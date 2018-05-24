Günlük burç yorumları: 24 Mayıs Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

24 Mayıs Perşembe günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
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Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 05:39 Güneş-Mars görünümü gayet önemlidir. Yeni bir hedef, gelişme, bağlantı kurma, görüşmelerde bulunma yönünde olumludur. İletişime açık, amaca yöneliksiniz. Sosyal ilişkilerde aktif bir gün sizi bekliyor.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 05:39 Güneş-Mars görünümü gayet önemlidir. Parasal konularda uygun çözüm yolları aramanın, hedef belirlemenin işaretçisidir. Ek kazanç yolları aranır, farklı projelere yönelerek gelir elde edilmeye çalışılır. Tüm enerjinizi iş hayatına ve finansal konulara yönlendirirsiniz.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 05:39 Güneş-Mars görünümü kendinize yeni hedefler belirlemenizi teşvik edicidir. Görüşmeler başarılı geçer. Dışa açılma, farklı yerler keşfetme, kendinize yeni bir düzen kurma yönünde cesaretiniz artar.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 05:39 Güneş-Mars görünümü, finansal konularda akılcı olmanın önemi büyük. Kaynaklarınızı iyi kullanmalı, borçlanmamalısınız. Sizi endişelendiren durumlar olsa da, bu görünüm bir çıkış yolu, bir destek bulmanızı sağlayıcıdır. Bu destek eş, iş ortağı, bir mülkün satışı yoluyla olabilir.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 05:39 Güneş-Mars görünüm etkisinde Perşembe günümüz başlıyor. Çiftler arasında ileriye yönelik konuşmaların, kararların göstergesidir. Bir dayanışma, ortak bir hedef belirleme zamanıdır.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 05:39 Güneş-Mars görünümü gayet önemlidir. Geleceğe dönük yeni hedeflerin tespit edilmesini sağlar. Temel güdümüz, kendimizi ifade etmektir. Günlük yaşamda ve iş hayatında bir hareketlenme görülür. Görüşmeler yapılır. Bazı kişilerle bağlantıya geçilir.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 05:39 Güneş-Mars görünümü, özgürce kendinizi ifade etmenizi ve kararlar vermenizi sağlar. Güven duygunuz yükselir. Birkaç gündür süren sıkıntı ve sorunlar çözüme kavuşur. Girişimde bulunabilirsiniz. Aşk hayatınız keyifli paylaşımlarla güzelleşir. Bir yolculuk gündeme gelir. Bir planınız, projeniz yürürlüğe konur.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 05:39 Güneş-Mars görünüm etkisinde, sizi rahatlatacak, destek verecek, her anlamda güven duygunuzu yenileyecek insanlara ihtiyaç duyarsınız. Ailenizin ilgisi çok önemlidir. Maddi-manevi anlamda sizin yanınızda olmalarını beklersiniz. Bu görünüm sayesinde sizi rahatlatıcı gelişmeler yaşanabilir.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 05:39 Güneş-Mars görünümü, sizi ilişkide destekleyici ve güven vericidir. İlerisi adına umudunuz artar. Ortaklaşa bir yaşam hedefi belirlenir. Sorunlar konuşularak çözüme kavuşulur. Anlaşmaya açık, uyumlu çiftler problemin farkındadırlar. Bunu birlikte aşacaklarını gayet iyi bilirler. Bugün, konuşmak, dinlemek, anlamak için enerjiniz uygundur.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 05:39 Güneş-Mars görünümü günün en etkili enerjisidir. Maddi sıkıntılara bir çözüm yolu bulmanızı sağlar. Mesafeli biri olsanız da, bu görünüm iletişimi teşvik edici ve sizi rahatlatıcıdır.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 05:39 Güneş-Mars görünümü, sizleri keyiflendirici paylaşımların, yeni tanışmaların, girişimde bulunmanın, hızlıca sonuç almanın işaretçisidir.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 05:39 Güneş-Mars görünümü gayet önemlidir. Aile içinde iletişimin önemini vurguluyor. Siz duygularınızı ifade edeceğiniz, sıkıntılarınızı paylaşacağınız insanlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Sizi anlamalarını bekliyorsunuz. Böyle olursa hayata sarılacağınızı, çalışıp çabalayacağınızı gösteriyor.
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