Günlük burç yorumları: 24 Mart Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

24 Mart Cumartesi günü İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-25 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

24 MART CUMARESİ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, iş hayatında güçlenmek, toplum içindeki yerinizi sağlamlaştırmak, durduğunuz yeri bilmek isteğinizin işaretçisidir. Hedefinize varmak, isteklerinizi elde etmek amaçlı aceleci ve baskın davranabileceğinizi de işaretler. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, kişinin, isteklerini elde etmek adına olan mücadele ettiğini görüyoruz. Kişinin asıl arzusu, endişelerinden kurtulmak. Çünkü biliyor ki, bu endişeler giderilmediğinde, hayat lezzetsiz hale gelecek. Bazıları için bu görünüm bir gerilim işareti olabilir. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, hedefiniz ve diğer insanlarla aranızdaki maddi ve manevi paylaşımlar anlamındaki hassasiyetin göstergesidir. Tutkularınız oldukça yoğundur. Karşı konulamaz bir güçle sahip olmayı istediğiniz her şeyin peşinden koşabilirsiniz. Bu mücadelede sabırla hareket etmenizi tavsiye ediyorum.

19 - 25 Mart haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, mesleki ve özel hayatınızla ilgili konularda güce duyduğunuz yoğun ihtiyaç yükseliyor. İlişkide huzurdan yanasınız. Hayatınızın iplerini elinizde tutmak istiyorsunuz. Belki kimilerine göre fazla duyarlısınız. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, ilişkisi olanlar açısından incelersek, isteklerini mutlaka elde etmek isteyen bireyin partneriyle arasında yaşanan güç mücadelesinin göstergesi olabilir. İkinci anlamı, hayatına yenilik getirmek, arzularının peşinden koşarak elde etmek isteyen kişinin önündeki engellerle boğuşmasının işareti olabilir. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, ilişkide tutkuların yükselişi ve ne olursa olsun isteklerimizin peşinden giderek elde etme dürtümüzün yüksek olacağını gösteriyor. Aşkın büyülü derinliklerinde sarhoş olmaya hazırız. Yeter ki o kapınızı çalsın. İlişkisi olanlar böyle bir görünüm altında, sevdiklerini öylesine sahiplenirler ki, kaybetmeyi asla göze alamazlar.

2018 Mart ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, bir uyarı zili gibi. Dur ve bekle, etrafındaki kişi ve durumlara tepki göstermeden önce olayları şöyle mantıklı bir şekilde gözlemle diyor. Bu uyarı ister ilişkiniz ister iş ortaklığınız isterse ailevi veya güvenliğiniz konusunda olsun fark etmez. Sadece soğukkanlı davranmanız ve dengenizi muhafaza etmeniz önemli. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, size anlamlı gelen her şeyi elde etme yolundaki mücadelenizin göstergesi. Öylesine arzulunuz ki, önünüze çıkabilecek ve sizi yolunuzda alıkoyabilecek her türlü engelle savaşabilirsiniz. Belirsizlikler sizi öfkelendirebilir, beceriksiz insanlar sinirlendirebilir, size boş yere akıl verenler kızdırabilir. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, hayatın tüm nimetlerinden yararlanmak arzumuzun yükseleceğini işaret ediyor. Azla yetinmek istemiyoruz. Aşk kadar, para kazanmak, güzel yaşamak, ilişkimizde tatmin olmak, cinsel yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmek ihtiyacımız da yoğun.