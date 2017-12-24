Günlük burç yorumları 24 Aralık Pazar - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün yani 24 Aralık için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 23 Aralık Cumartesi günlük burç yorumları, 18-24 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Pazar günümüz, Balık burcunda ilerleyen Ayın sezgilerinizi yükseltici enerji desteğiyle başlıyor. Birçok bilgi sanki bir şekilde size iletiliyor gibi gelebilir. Manevi gücünüzü yükselten bu etki altında, özünüzdeki cevheri bulma yolundayız. Arınmak ve geçmişe ait her türlü olumsuzluktan kurtulma arzunuz gayet yoğundur.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Ay-Balık burcu seyir etkinliği altında Pazar gününe merhaba diyeceğiz. Bu enerji, hoşgörü ve barış, güzellik ve dostluk kavramlarını ön plana getiricidir. Gönlümüz, huzur ve güzellikleri yaşamaktan yanadır.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Pazar günümüz, Ay-Balık burcu seyir etkinliğinde başlayacak. Biraz rehavet yaratabilir. Bunu göz önüne alarak hareket edelim. İş hayatınızdan ailevi konulara kadar her bir noktayı gözlemlemeye çalışın. Endişeli olmayın ama mutlaka gerçekçi düşünün.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler, Ay-Balık geçişiyle Pazar gününe adım atıyoruz. Sevdiklerimizi kucaklamak, şöyle sıkıntılarımızı arkamızda bırakmak istiyoruz. Hayatı hem olumlu yanlarıyla hem de bu enerjinin moral desteğiyle hoş bir şekilde ele alabiliriz.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Ay-Balık burcu seyriyle Pazar gününe adım atacağız. Elimizde olmadan hassas düşünebiliriz. Siz nasıl bakarsanız hayata, hayat size onu sunacaktır. O zaman gelin, yaşamın ne kadar değerli bir armağan olduğu bilinciyle güne adım atalım.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Balık burcunda ilerleyen Ay, Pazar günü boyunca etkili olacak. İlişkilerimizde partnerimizden kaynaklanabilecek zorluklardan uzak kalmak arzusunda olacağız. Bize karşı sevecen, bütünlük duygusuyla yönelmenizi bekleyeceğiz.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler, Ay-Balık burcu geçişiyle Pazar günümüz başlıyor. Hassasız. Her şeyi olduğu haliyle kabul etmek zorunda oluşumuz biraz yoracak. Bu enerji, sanatsal çalışmalar için bir hayli olumludur. İnsanlara destek veririz, empatide bulunuruz. Karşımızdaki kişiyi anlamaya çalışırız.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Ay-Balık burcu geçişinin hoş etkileri altında Pazar gününe adım atıyoruz. Bu enerji, sevgi, şefkat ve ruhsallığın ön plana gelmesi açısından gayet etkilidir. Sizin gibi tutku yönü güçlü, cinselliği yüksek ve dönüşümde bulunma kabiliyeti ile donatılmış kişiler aşk son derece önemlidir. Balık burcunda ilerleyecek Ay, her zaman olduğu gibi, bizi bir anne şefkatiyle sarıp sarmalar.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Pazar günümüz, Ay-Balık burcu geçiş etkinliğinde başlayacak. Ailemiz, evimiz, sevdiklerimizin ilgisi bizim için son derece kıymetli olacak. Ev veya işimize göre, mistik çalışmalar, hayallerin yazıya dökülmesi, ruhsal anlamda bizi kuvvetlendiren ritüellerle uğraşabiliriz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Pazar günümüz, Ay-Balık burcu seyir etkinliğinde başlıyor. Bu seyir etkisi altında dünyanın karmaşası, huzursuzluğundan uzak durmak isteriz.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Ay-Balık burcu seyriyle Pazar gününe adım atıyoruz. Bu enerji, ruhsal çalışmalar ve bu alandaki yeteneklerimizi değerlendirme anlamında faydalıdır. Ancak paramızın hesabını iyi yapalım.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, burcunuzda ilerleyen Ay etkisinde Pazar gününe adım atıyoruz. Hayal gücünü yükselten, ruhsal anlamda sakinleştirici bu enerji, sizin için rahatlatıcı bir günün işaretçisidir.
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