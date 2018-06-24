Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

24 Haziran Pazar günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 18-24 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... 18-24 Haziran haftalık burç yorumları İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 HAZİRAN Koç Günlük Burç Yorumu Kendinizi iyileştirmek istiyorsanız, önce kendinize karşı gerçekçi olmalısınız. Gelenek ve göreneklerinize uymayan, size güven ve huzur vermeyen, anne-babanızla olan ilişkinizi zorlayan, yuvanızda emniyette hissettirmeyen ve geçmişten bu yana sizde iz bırakmış ne varsa gözden geçirip, anlamak ve çözmek durumundasınız. Ancak o zaman iyileşir, güçlenirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Yüzleşmek, gerçekçi olmak, çözüm bulmak gerekiyor. Fiziksel ve ruhsal anlamda huzurun, güvencenin yolu budur. Arınmanız, stresten kurtulmanız, yolunuza bakmanız gerekiyor. Sizi her kim veya hangi şey kurban durumunda hissettiriyorsa ondan uzaklaşınız. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Nasıl bir toplumda yaşıyorsunuz, nasıl insanlarla bir aradasınız, nasıl ilişkiler kuruyorsunuz, plan ve projeleriniz nedir? Bütün bunları gerçekçi bir şekilde ele almanız gerekiyor. Böylece doğru bir yol, yöntem belirleyerek ilerleyebilir, güçlenebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Koruyup kolladığımız, değer verdiğimiz ve sorumluluk aldığımız her konuyu tekrar gözden geçireceğiz. Güçsüz olduğumuz, kendimizi savunmak zorunda kaldığımız meseleleri göz ardı etmeyeceğiz. Bunlara sebep olan etkenleri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bugün duyarlıyız ve tepki göstermeye açığız. Hatta zaman zaman agresif davranabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Bizi derinden etkileyen, zayıf düşüren ve çoğu zaman pes etmemize neden olan durumları iyileştirmemiz, çözüme kavuşturmamız gerektiğini vurguluyor. Bu hassasiyet fiziksel ve ruhsal anlamda bizi güçsüz kıldığı için, sağlığımıza çok daha fazla dikkat etmemiz gereken gündeyiz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Toplumsal hayatımızı, değerlerimizi, güven arzumuzu, başkalarıyla ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Geleceğimizi garanti altına almanın, gerçekçi olmanın önemini bir kez daha kavrayacağız. Yolumuza çıkan engellerle baş etmemiz için, bir şeyleri etkisinde kalmamak, ne yaptığımızı bilmek gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu İlişkide güven, nezaket, koruma kollama gibi olguların önemini bir kez daha gözden geçireceğiz. İlişki kriterlerimizi ele alacağız. Bu görünüm hassasiyet yaratıyor. Bizi rahatsız eden ve güvensiz hissettiren konulara tepkili ve aşırı hassas yaklaşmak çözüm değil. Biz ne istediğimizi bilmeliyiz. Beraberlikte paylaşımın önemi büyük. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Eğitimden iş hayatına kadar her alanda bu olguya önem veriyoruz. Bugün bazı gelişmeler bizi daha fazla düşündürür. Sorunlarımıza mutlak çare bulmak isteriz. Görmezden geldiklerimizle bizi yüzleştiren, yanlışları bize gösteren bu görünüm aslında problemlere çözüm bulmak için uyarılardır. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Duyarlıyız özellikle başkalarıyla olan ilişkimizde bu daha fazla ön planda. Çünkü aşkı hissetmek, hayatın güzelliklerini yaşamak için desteğe, güvenceye, paylaşmaya ihtiyacımız var. bunu göremediğimiz için üzülüyoruz, stres yükleniyoruz. Bu görünüm sayesinde kimlerle ne gibi ilişkimiz olduğunu, nerelerde üzüldüğümüzü, nelere içerlediğimizi gerçekçi şekilde gözden geçireceğiz. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Güven dolu bir hayatın özlemini duyuyoruz. Geçmişten bu yana edindiğimiz tecrübeler ışığında kimsenin bizi üzmesine, zayıf düşürmesine tahammülümüz yok. Biz bu görünümle, kendi içimizdeki dengeyi yeniden sağlamamız gerekiyor. Birilerine kızmak, kendimizi üzmek değil, sorunlara çare bulmak yaralarımızı iyileştirmek lazım. Devamını okumak için tıklayınız