyorsunuz. Sizin arzunuz huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamaktır. Bugüne dek yaşadıklarınızı unutmak ve karmaşık durumlardan bir an önce kurtularak yeni bir hayata yelken açmak.

1-11 Şubat haftalık burç yorumları


Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 03:07 itibariyle Ay-İkizler burcunda seyrini sürdürecek. İstediklerimizi elde etmek arzumuz bugün ön planda olacaktır. Bize kimsenin, hiç bir olayın duvar örmesini istemiyoruz. Meraklılığımız her türlü konuda bilgi sahibi olmak için bizi itekliyor gibi.

Akrep Günlük Burç Yorumu

İkizler burcunda oluşacak ilkdördün, çevrenizdeki insanları coşturmak, neşeyle kucaklamak arzunuz gayet yoğundur. Ayrıca parasal konulardaki sıkıntılarınızın üstesinden gelmek ve kendinizi güvende hissetmek arzunuz da yoğundur. Bugün olayları ve içinde bulunduğunuz durumu ele alırken iki yönlü düşünebilirsiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

İkizler burcunda oluşacak ilkdördün etkisi altında benim tavsiyem, çevrenizdeki insanlarla ilişkinizi güçlü tutmanızdır. Bazen güvensizlik ve çaresizlik hissetseniz bile, bunları dışa yansıtmak istemeyeceksiniz. Sıkıntınızı gizlemeyi ve kendinizi güçlü göstermeyi bir şekilde başarabilirsiniz.

2018 Şubat ayı aylık burç yorumları


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Çevrenizdeki insanların size destek olması, teskin etmesi veya isteklerinizi yerine getirmeleri sizi fazlasıyla memnun edebilir. Benim size önerim, kendi kendinizi sakinleştirerek ve durumunuzun olumlu sonuçlanacağına dair inancınızı güçlü tutarak rahatlamanızdır.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 10:30 Ay-Pluto olumlu görünümü ilişkilerde en iyi yaklaşımın, karşınızdaki kişinin değerlerini, düşüncelerini ve arzularını iyi tanımanızdır. Bir takım insanların zamanla sizi ne kadar çok yanılttığını düşünebilirsiniz

Balık Günlük Burç Yorumu

Yeni iş alanları araştırarak geleceğinizi garanti altına almak isteyebilirsiniz. Yapılması gereken öncelikle enine boyuna düşünmek ve alışkanlıklarınızın esiri olmamaktır. Eğer çalışmalarınız ve emeğinizin karşılığını almakta güçlük çekiyorsanız veya bulunduğunuz yerde bundan daha fazla gelişip büyümeyecekseniz, mantıklı düşünmeniz çok daha faydalıdır.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


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