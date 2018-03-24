HABER

Günlük burç yorumları: 24 Mart Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 07:26 | Son Güncelleme

24 Mart Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Günlük burç yorumları ile bugün burcunuzda sizi neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, aile, ekonomi ve sağlık konularında burcunuz ne diyor? İrem Su'nun günlük burç yorumları ile sizleri neler bekliyor fikir edinebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-25 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 24 Mart Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

24 Mart Cumartesi günü İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-25 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

24 MART CUMARESİ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, iş hayatında güçlenmek, toplum içindeki yerinizi sağlamlaştırmak, durduğunuz yeri bilmek isteğinizin işaretçisidir. Hedefinize varmak, isteklerinizi elde etmek amaçlı aceleci ve baskın davranabileceğinizi de işaretler.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, kişinin, isteklerini elde etmek adına olan mücadele ettiğini görüyoruz. Kişinin asıl arzusu, endişelerinden kurtulmak. Çünkü biliyor ki, bu endişeler giderilmediğinde, hayat lezzetsiz hale gelecek. Bazıları için bu görünüm bir gerilim işareti olabilir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, hedefiniz ve diğer insanlarla aranızdaki maddi ve manevi paylaşımlar anlamındaki hassasiyetin göstergesidir. Tutkularınız oldukça yoğundur. Karşı konulamaz bir güçle sahip olmayı istediğiniz her şeyin peşinden koşabilirsiniz. Bu mücadelede sabırla hareket etmenizi tavsiye ediyorum.

19 - 25 Mart haftalık burç yorumları19 - 25 Mart haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, mesleki ve özel hayatınızla ilgili konularda güce duyduğunuz yoğun ihtiyaç yükseliyor. İlişkide huzurdan yanasınız. Hayatınızın iplerini elinizde tutmak istiyorsunuz. Belki kimilerine göre fazla duyarlısınız.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, ilişkisi olanlar açısından incelersek, isteklerini mutlaka elde etmek isteyen bireyin partneriyle arasında yaşanan güç mücadelesinin göstergesi olabilir. İkinci anlamı, hayatına yenilik getirmek, arzularının peşinden koşarak elde etmek isteyen kişinin önündeki engellerle boğuşmasının işareti olabilir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, ilişkide tutkuların yükselişi ve ne olursa olsun isteklerimizin peşinden giderek elde etme dürtümüzün yüksek olacağını gösteriyor. Aşkın büyülü derinliklerinde sarhoş olmaya hazırız. Yeter ki o kapınızı çalsın. İlişkisi olanlar böyle bir görünüm altında, sevdiklerini öylesine sahiplenirler ki, kaybetmeyi asla göze alamazlar.

2018 Mart ayı aylık burç yorumları2018 Mart ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, bir uyarı zili gibi. Dur ve bekle, etrafındaki kişi ve durumlara tepki göstermeden önce olayları şöyle mantıklı bir şekilde gözlemle diyor. Bu uyarı ister ilişkiniz ister iş ortaklığınız isterse ailevi veya güvenliğiniz konusunda olsun fark etmez. Sadece soğukkanlı davranmanız ve dengenizi muhafaza etmeniz önemli.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, size anlamlı gelen her şeyi elde etme yolundaki mücadelenizin göstergesi. Öylesine arzulunuz ki, önünüze çıkabilecek ve sizi yolunuzda alıkoyabilecek her türlü engelle savaşabilirsiniz. Belirsizlikler sizi öfkelendirebilir, beceriksiz insanlar sinirlendirebilir, size boş yere akıl verenler kızdırabilir.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, hayatın tüm nimetlerinden yararlanmak arzumuzun yükseleceğini işaret ediyor. Azla yetinmek istemiyoruz. Aşk kadar, para kazanmak, güzel yaşamak, ilişkimizde tatmin olmak, cinsel yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmek ihtiyacımız da yoğun.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, iş hayatında başarılı olma arzunuzu yükselticidir. Girişimde bulunduğunuz, size güven sağlayabilecek her işin altından kalkabilirsiniz. Tutkularınız sizi yönlendiriyor. İhtirasınız gayet yüksek.

Kova Günlük Burç Yorumu

Gizli ve oldukça derin tutkularınız ön plandadır. Hayatınızda bir değişiklik istersiniz. Bazıları platonik bir aşka tutulur, kimileri arkadaş olduğu kişiyle ilişkiye başlar veya bazılarınız sevildiğinizi düşünürken böyle olmadığını anlayabilir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Daha fazla kazanmak adına neler yapmalıyım sorusu ne kadar önemliyse, bastığınız yeri, yapacağınız yatırımı ileriye dönük şekilde düşünmek de o denli önemlidir. İşe yarar, gözle görülür, gerçekten yararlı olabilecek şekilde hem parasal hem de ilişki meseleleri gözden geçirmek gerekiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli yan yanaKemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli yan yana
AB'den Türkiye'ye şok kınama! AB'den Türkiye'ye şok kınama!
İnternete RTÜK denetimi geldiİnternete RTÜK denetimi geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları haftalık burç yorumları aylık burç yorumları yıllık burç yorumları irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Yunanistan Başbakanı Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

Yunanistan Başbakanı Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

Boluspor 6 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Boluspor 6 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

İlginizi Çekebilir

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

AK Parti'de tartışma yaratan 'FETÖ borsası' iddiasına Başbakan Yıldırım'dan açıklama

AK Parti'de tartışma yaratan 'FETÖ borsası' iddiasına Başbakan Yıldırım'dan açıklama

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski kocasını ormana kaçırtıp darp etti! Ölümle tehdit etti

Eski kocasını ormana kaçırtıp darp etti! Ölümle tehdit etti

Aydın Doğan: Bu sektörde çok çektim!

Aydın Doğan: Bu sektörde çok çektim!

Küçük çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

Küçük çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Mezdeke üyesi dansçı Aynur Kanbur’un katili kamerada

Mezdeke üyesi dansçı Aynur Kanbur’un katili kamerada

46 ilde deprem riski azaldı, 6 ilde arttı

46 ilde deprem riski azaldı, 6 ilde arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.