Günlük burç yorumları: 23 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

23 Temmuz Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında kısa süreli flört ve aşk evinizde seyrini sürdürecek Güneş, size cesaret ve güven aşılayıcıdır. Yaratıcı özellikleriniz ön plandadır. Hakimiyeti elinizde tutmak, onaylanan taraf olmak istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Aslan burcu seyri ev hayatınız, ailevi ilişkileriniz ve duygusal yaşamınızda etkili bir süreçtir. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade ettiğiniz bu dönemde, sizin için önemi olan her şeye sahip çıkarsınız. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Güneş, yakın çevrenizle olan ilişkinizde güçlendiricidir. Yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Eğitim hayatınız, iş ile alakalı meseleler, çevrenizle iletişim önemli hale geliyor. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında kazanç evinizde ilerlemeye başlayacak Güneş iş arama veya hakkınız olan paraya ve güce kavuşma arzunuzdur. Güneşin parlak ışıkları, sıcak ve özgüvenli bir şekilde hayata katılmanızı sağlar. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında burcunuzda ilerleyecek Güneş, olumlu ve güçlü bir enerji akışıdır. Hani deyim yerindeyse, Aslanın kendini Aslan gibi ifade edebildiği bu dönemin kıymetini bilmek ve gayet akıllı bir şekilde değerlendirmek gerekir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Güneş, kendimizi geliştirmemizde, sıcak ve cömert yaklaşımlarda bulunmamızda destekleyicidir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında yöneticisi olduğu Aslan burcunda seyredecek Güneş, başta sosyal hayatınız olmak üzere hedeflerinizi gözden geçirme anlamında etkilidir. Sıcakkanlı, özgüven dolu, güçlü ve enerjik çocukları gibi çevrenizle kolaylıkla iletişim kurabileceğiniz bu dönemde gerek arkadaşlarınızla gerekse yeni tanışacağınız kişilerle ortak aktivitelerde bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız