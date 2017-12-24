Günlük burç yorumları 24 Aralık Pazar - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Son Güncelleme 2 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 11:15 |2 saat önce

İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün yani 24 Aralık Pazar günü neler sizi bekliyor öğrenebilirsiniz. 2017'nin sonuna yaklaşırken bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burcunuzda neler yaşanacak, sizleri ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte 24 Aralık Pazar günlük burç yorumları, 18-24 haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 ARALIK Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Pazar günümüz, Balık burcunda ilerleyen Ayın sezgilerinizi yükseltici enerji desteğiyle başlıyor. Birçok bilgi sanki bir şekilde size iletiliyor gibi gelebilir. Manevi gücünüzü yükselten bu etki altında, özünüzdeki cevheri bulma yolundayız. Arınmak ve geçmişe ait her türlü olumsuzluktan kurtulma arzunuz gayet yoğundur. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Ay-Balık burcu seyir etkinliği altında Pazar gününe merhaba diyeceğiz. Bu enerji, hoşgörü ve barış, güzellik ve dostluk kavramlarını ön plana getiricidir. Gönlümüz, huzur ve güzellikleri yaşamaktan yanadır. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Pazar günümüz, Ay-Balık burcu seyir etkinliğinde başlayacak. Biraz rehavet yaratabilir. Bunu göz önüne alarak hareket edelim. İş hayatınızdan ailevi konulara kadar her bir noktayı gözlemlemeye çalışın. Endişeli olmayın ama mutlaka gerçekçi düşünün.

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, Ay-Balık geçişiyle Pazar gününe adım atıyoruz. Sevdiklerimizi kucaklamak, şöyle sıkıntılarımızı arkamızda bırakmak istiyoruz. Hayatı hem olumlu yanlarıyla hem de bu enerjinin moral desteğiyle hoş bir şekilde ele alabiliriz. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Ay-Balık burcu seyriyle Pazar gününe adım atacağız. Elimizde olmadan hassas düşünebiliriz. Siz nasıl bakarsanız hayata, hayat size onu sunacaktır. O zaman gelin, yaşamın ne kadar değerli bir armağan olduğu bilinciyle güne adım atalım. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Balık burcunda ilerleyen Ay, Pazar günü boyunca etkili olacak. İlişkilerimizde partnerimizden kaynaklanabilecek zorluklardan uzak kalmak arzusunda olacağız. Bize karşı sevecen, bütünlük duygusuyla yönelmenizi bekleyeceğiz. Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, Ay-Balık burcu geçişiyle Pazar günümüz başlıyor. Hassasız. Her şeyi olduğu haliyle kabul etmek zorunda oluşumuz biraz yoracak. Bu enerji, sanatsal çalışmalar için bir hayli olumludur. İnsanlara destek veririz, empatide bulunuruz. Karşımızdaki kişiyi anlamaya çalışırız.