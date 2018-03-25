Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

25 Mart Cumartesi günü İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-25 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

25 MART PAZAR İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Pazar günümüz saat 02:37 Ay-Satürn karşıtlığında başlıyor. Aile, yuva, sevgi, güven gibi olgular bizim için önemli. Dışarıdaki başarıyı, içerdeki huzuru sağlayabilecek güçteyiz. Yeter ki, kendimize güvenelim. Olumsuz düşünmeyelim. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 02:37 Ay-Satürn karşıtlığında Pazar günümüz başlıyor. Güven duyduğumuz kişilerle konuşmanın, bağlantı kurmanın göstergesidir. İnandığımız bir yoldan gideriz. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için planlar yapabiliriz. İşlerimizi ciddiyetle yaparız. Önümüze çıkan engellerin bizi yıldırmasına izin vermeyiz. Ayakta durmayı, kendimize güvenmeyi biliriz. Hayatın ciddiyetinin farkındayız. Ailemizi, yakınlarımızı önemsediğimiz gibi, bize faydası dokunabilecek kişilerle de ilişkimizi güçlü tutmaya çalışırız. İşte böyle düşünürsek, bu görünüm gayet akıllıca ilerlememizi sağlar.

İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Pazar gününe saat 02:37 Ay-Satürn karşıtlığında adım atıyoruz. Güvencenin önemini vurguluyor. İster istemez soğuk, mesafeli durabiliriz. Ailemizin ihtiyaçları, sorumluluklar ve dış dünyanın şartları üstümüzde baskı yaratabilir. İnsanlar farklı bir şeylerden söz ederken, bizim aklımızda geleceğimiz vardır. İhtiyaçlarımızın karşılamak, ayakta tutabilmek her şeyden daha önemlidir. Bu görünüm sizi kazanç elde etmek amaçlı işlere yöneltecektir. 19 - 25 Mart haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Pazar gününün ilk etkili görünümü, saat 02:37 Ay-Satürn karşıtlığı insanlarla aramıza koyduğumuz mesafenin göstergesidir. Bunu isteyerek yapmayız aslında. Sadece sevgiye, güvene, ilgiye ihtiyacımız vardır. Fakat bunu dile getirmeyiz. Birilerinden bekleriz. Huzursuzluk sabah saatlerinde yoğun olabilir. İhmal edildiğimizi düşünebiliriz. Aynı şekilde başkaları da bunu böyle düşünebilir. Oysaki bütün bunlar, bu görünümün etkisiyledir. Kendinizi sevin, sizi sevenlerin, size ihtiyaç duyanların farkında olun.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Pazar günümüz saat 02:37 Ay-Satürn karşıtlığında başlıyor. Ailevi ve iş hayatıyla ilgili konularda yaşanabilecek sıkıntıların göstergesidir. Huzursuzluk yaşanabilir. Kendinizi önemsiz, sevilmeyen, değeri bilinmeyen kişi olarak görebilirsiniz. Oysaki bunlar enerjilerin yarattığı hassasiyettir. Bu olumsuz duyguların sizi esir almasına izin vermeyin. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Pazar günümüz saat 02:37 Ay-Satürn karşıtlığında başlıyor. Duygularınızı mesafeli ve soğuk kılabilir. Kimsenin yeteri kadar iyi olmadığını, bazı kişilerin sadece kendini düşündüğünü, sizi sevmediklerini bile zannedersiniz. Oysaki bu görünüm etkisinde hepimiz bir miktar zorlanırız. Çünkü bir yandan güven ve huzur arıyoruz. Diğer taraftan sorumluluklar bizi yoruyor. Bu nedenle böyle hissediyoruz. Olumsuz düşünmeyelim. 2018 Mart ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Pazar gününün ilk etkili görünümü, saat 02:37 Ay-Satürn karşıtlığıdır. Güvende olmaya, huzur bulmaya, üstümüzdeki ağırlıklardan kurtulmaya ihtiyacımız vardır. Sanki her şey ters gidiyor gibidir. Bir şeyler olacak ve biz zor durumda kalacakmışız gibi hissederiz. Kimseye bunları ifade edemeyiz. Bizi bilerinin anlamadığını düşünürüz. mesafeli ve soğuk davranabiliriz. Oysaki bu enerjinin etkisiyledir. Geçicidir. Lütfen kendinizi üzmeyiniz.

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Pazar günümüzü saat 02:37 Ay-Satürn görünüm etkisinde karşılıyoruz. Güven ve sorumluluk gibi olguların üstümüzdeki etkisidir. Dışarıdaki hayat kolay değildir. Şartlarla mücadele etmek, ayakta durmak zorundayız. Belki biraz mesafeli davranacağız. Ancak bu güvendiğimiz, sevdiğimiz kişilerle aramızda sorun yaratmaz. Sadece duygularımızı belli etmeyiz. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 02:17 Venüs-Pluto görünümü, hayatın tüm nimetlerinden yararlanmak arzumuzun yükseleceğini işaret ediyor. Azla yetinmek istemiyoruz. Aşk kadar, para kazanmak, güzel yaşamak, ilişkimizde tatmin olmak, cinsel yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmek ihtiyacımız da yoğun. 2018 yılında burçları neler bekliyor?

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar Pazar günümüz saat 02:37 Ay-Satürn karşıtlığında başlıyor. Duygularımızı bir hayli mesafeli kılabilir. Yalnız kalmaya meyilli oluruz. İçimizdekileri kimseyle paylaşmadığımız gibi, bizi birilerinin anlamadığını bile düşünürüz. Aslında güven duymak isteriz. İlişkimizde, dostluklarda, iş hayatında aradığımız budur. Fakat insanların bencilliği, tuhaflığı, dünyanın zorlukları yüzünden sıkılırız. Bütün bunlar aslında enerjinin yarattığı sıkıntılardır. Bunu aşabilmenin yolu kendimize güvenmek, hayatı sevmekle mümkündür.