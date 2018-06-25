Günlük burç yorumları: 25 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

25 Haziran Pazartesi günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Fikirlerimizin, inandığımız davamızın peşinden koşmamızı sağlayacak pozitif yaklaşımı bize kazandırıyor. Dünyayı barış-sevgi duygularla kucaklama arzumuzu çoğaltıyor. Ayrıca maddi-manevi anlamda kendimizi garanti altına almak isteğimizi de vurguluyor. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sözgelimi ayrılıklar, yokluklar, yoksunluklar, yarım kalmış hayatlar, nasıl olduğunu anlamadan geçen yıllar, maddi kayıplar gibi. İşte bu kayıplara Jüpiter yönetimindeki Ay penceresinden baktığımızda aslında bizleri ne kadar da olgunlaştırdığını düşünebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Hayatın zevkli ve keyif veren güzelliklerinin tadına varmak, cesaretle her problemin üstesinden gelebilmek, inandığınız ne varsa üzerine gitmek istersiniz. İlişkisi olmayanlar yeni bir aşkın heyecanına kapılmaktan zevk alırken, ilişkisinde sorun olanlar partnerin nazından niyazından hiç mi hiç hoşlanmazlar. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Dışa karşı, kendinizi rahat biri gibi göstermeye çalışsanız da, iş veya özel hayatınızla ilgili konulardaki belirsizlik canınızı sıkabilir. Çünkü siz görünen düşmanla savaşmanın, iki yüzlü hareket etmeye çalışan kişiyle uğraşmaktan daha kolay olduğunu bilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Zorlukların üstesinden gelmenizde yardımcıdır. Güzel bir gelişme sizin için ileriye yönelik bir umut ışığı olabilir. Bilirsiniz, sizin gibi hayatın güzelliklerinin tadına varmaktan hoşlanan kişiler doğaldır ki kaybetmek istemezler. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sorumluluklar, ekmeğimizi kazanma telaşı, o-şu-bu derken ömrümüz gelip geçiyor. İnsan bedenen ve zihnen yorgun düşünce biraz olsun mola vermek, kendisini toparlamak istiyor. Yay burcu günlerinde genel olarak ailevi ve duygusal meseleler üzerinde sorun taşıyacak halimiz pek yok. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Hangi işle uğraşırsanız uğraşın, rutin işlerden, sorunlardan ziyade, farklı konulara yönelme arzumuz gayet yoğun. Bir fikri coşkulu bir ifade ile ve ilgiyi üzerinize çekecek şekilde dile getirmeniz mümkündür. Girişimde bulunmak adına cesaret vericidir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Gerek parasal konularda gerekse değerlerimiz söz konusu olduğunda, fazlasıyla abartılı düşünebiliriz. Aslında sabah saatlerinde keyfimiz öyle veya böyle iyidir. Finansal kazanç evinizdeki Jüpiter iyimser düşünmeyi sağlar. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Cesaretinizi kanıtlayabileceğiniz her fırsat, yenilenmenizi sağlayacak her gelişme günü hoş bir şekilde geçirmenizi sağlar. İyimser bakışınız yüksektir. Bu enerjiyle güne olumlu bir ruhla uyanmak mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Geçmişinize, ahlaki değerlerinize öyle bir sahip çıkışınız vardır ki, her zorluğun üstesinden gelerek hedefinize varabileceğinizi bilirsiniz. Siz, geçici çözümler yerine yarınlarınızı kesinlikle garanti altına alabilecek kalıcı işler peşindesiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Gerek iş gerek sosyal ilişkileriniz ve gerekse hedefleriniz konusunda peşin hükümlü davranırsınız. Ancak söylediklerinizde haklısınızdır. Aynı anda bir çok konuyla ilgilenme ihtiyacı, bu enerji altında fazlasıyla yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Mesleki girişim, başvuru ve fikirlerinizi ortaya koymakta cesaretli olunuz. Can sıkıcı olan şeylere boyun eğmek zorunda değilsiniz. Bu halinizi görenler şaşırsa da, sizin ne istediğiniz önemlidir. Devamını okumak için tıklayınız
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