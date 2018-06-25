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Günlük burç yorumları: 25 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 06:55 | Son Güncelleme

25 Haziran Pazartesi günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 25 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

25 Haziran Pazartesi günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 HAZİRAN

Koç Günlük Burç Yorumu

Fikirlerimizin, inandığımız davamızın peşinden koşmamızı sağlayacak pozitif yaklaşımı bize kazandırıyor. Dünyayı barış-sevgi duygularla kucaklama arzumuzu çoğaltıyor. Ayrıca maddi-manevi anlamda kendimizi garanti altına almak isteğimizi de vurguluyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sözgelimi ayrılıklar, yokluklar, yoksunluklar, yarım kalmış hayatlar, nasıl olduğunu anlamadan geçen yıllar, maddi kayıplar gibi. İşte bu kayıplara Jüpiter yönetimindeki Ay penceresinden baktığımızda aslında bizleri ne kadar da olgunlaştırdığını düşünebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Hayatın zevkli ve keyif veren güzelliklerinin tadına varmak, cesaretle her problemin üstesinden gelebilmek, inandığınız ne varsa üzerine gitmek istersiniz. İlişkisi olmayanlar yeni bir aşkın heyecanına kapılmaktan zevk alırken, ilişkisinde sorun olanlar partnerin nazından niyazından hiç mi hiç hoşlanmazlar. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Dışa karşı, kendinizi rahat biri gibi göstermeye çalışsanız da, iş veya özel hayatınızla ilgili konulardaki belirsizlik canınızı sıkabilir. Çünkü siz görünen düşmanla savaşmanın, iki yüzlü hareket etmeye çalışan kişiyle uğraşmaktan daha kolay olduğunu bilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Zorlukların üstesinden gelmenizde yardımcıdır. Güzel bir gelişme sizin için ileriye yönelik bir umut ışığı olabilir. Bilirsiniz, sizin gibi hayatın güzelliklerinin tadına varmaktan hoşlanan kişiler doğaldır ki kaybetmek istemezler. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sorumluluklar, ekmeğimizi kazanma telaşı, o-şu-bu derken ömrümüz gelip geçiyor. İnsan bedenen ve zihnen yorgun düşünce biraz olsun mola vermek, kendisini toparlamak istiyor. Yay burcu günlerinde genel olarak ailevi ve duygusal meseleler üzerinde sorun taşıyacak halimiz pek yok. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Hangi işle uğraşırsanız uğraşın, rutin işlerden, sorunlardan ziyade, farklı konulara yönelme arzumuz gayet yoğun. Bir fikri coşkulu bir ifade ile ve ilgiyi üzerinize çekecek şekilde dile getirmeniz mümkündür. Girişimde bulunmak adına cesaret vericidir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Gerek parasal konularda gerekse değerlerimiz söz konusu olduğunda, fazlasıyla abartılı düşünebiliriz. Aslında sabah saatlerinde keyfimiz öyle veya böyle iyidir. Finansal kazanç evinizdeki Jüpiter iyimser düşünmeyi sağlar. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Cesaretinizi kanıtlayabileceğiniz her fırsat, yenilenmenizi sağlayacak her gelişme günü hoş bir şekilde geçirmenizi sağlar. İyimser bakışınız yüksektir. Bu enerjiyle güne olumlu bir ruhla uyanmak mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Geçmişinize, ahlaki değerlerinize öyle bir sahip çıkışınız vardır ki, her zorluğun üstesinden gelerek hedefinize varabileceğinizi bilirsiniz. Siz, geçici çözümler yerine yarınlarınızı kesinlikle garanti altına alabilecek kalıcı işler peşindesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Gerek iş gerek sosyal ilişkileriniz ve gerekse hedefleriniz konusunda peşin hükümlü davranırsınız. Ancak söylediklerinizde haklısınızdır. Aynı anda bir çok konuyla ilgilenme ihtiyacı, bu enerji altında fazlasıyla yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Mesleki girişim, başvuru ve fikirlerinizi ortaya koymakta cesaretli olunuz. Can sıkıcı olan şeylere boyun eğmek zorunda değilsiniz. Bu halinizi görenler şaşırsa da, sizin ne istediğiniz önemlidir. Devamını okumak için tıklayınız

11-17 Haziran haftalık burç yorumları11-17 Haziran haftalık burç yorumları
2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları
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