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Günlük burç yorumları: 24 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 09:16 | Son Güncelleme

24 Temmuz Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumlar

Günlük burç yorumları: 24 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları

24 Temmuz Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 TEMMUZ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 11:21-25 Temmuz saat 00:48 arasında Ay-Yay burcunun son derecelerinde boşlukta ilerleyecek. Bu zaman diliminde, kendi görüşleriniz doğrultusunda hareket ederken, abartılı davranmamakta fayda var. Yaşamınızla alakalı her türlü meselede dikkatli olmanız, ani kararlar vermemeniz lazımdır. Yapılması gereken, hoşgörülü, ılımlı, olgun tavırlar içinde hareket etmek, yenilik olarak düşündüğünüz konuları lütfen bir daha gözden geçiriniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 11:21-25 Temmuz saat 00:48 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Bu süre içinde ilişkinizle ilgili her türlü mevzuda dengeli davranmak, paylaşımdan yana olmak, ortaklık bilinci içinde sorunları çözmeye çalışmak gayet mantıklıdır. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Güneş, yakın çevrenizle olan ilişkinizde güçlendiricidir. Yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Eğitim hayatınız, iş ile alakalı meseleler, çevrenizle iletişim önemli hale geliyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 11:21-25 Temmuz saat 00:48 arasında Yay burcunda boşlukta kalacak Ay, evcil hayvanlarınız ve kişisel sağlığınızla ilgili konularda düşünmeden verilecek kararlardan uzak durmamız anlamına gelmektedir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 11:21-25 Temmuz saat 00:48 arasında Ay-Yay burcunda boşlukta ilerleyecektir. İlişkilerde ve ilk buluşmalarda yanıltıcı bir etki yaratabilir. Karşınızdaki kişiyi tam olarak tanımadan veya olayları anlamadan dinlemeden, sözler vermeye kalkmak yanlıştır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 11:21-25 Temmuz saat 00:48 arasında etkili Ay-boşluk süresince, ilişkide baskıcı bir tutum izlemek sakıncalıdır. Saat 22:23 Venüs-Neptün karşıtlık etkisi gerçekleşecek. Venüs-Başak burcunda hem dış dünyada hem de özel ilişkimizle ilgili konuları mutlaka gözden geçirmeliyiz. Çünkü yanlış bir karar verirsek, ileride hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 11:21-25 Temmuz saat 00:48 arasında Yay burcunda boşlukta ilerleyecek Ay, başta haberleşme olmak üzere, basın, yayıncılık faaliyetleri, bilgisayar ağı, eğitim hizmetleri alanlarındaki işlerinizde aksamalar yaratabilir. Tedbirli olmakta fayda vardır. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 11:21-25 Temmuz saat 00:48 arasında Yay burcunda boşlukta ilerleyecek Ay, ilişkinize dikkat etmenin, riskli kararlar almamanın işaretçisidir. Mali durumunuz, alım-satım işleri için benim sizlere tavsiyem, durumunuzu mantıklı bir şekilde gözden geçirmeniz, temkinli olmanızdır. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 11:21-25 Temmuz saat 00:48 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Kişiliğinizin dışa yansıyan yönleri ve yaşama ilişkin kişisel bakış açınız konularında kendi içinizde değerlendirmelerde bulunmanız gayet faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 11:21-25 Temmuz saat 00:48 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Bu süreçte hayallerinizi gerçekleştirmek ve yeni kararlar alarak kendinizi dış dünyada göstermek istersiniz. Oysaki çok iyi düşünmeniz gerekir. Ne yapmak istediğinizi, sizin için gerçekten önemli olanı mantıklı bir şekilde saptamanız halinde, riskleri en aza indirmiş olursunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 11:21-25 Temmuz saat 00:48 arasında etkili Ay-Boşluk süresi planlarınızı uygulamada zorluklar yaşanabileceğini gösterse de, sakin olmanız halinde bu zorlukları güce dönüştürmeniz mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 11:21-25 Temmuz saat 00:48 arası Ay-Boşluk etkisi altındayız. Bir konu üzerinde net bir görüşe sahip olmanız zor olduğu gibi, kimi zaman huzursuz, haddinden fazla abartılı davranmanız da mümkündür. Siz kendi bildiklerinizin doğru olduğunu düşünürken, başkaları bunun tam tersini iddia edebilirler. Devamını okumak için tıklayınız

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