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Günlük burç yorumları: 25 Mayıs Cuma İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 06:52 | Son Güncelleme

25 Mayıs Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde hafta sonu öncesi sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 14-20 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları: 25 Mayıs Cuma İrem Su'dan burç yorumları

25 Mayıs Cuma günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 MAYIS CUMA

Koç Günlük Burç Yorumu

Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, uyumlu ve adil davranacağız. Sevilmek, değerli bulunmak isteyeceğiz. Bize olumlu davranıldığında biz de aynı şekilde karşılığını vereceğiz. Aşkta, çocuklarımızla ilgili konularda, evlilik gibi meselelerde geleceğe dönük düşüneceğiz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, uyumlu ve adil davranacağız. Sevilmek, değerli bulunmak isteyeceğiz. Bize olumlu davranıldığında biz de aynı şekilde karşılığını vereceğiz. Aşkta, çocuklarımızla ilgili konularda, evlilik gibi meselelerde geleceğe dönük düşüneceğiz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Jüpiter-Neptün görünümü, çalışma hayatı, kariyer yaşamı, toplumsal hayatımızı ilgilendiren konularda hayalci değil, azimli ve kararlı şekilde ilerlememiz yararlı olur. İşinizde iyileştirmeler yapılır. Boşanma gibi olumsuz durumlarda, karşı taraf geri dönebilir veya boşanmaktan vazgeçebilir.

29 mayıs tarihine dikkat!29 mayıs tarihine dikkat!
21-31 Mayıs haftalık burç yorumları21-31 Mayıs haftalık burç yorumları
Uranüs-Boğa burcunda! Ekonomik yapısal reformlarUranüs-Boğa burcunda! Ekonomik yapısal reformlar

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay-Kuzey düğüm görünümü, geleceğimizi garanti altına almak amaçlı düşünmemizi sağlıyor. Aile hayatında uyum ve paylaşımın, çıkarsız bir arada yaşamanın, bir yuvanın sıcaklığını hissetmenin önemini vurguluyor.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Jüpiter-Neptün arasında bir görünüm oluşacak. Ortaklaşa mal-mülk paylaşımı ve aileyi ilgilendiren konularda, yatırım veya borçlanma konularında etkilidir. Olumlu yönde bir gelişme yaşanabilir. Ancak her durum, fırsat ve olanakların dikkatli şekilde gözden geçirilmesi yararlı olur.

Başak Günlük Burç Yorumu

Jüpiter-Neptün görünümü, evlilik, yakın çevre, iş ortaklığı, kardeşlerinizle ilgili konularda şans veriyor. İdeallerinize uygun insanı gelişmeleri karşınıza çıkarıyor. Bu evlenmek veya evlilikteki sorunları çözebilmek adına destek diyebiliriz.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları2018 Mayıs ayı aylık yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, ileriye yönelik şekilde düşünüyoruz. Toplumsal hayatın içinde başarılı olmak, sağlıklı yaşamak ve geleceğimizi görmekten yanayız. Dostluklar bizim için önemli. Bizi gerçekten mutlu edebilen insanlarla olmaktan yanayız. Kendimize güvenimiz bu görünümle yükseliyor.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Jüpiter-Neptün arasında faydalı bir görünüm oluşuyor. Bu aşk hayatımızı manevi boyutta büyüten besleyen bir etki. Neyi istediğimizi bilerek seçim yapıyoruz. Aşkı daha farklı bir açıdan göreceğiz. Sadece cinsellik, maddi, o veya bu değerlere dayalı olmayacak. Manevi haz ile çevrelenen bu aşk, insanın başkasında kendini bulması haline dönüşecektir.

Yay Günlük Burç Yorumu

Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisi, umutlarımızı yükseltip, ileriye yönelik düşünmemizi, planlarımızı istediğimiz şekilde yürürlüğe koyabilmemizi sağlıyor. Bize olanaklar sunuyor. Eğitimden ticaret hayatına kadar her alanda kendimizi güçlü şekilde ifade etmemizde destek veriyor.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Ay-Kuzey düğüm görünümü, iş ve özel hayatımızla ilgili konularda haksızlığa izin vermeyeceğiz. Yarınlarımızı sağlam şekilde oluşturmaktan yanayız. Buna uygun şekilde karar vereceğiz. Uyumlu, paylaşıma açık, adil davranan kişilerle bağlantıdan yanayız. Çıkarlarımızı düşüneceğiz ve geleceğe dönük planlar yapacağız.

Kova Günlük Burç Yorumu

Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, geleceğimizi garanti altına alacak şekilde düşünüyoruz. İş hayatında, eğitim veya her konuda kendimizi güçlü şekilde ifade etmek istiyoruz. Paylaşıma dönük, adaletli ve karşılıklı güvene dayalı bir ilişkiden yanayız. Tercihlerimizi yaparken, yarınlarımızı düşüneceğiz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Merkür-Pluto görünümü, acele etmeden sabırla öğrenmenin, insanlarla sağlam ve dürüstçe ilişkide bulunmanın, işinizde pratik çalışmanın, kazanç elde etmek, güven içinde yaşamak adına sağlam olanı istemenin işaretçisi ve sağlayıcısı olacağını gösteriyor. Size toplumda güç kazandıracak ve güven duygunuzu yükseltecektir.

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