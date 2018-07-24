Günlük burç yorumları: 24 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları

24 Temmuz Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 11:21-25 Temmuz saat 00:48 arasında Ay-Yay burcunun son derecelerinde boşlukta ilerleyecek. Bu zaman diliminde, kendi görüşleriniz doğrultusunda hareket ederken, abartılı davranmamakta fayda var. Yaşamınızla alakalı her türlü meselede dikkatli olmanız, ani kararlar vermemeniz lazımdır. Yapılması gereken, hoşgörülü, ılımlı, olgun tavırlar içinde hareket etmek, yenilik olarak düşündüğünüz konuları lütfen bir daha gözden geçiriniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 11:21-25 Temmuz saat 00:48 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Bu süre içinde ilişkinizle ilgili her türlü mevzuda dengeli davranmak, paylaşımdan yana olmak, ortaklık bilinci içinde sorunları çözmeye çalışmak gayet mantıklıdır. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 23 Temmuz saat:00:00-23 Ağustos saat:07:08 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Güneş, yakın çevrenizle olan ilişkinizde güçlendiricidir. Yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Eğitim hayatınız, iş ile alakalı meseleler, çevrenizle iletişim önemli hale geliyor. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 11:21-25 Temmuz saat 00:48 arasında Yay burcunda boşlukta kalacak Ay, evcil hayvanlarınız ve kişisel sağlığınızla ilgili konularda düşünmeden verilecek kararlardan uzak durmamız anlamına gelmektedir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 11:21-25 Temmuz saat 00:48 arasında Ay-Yay burcunda boşlukta ilerleyecektir. İlişkilerde ve ilk buluşmalarda yanıltıcı bir etki yaratabilir. Karşınızdaki kişiyi tam olarak tanımadan veya olayları anlamadan dinlemeden, sözler vermeye kalkmak yanlıştır. Devamını okumak için tıklayınız