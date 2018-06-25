Günlük burç yorumları: 25 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

25 Haziran Pazartesi günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 HAZİRAN Koç Günlük Burç Yorumu Fikirlerimizin, inandığımız davamızın peşinden koşmamızı sağlayacak pozitif yaklaşımı bize kazandırıyor. Dünyayı barış-sevgi duygularla kucaklama arzumuzu çoğaltıyor. Ayrıca maddi-manevi anlamda kendimizi garanti altına almak isteğimizi de vurguluyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sözgelimi ayrılıklar, yokluklar, yoksunluklar, yarım kalmış hayatlar, nasıl olduğunu anlamadan geçen yıllar, maddi kayıplar gibi. İşte bu kayıplara Jüpiter yönetimindeki Ay penceresinden baktığımızda aslında bizleri ne kadar da olgunlaştırdığını düşünebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Hayatın zevkli ve keyif veren güzelliklerinin tadına varmak, cesaretle her problemin üstesinden gelebilmek, inandığınız ne varsa üzerine gitmek istersiniz. İlişkisi olmayanlar yeni bir aşkın heyecanına kapılmaktan zevk alırken, ilişkisinde sorun olanlar partnerin nazından niyazından hiç mi hiç hoşlanmazlar. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Dışa karşı, kendinizi rahat biri gibi göstermeye çalışsanız da, iş veya özel hayatınızla ilgili konulardaki belirsizlik canınızı sıkabilir. Çünkü siz görünen düşmanla savaşmanın, iki yüzlü hareket etmeye çalışan kişiyle uğraşmaktan daha kolay olduğunu bilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Zorlukların üstesinden gelmenizde yardımcıdır. Güzel bir gelişme sizin için ileriye yönelik bir umut ışığı olabilir. Bilirsiniz, sizin gibi hayatın güzelliklerinin tadına varmaktan hoşlanan kişiler doğaldır ki kaybetmek istemezler. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sorumluluklar, ekmeğimizi kazanma telaşı, o-şu-bu derken ömrümüz gelip geçiyor. İnsan bedenen ve zihnen yorgun düşünce biraz olsun mola vermek, kendisini toparlamak istiyor. Yay burcu günlerinde genel olarak ailevi ve duygusal meseleler üzerinde sorun taşıyacak halimiz pek yok. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Hangi işle uğraşırsanız uğraşın, rutin işlerden, sorunlardan ziyade, farklı konulara yönelme arzumuz gayet yoğun. Bir fikri coşkulu bir ifade ile ve ilgiyi üzerinize çekecek şekilde dile getirmeniz mümkündür. Girişimde bulunmak adına cesaret vericidir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Gerek parasal konularda gerekse değerlerimiz söz konusu olduğunda, fazlasıyla abartılı düşünebiliriz. Aslında sabah saatlerinde keyfimiz öyle veya böyle iyidir. Finansal kazanç evinizdeki Jüpiter iyimser düşünmeyi sağlar. Devamını okumak için tıklayınız