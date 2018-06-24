Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

24 Haziran Pazar günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 18-24 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Kendinizi iyileştirmek istiyorsanız, önce kendinize karşı gerçekçi olmalısınız. Gelenek ve göreneklerinize uymayan, size güven ve huzur vermeyen, anne-babanızla olan ilişkinizi zorlayan, yuvanızda emniyette hissettirmeyen ve geçmişten bu yana sizde iz bırakmış ne varsa gözden geçirip, anlamak ve çözmek durumundasınız. Ancak o zaman iyileşir, güçlenirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Yüzleşmek, gerçekçi olmak, çözüm bulmak gerekiyor. Fiziksel ve ruhsal anlamda huzurun, güvencenin yolu budur. Arınmanız, stresten kurtulmanız, yolunuza bakmanız gerekiyor. Sizi her kim veya hangi şey kurban durumunda hissettiriyorsa ondan uzaklaşınız. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Nasıl bir toplumda yaşıyorsunuz, nasıl insanlarla bir aradasınız, nasıl ilişkiler kuruyorsunuz, plan ve projeleriniz nedir? Bütün bunları gerçekçi bir şekilde ele almanız gerekiyor. Böylece doğru bir yol, yöntem belirleyerek ilerleyebilir, güçlenebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Koruyup kolladığımız, değer verdiğimiz ve sorumluluk aldığımız her konuyu tekrar gözden geçireceğiz. Güçsüz olduğumuz, kendimizi savunmak zorunda kaldığımız meseleleri göz ardı etmeyeceğiz. Bunlara sebep olan etkenleri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bugün duyarlıyız ve tepki göstermeye açığız. Hatta zaman zaman agresif davranabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Bizi derinden etkileyen, zayıf düşüren ve çoğu zaman pes etmemize neden olan durumları iyileştirmemiz, çözüme kavuşturmamız gerektiğini vurguluyor. Bu hassasiyet fiziksel ve ruhsal anlamda bizi güçsüz kıldığı için, sağlığımıza çok daha fazla dikkat etmemiz gereken gündeyiz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Toplumsal hayatımızı, değerlerimizi, güven arzumuzu, başkalarıyla ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Geleceğimizi garanti altına almanın, gerçekçi olmanın önemini bir kez daha kavrayacağız. Yolumuza çıkan engellerle baş etmemiz için, bir şeyleri etkisinde kalmamak, ne yaptığımızı bilmek gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
İlişkide güven, nezaket, koruma kollama gibi olguların önemini bir kez daha gözden geçireceğiz. İlişki kriterlerimizi ele alacağız. Bu görünüm hassasiyet yaratıyor. Bizi rahatsız eden ve güvensiz hissettiren konulara tepkili ve aşırı hassas yaklaşmak çözüm değil. Biz ne istediğimizi bilmeliyiz. Beraberlikte paylaşımın önemi büyük. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Eğitimden iş hayatına kadar her alanda bu olguya önem veriyoruz. Bugün bazı gelişmeler bizi daha fazla düşündürür. Sorunlarımıza mutlak çare bulmak isteriz. Görmezden geldiklerimizle bizi yüzleştiren, yanlışları bize gösteren bu görünüm aslında problemlere çözüm bulmak için uyarılardır. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Duyarlıyız özellikle başkalarıyla olan ilişkimizde bu daha fazla ön planda. Çünkü aşkı hissetmek, hayatın güzelliklerini yaşamak için desteğe, güvenceye, paylaşmaya ihtiyacımız var. bunu göremediğimiz için üzülüyoruz, stres yükleniyoruz. Bu görünüm sayesinde kimlerle ne gibi ilişkimiz olduğunu, nerelerde üzüldüğümüzü, nelere içerlediğimizi gerçekçi şekilde gözden geçireceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Güven dolu bir hayatın özlemini duyuyoruz. Geçmişten bu yana edindiğimiz tecrübeler ışığında kimsenin bizi üzmesine, zayıf düşürmesine tahammülümüz yok. Biz bu görünümle, kendi içimizdeki dengeyi yeniden sağlamamız gerekiyor. Birilerine kızmak, kendimizi üzmek değil, sorunlara çare bulmak yaralarımızı iyileştirmek lazım. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Güven ve huzur için öne atılmaya hazırız. Değerlerimizi koruma ve kollama çabamız bugün oldukça yüksek. İnandığımız bir davanın ve yolun yolcusu olarak sorunlarımıza çare bulacak bir arayıştayız. Ancak bu konuda gerçekçi olmamız ve ona göre karar vermemiz gerekir. Tepki göstermek değil, çözüm bulmak vaktidir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, maddi manevi anlamda değerlerimize sahip çıktığımız ve bu anlamda mücadele verdiğimiz gündeyiz. Gerçek huzur ve güvencenin peşindeyiz. Hassasız. Zayıf yanlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum