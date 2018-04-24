Günlük burç yorumları - 24 Nisan Salı İrem Su'dan burç yorumları (23-30 Nisan haftalık burç yorumları)

24 Nisan Salı günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-30 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 NİSAN SALI Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, saat 08:13 Mars-Jüpiter görünümüyle güne adım atıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün boyunca etkili olacak bu enerji, iş hayatı ve finansal konularda destekleyici gözüküyor. Eğer birilerinden destek bekliyorsak, ödeme veya yatırıma dönük bir şeyler planlıyorsak bunları halletmek mümkündür. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, saat 08:13 Mars-Jüpiter görünümüyle güne adım atıyoruz. Önümüzdeki iki gün boyunca kurulacak bağlantılar, yapılacak işler ve planlamaların göstergesidir. Eşimizden, iş ortağımızdan veya birilerinden destek görürüz. İş birliğinde bulunuruz, ortak çıkarlarımız için anlaşmaya varırız. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 08:13 Mars-Jüpiter görünümüyle güne adım atıyoruz. Birkaç gün boyunca etkili olacak bu enerji sağlık kontrolleri ve tedavi yöntemleri üzerinde verilecek kararların göstergesidir. Bir çok konuda destekleyicidir. Sözgelimi, iş konularında taraflar sözleşme maddelerini görüşürler.

23 - 30 Nisan haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 08:13 Mars-Jüpiter görünümüyle güne adım atıyoruz. Önümüzdeki iki üç gün boyunca etkili olacak bu enerji, eş veya iş ortağımızla anlaşmanın, birçok mesele üzerinde dayanışmanın işaretçisidir. Taraflar problem varsa, birlikte çözüme giderler. İyi olan her şey daha da büyür ve gelişir. Aslan Günlük Burç Yorumu 24 Nisan saat:19:40-19 Mayıs saat:16:10 arasında Venüs-İkizler burcunda seyrini sürdürecek. İlişkiniz başta olmak üzere arkadaşlıklar, sosyal hayat, kariyer yaşamı gibi geniş alanda kolayca yön değiştirmenize neden olabilir. Biriyle beraberliğiniz sürerken, diğer bir kişi de ilginizi çekebilir. Ancak bu geçici bir arkadaşlık, yazışmak, konuşmak anlamındadır. Başak Günlük Burç Yorumu 24 Nisan saat:19:40-19 Mayıs saat:16:10 arasında Venüs-İkizler burcunda seyrini sürdürecek Mesleki konularda geleceğiniz adına yeni girişimlerde bulunmak için güçlü insanlarla ilişki içinde olmanız ve becerikli olduğunuz alanlarda bugüne dek edindiğiniz tecrübeleri göstermeniz yönünde kıymetlidir.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu 24 Nisan saat:19:40-19 Mayıs saat:16:10 arasında Venüs-İkizler burcunda seyrini sürdürecek. Genel anlamıyla baktığımızda bu süreçte, kolayca arkadaşlık kurabiliriz. Ancak eski ilişkime geri mi dönsem yoksa yeni biriyle mi olsam diye kararsızlık duymanız veya bu ilişkiyi bitirsem mi, yeni bir sayfa açsam mı diye de düşünmeniz gayet doğaldır. Akrep Günlük Burç Yorumu 24 Nisan saat:19:40-19 Mayıs saat:16:10 arasında Venüs-İkizler burcunda seyrine başlayacak. Maddi ve manevi açıdan kendinizi garanti altına almaya çalışmanız yararlıdır. Miras, hisseli paralar veya beklediğimiz destekler konusunda da gerçekçi olalım, boyunuzu aşabilecek harcamalardan uzak duralım. Yay Günlük Burç Yorumu Aktif kararlar vermemiz, hemen bir ilişkiye adım atmamız, mevcut ilişkimizden memnunsak, iletişimsel bir problem çıkmaz. Benim size tavsiyem hangi konuda olursa olsun, umut vaat edene, kendinizi güvende hissetmenize sağlayan işlere, ilişkilere yönelmek en doğrusudur. Maddi ve manevi anlamda artı ve eksilerini göz önüne alarak hareket edersek, çelişkiler yaşamadan doğru yönde ilerleyebiliriz.