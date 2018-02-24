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Günlük burç yorumları 24 Şubat Cumartesi - İrem Su'dan 19-28 Şubat haftalık burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 07:18 | Son Güncelleme

Günlük burç yorumları, astrolog İrem Su'yun değerli yorumları ile haberimizde. Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor, nelere dikkat etmelisiniz? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte 24 Şubat Cumartesi günlük burç yorumları, 19-28 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2018 yıllık burç yorumları..

Günlük burç yorumları 24 Şubat Cumartesi - İrem Su'dan 19-28 Şubat haftalık burç yorumları

İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Ünlü astroloji danışmanı İrem Su; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile günlük, haftalık, aylık ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Günlük burç yorumunuzu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. İşte 24 Şubat Cumartesi günlük burç yorumları, 19-28 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 ŞUBAT CUMARTESİ

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 02:28 Ay-Neptün görünüm etkisinde, size kim söz verirse veya bir mesele anlatırsa iyi dinleyerek doğruluğunu araştırınız. Önemli bir konuda karar verecekseniz bu saati tercih etmeyiniz. Çünkü hem kendinizi hem de bir başkasını yanlış yönlendirebilirsiniz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 02:28 Ay-Neptün görünümü, tedbirli olmamızı gerektiriyor. Hayali düşünmeyelim. Eğer bir karar vermemiz gerekiyorsa ve bu duygusal-mali-iş konularında bilinçli ve gerçekçi bir analizde bulunalım. Gün içinde buna özellikle dikkat edelim.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 02:28 Ay-Neptün görünümü, önyargılı olmamamız gerektiğini işaret ediyor. Hayale kapılmayalım. Kabul edilebilir veya edilmeyecek taraflarını iyice düşünelim. İş ve kişisel kararlarınızı bu saatte vermeyiniz.

19-28 Şubat haftalık burç yorumları19-28 Şubat haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 02:28 Ay-Neptün görünümü, hayallerin gerçeğe dönüşmesini isteğimizi işaret ediyor. Anılar gözlerimizin önünde canlanır. Hassas ve oldukça sezgisel bir şekilde, her şeyin yolunda gitmesini isteriz. Bizi rahatlatacak küçücük şeylerden bile mutluluk duyarız.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 02:28 Ay-Neptün görünümü, akıllıca düşünmemiz gerekiyor. Çünkü gelişmeler gün içinde farklı bir yöne kayabilir. Biz buna hazırlıklı olmadığımız için, üzerinde bir plan yapmadıysak, yanlış bir karar verebiliriz. Gün boyunca olanlara dikkatlice bakalım. Ona göre hareket edelim.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 02:28 Ay-Neptün görünümü, herhangi bir mesele üzerinde düşünüyorsak iyice analiz edelim. Bazen insan bir olayı taraflıca ele almaz. Sadece o an için, hissettikleriyle harekete geçer. Biz gün boyunca sağlıklı bir karar verebilmek için tüm olasılıkları gözden geçirelim.

1-11 Şubat haftalık burç yorumları


Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 02:28 Ay-Neptün görünümü, kafamızı biraz karıştırabilir. Yeni bir iş arayışında gerçekçi olmamızda yarar var. Bazı kişiler, birilerine yardımcı olmamızı isteyebilir. Ancak yardımcı olacağımız insanlar hakikaten doğru kişiler mi buna bir bakalım.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 02:28 Ay-Neptün görünümü, kısa süreli bir etki olsa da, gerçekçi düşünmeyi zorlaştırır. Gün içinde yeni bir karar vermeden önce, insanlara, söylenenlere, duruma gerçekçi şekilde bakalım.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 02:28 Ay-Neptün görünümünde lütfen gerçekçi olalım. İki yönlü bir etki olduğu için, bir yandan iyi niyetimiz diğer taraftan, kafanızı karıştıran meseleler yüzünden kafamız karışabilir. Gerçekten iyi tanıdığınızı düşündüğünüz insanlar bile, son zamanlarda tuhaf konuşuyorsa bize düşen aklımızı başımıza toplayıp, olan biteni izlemek olmalıdır.

2018 Şubat ayı aylık burç yorumları


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Ay-Venüs görünümü, hayatınızın sadece zorluklardan ibaret olmadığını, kendiniz için boşluklar yaratmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Özellikle beslenme anlamında yeni bir diyet için karar verebilirsiniz. Ancak bu uzun süredir yapmak istediğiniz bir şeyse tabii ki tavsiye ederim.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 02:28 Ay-Neptün görünüm etkisinde, aşka ne kadar açık, değişime ne kadar hazırlıklı biri olsanız da, düşünmeden karar vermeyiniz. Sosyal ve iletişime dönük Kovalar için biraz huzursuzluk, gergin konuşmalar gün içinde söz konusu olabilir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 02:28 Ay-Neptün görünümü, sizi ve ailenizi, işinizi ilgilendiren durumları dikkatlice gözden geçirmekte yarar var. Yargılamadan önce iyice anlayıp dinlemelisiniz. Başka insanlardan duyduğunuz veya onların yönlendirmesiyle karar vermeyiniz.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


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