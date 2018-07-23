Günlük burç yorumları: 23 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

23 Temmuz Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında kısa süreli flört ve aşk evinizde seyrini sürdürecek Güneş, size cesaret ve güven aşılayıcıdır. Yaratıcı özellikleriniz ön plandadır. Hakimiyeti elinizde tutmak, onaylanan taraf olmak istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Aslan burcu seyri ev hayatınız, ailevi ilişkileriniz ve duygusal yaşamınızda etkili bir süreçtir. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade ettiğiniz bu dönemde, sizin için önemi olan her şeye sahip çıkarsınız. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Güneş, yakın çevrenizle olan ilişkinizde güçlendiricidir. Yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Eğitim hayatınız, iş ile alakalı meseleler, çevrenizle iletişim önemli hale geliyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında kazanç evinizde ilerlemeye başlayacak Güneş iş arama veya hakkınız olan paraya ve güce kavuşma arzunuzdur. Güneşin parlak ışıkları, sıcak ve özgüvenli bir şekilde hayata katılmanızı sağlar. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında burcunuzda ilerleyecek Güneş, olumlu ve güçlü bir enerji akışıdır. Hani deyim yerindeyse, Aslanın kendini Aslan gibi ifade edebildiği bu dönemin kıymetini bilmek ve gayet akıllı bir şekilde değerlendirmek gerekir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Güneş, kendimizi geliştirmemizde, sıcak ve cömert yaklaşımlarda bulunmamızda destekleyicidir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında yöneticisi olduğu Aslan burcunda seyredecek Güneş, başta sosyal hayatınız olmak üzere hedeflerinizi gözden geçirme anlamında etkilidir. Sıcakkanlı, özgüven dolu, güçlü ve enerjik çocukları gibi çevrenizle kolaylıkla iletişim kurabileceğiniz bu dönemde gerek arkadaşlarınızla gerekse yeni tanışacağınız kişilerle ortak aktivitelerde bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında yöneticisi olduğu Aslan burcunda ilerlemesini sürdürecek Güneş, nasıl hayatın merkezi, ısı ve ışık kaynağı ise, insanın güven tazelemesinde, kendine gelmesinde etkili bir ışıktır. Burcunuzla mücadeleci görünüm yapan Güneş, kendinizi öne sürerek, yılmadığınızı göstermenizi sağlar. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında yöneticisi olduğu Aslan burcunda seyrini sürdürecek Güneş, eğitim, yurtdışı yolculuklar, tatil planlamaları, akademik kariyer, dini seyahatler, bir başka şehre yerleşim gibi konuları vurguluyor. Araştırma ve keşiflerde bulunarak ufkunuzu genişletebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında Aslan burcunda seyredecek Güneş süresince, başkaları üzerinde maddi anlamda etkili olmaya çalışırız. Çıkarlarımızı düşünürüz. Bazen arzularımız öylesine yoğundur ki, kaybetmekten korkarız. Ancak mecburen uymanız, anlayışlı olmanız gereken durumlar oluşabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında Güneş-Aslan burcunda ilerleyecek. Evlilik, uzun seyirli beraberlik, bir ilişkide aradığınız kriterler üzerinde durma zamanıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında, sıcaklığıyla bizi ısıtan, ışığıyla aydınlatan, astrolojik anlamıyla kendini ifade ve yaratıcılık yönlerimizin açığa çıkmasında, fiziksel sağlığımızın güçlenmesinde, saygınlık ve liderlik gücü elde etmemizde bize destek olan Güneş, yöneticisi olduğu Aslan burcunda seyredecek. Devamını okumak için tıklayınız
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