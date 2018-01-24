Günlük burç yorumları 24 Ocak Çarşamba - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Son Güncelleme 33 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 07:01 |33 dakika önce

24 Ocak Çarşamba günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

24 Ocak Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 Ocak Çarşamba Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 07:16-16:39 arasında etkili olacak Ay-Boşluk süresince ne kadar cesur biri olduğunuzu göstermek adına risk almayınız. Sonucundan emin olmadığınız bir adımı atmayınız. Oturup olan bitene bakmakta yarar var. Boğa Günlük Burç Yorumu Burcunuzda ilerleyecek Ay, küçücük şeylerin bile sizi mutlu etmesini, ruhunuzun arzu ettiği huzura kavuşmasını sağlar. Güven olgusu kıymetlidir. Sağlamlık asla vazgeçemeyeceğiniz kadar değerlidir. İkizler Günlük Burç Yorumu Arınmak, rahatlamak, güzellikleri yaşamak günlük aktivite içinde öne çıkarken, geleceğe güvenle bakma arzunuz da o denli yüksek olabilir. Eldekini çoğaltmak ve duygusal konularda sağlam olarak yere basmak için gayet dikkatli davranmalısınız. Yengeç Günlük Burç Yorumu

Kendi içinde daima güven olgusuna ihtiyaç duyan Yengeçler, boşluk etkisi altında bir durum hakkında karar vermeden önce düşünmelidirler. Sizi sinirlendiren veya yoran meseleler hakkında öğle sonrası bir daha düşünelim. Eminim ki, daha farklı açıdan ele alarak rahatlayabilirsiniz. Aslan Günlük Burç Yorumu Eğer iş yerinizde sorunlarınız varsa, bazı kişiler sizin üzerinizde baskı ve kontrol kurmaya kalkışıyorlarsa, maddi açıdan sizi doyurmuyor bilakis haklarınızı sekteye uğratıyorlarsa konuşma vaktiniz gelmiş demektir. Başak Günlük Burç Yorumu Öyle aklımıza geldiği gibi gideyim bir kredi çekeyim, birinden borç alayım demeyeceğiz. Hesabımızı iyi yapacağız. Eğer birileri kendini düşünüyorsa ve bizim de o kişiyle bir alışverişimiz varsa, biz de kendimiz açısından duruma bir bakacağız. Terazi Günlük Burç Yorumu Bir ilişkiden, bir işten, bir girişimden neler kazanabiliriz veya kaybedebiliriz bunları hesap etmemiz daha kolay olacaktır. Kısaca menfaatlerimizi iki gün boyunca önemsemeye başlayacağız. Yaş tahtaya ayak basmamaya çalışacağız.

Akrep Günlük Burç Yorumu Partnerinizden isteğiniz, size karşı dürüst davranması ancak ilişkinin bir ortaklık olduğu bilinciyle hareket edilmesidir. Bir taraf farklı düşünüyorsa diğer tarafın baskın olmaya çalışmaması gerekir. Yay Günlük Burç Yorumu İştahımız da bir hayli yükseliyor. Bu iki gün boyunca özellikle kilo alma sorunu olanların sebze ve meyve ağırlıklı beslenmelerinde yarar var. Eskilerin deyimiyle, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmadan, huzur bulmak, kafanızı dinlendirmek istediğiniz bir gün diyebiliriz. Oğlak Günlük Burç Yorumu Aşk konusunda gösterişli sözlerden ziyade gerçekçi bir düşünce ön plandadır, Romantizm duygunuzun bile içeriğinde sağlamlık arama olgusu yatabilir. Bu görünüm altında, maddi konular üzerinde düşünebilir. Kova Günlük Burç Yorumu Karşımıza bir fırsat çıktığında olur yanıtı vermeyeceğiz veya yeni bir plan yapıp uygulamaya dökmeyeceğiz. Çok önemli ve hayati anlam taşıyan konular üzerinde iyice düşüneceğiz. İşte bunlara özen gösterirsek, boşluk sürecini olumlu yönde değerlendiririz.