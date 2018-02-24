Günlük burç yorumları 24 Şubat Cumartesi - İrem Su'dan 19-28 Şubat haftalık burç yorumları

İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Ünlü astroloji danışmanı İrem Su; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile günlük, haftalık, aylık ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Günlük burç yorumunuzu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. İşte 24 Şubat Cumartesi günlük burç yorumları, 19-28 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 ŞUBAT CUMARTESİ Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 02:28 Ay-Neptün görünüm etkisinde, size kim söz verirse veya bir mesele anlatırsa iyi dinleyerek doğruluğunu araştırınız. Önemli bir konuda karar verecekseniz bu saati tercih etmeyiniz. Çünkü hem kendinizi hem de bir başkasını yanlış yönlendirebilirsiniz.

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 02:28 Ay-Neptün görünümü, tedbirli olmamızı gerektiriyor. Hayali düşünmeyelim. Eğer bir karar vermemiz gerekiyorsa ve bu duygusal-mali-iş konularında bilinçli ve gerçekçi bir analizde bulunalım. Gün içinde buna özellikle dikkat edelim. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 02:28 Ay-Neptün görünümü, önyargılı olmamamız gerektiğini işaret ediyor. Hayale kapılmayalım. Kabul edilebilir veya edilmeyecek taraflarını iyice düşünelim. İş ve kişisel kararlarınızı bu saatte vermeyiniz. 19-28 Şubat haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 02:28 Ay-Neptün görünümü, hayallerin gerçeğe dönüşmesini isteğimizi işaret ediyor. Anılar gözlerimizin önünde canlanır. Hassas ve oldukça sezgisel bir şekilde, her şeyin yolunda gitmesini isteriz. Bizi rahatlatacak küçücük şeylerden bile mutluluk duyarız. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 02:28 Ay-Neptün görünümü, akıllıca düşünmemiz gerekiyor. Çünkü gelişmeler gün içinde farklı bir yöne kayabilir. Biz buna hazırlıklı olmadığımız için, üzerinde bir plan yapmadıysak, yanlış bir karar verebiliriz. Gün boyunca olanlara dikkatlice bakalım. Ona göre hareket edelim.

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 02:28 Ay-Neptün görünümü, herhangi bir mesele üzerinde düşünüyorsak iyice analiz edelim. Bazen insan bir olayı taraflıca ele almaz. Sadece o an için, hissettikleriyle harekete geçer. Biz gün boyunca sağlıklı bir karar verebilmek için tüm olasılıkları gözden geçirelim. 1-11 Şubat haftalık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 02:28 Ay-Neptün görünümü, kafamızı biraz karıştırabilir. Yeni bir iş arayışında gerçekçi olmamızda yarar var. Bazı kişiler, birilerine yardımcı olmamızı isteyebilir. Ancak yardımcı olacağımız insanlar hakikaten doğru kişiler mi buna bir bakalım. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 02:28 Ay-Neptün görünümü, kısa süreli bir etki olsa da, gerçekçi düşünmeyi zorlaştırır. Gün içinde yeni bir karar vermeden önce, insanlara, söylenenlere, duruma gerçekçi şekilde bakalım. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 02:28 Ay-Neptün görünümünde lütfen gerçekçi olalım. İki yönlü bir etki olduğu için, bir yandan iyi niyetimiz diğer taraftan, kafanızı karıştıran meseleler yüzünden kafamız karışabilir. Gerçekten iyi tanıdığınızı düşündüğünüz insanlar bile, son zamanlarda tuhaf konuşuyorsa bize düşen aklımızı başımıza toplayıp, olan biteni izlemek olmalıdır.