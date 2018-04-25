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Günlük burç yorumları - 25 Nisan Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 08:52 | Son Güncelleme

25 Nisan Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde Nisan ayının üçüncü haftasında sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 23-30 Nisan haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

25 Nisan Çarşamba günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile bu hafta ortası için günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-30 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 NİSAN ÇARŞAMBA

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 00:03 Ay-Venüs görünümü, çevrenizle olan bağlantınızda, gördüğünüz aksaklıkları gayet açık ve net bir şekilde ifade etmekten çekinmezsiniz. Zaten bunu yapmadığınızda kendinizi pek rahat hissetmezsiniz. Ancak bazı kişiler, bu dürüstlüğünüzü yanlış anlayabilirler. Sizi bunu kafanıza pek takmasanız da, ben yine de dikkatli olmanız gerektiğini düşünüyorum. İlişkinizi, durumları, iletişimsel manada yaşanabilecek yanlış anlamaları ılımlı bir şekilde düzenlemekte yarar var.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 00:03 Ay-Venüs görünüm nedeniyle, hem aşk hem kazancınızla alakalı konularda mantıklı düşünmeniz yerinde olur. Hayatta hiç bir şeyin mükemmel olmadığını biliyoruz. Elimizden geldiğince huzur bulmak niyetindeyiz. Oysaki bu görünüm nedeniyle bizi kimsenin anlamadığını düşünebiliriz. Sizi rahatsız edebilecek meseleleri daha sonra çözümlemeye çalışmakta yarar var.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 00:03 Ay-Venüs görünümü, ilişkide sabırlı olmanın önemini gösteriyor. Bizim düşündüklerimiz ile en yakınımızda olan kişi veya kişilerin söyledikleri arasında derin farklılıklar canımızı sıkabilir. Aslında bizim içerlememiz gerekirken, birilerinin şikayetçi olması tuhafımıza gidebilir. Tabii ki bu türden yanlış anlaşılmalar doğal karşılanmalı, meseleler büyütülmemelidir.

23 - 30 Nisan haftalık burç yorumları23 - 30 Nisan haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 00:03 Ay-Venüs görünümü, kendimizi ifade etmekte, birileri de bizi anlamakta zorlanabilir. Özellikle ilişki anlamındaki sorunlar can sıkabilir. Siz meseleleri kendinizce ele alırsınız, karşınızdaki kişi bunlara ters yanıtlar verebilir. Oysaki her ikiniz de birbirinizi dinleseniz ortak nokta bir oluşturabilirsiniz. Benim tavsiyem elinizde olmayan veya üçüncü şahısların neden olduğu meseleleri soğukkanlı bir şekilde ele almaktır. Çünkü başka türlüsü işlerin karışmasına neden olabilir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 00:03 Ay-Venüs görünümü, bencil insanların sizi rahatsız etmesine neden oluyor. Bazen çevrenizdeki kişileri tanımakta güçlük çekiyorsunuz. Neden bu kadar tuhaf davrandıklarını düşünüyorsunuz. İlişkilerin menfaate dayalı olması, bir takım insanların kendini farklı göstermeye çalışması özellikle sizi rahatsız eder. Böyle hallerde soğukkanlı olmak kolay değildir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 00:03 Ay-Venüs görünümü, özellikle çevrenizdeki kişilerin inceleyici, kimi zaman eleştirel yaklaşımlarına sebep olabilir. Hele hele bir şeyleri kolay kolay beğenmeyen bir kişiyle yaşıyorsanız, size gereksiz yere müdahalede bulunması mümkündür. Böyle durumlarda mesafenizi koruyunuz. İlişkinizi tekrar gözden geçiriniz. Ancak ufak bir mesele yüzünden bir tatsızlık yaşanırsa bunu ılımlı bir şekilde konuşarak sınırlarınızı koruyunuz.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları2018 Nisan ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 00:03 Ay-Venüs görünümü, huzurlu ortamları, pozitif insanlarla konuşmayı tercih ediniz. Birileri size dert anlatmaya kalkışabilir. Eğer canınız sıkkınsa, sırf nezaketen diyerek katlanmak zorunda değilsiniz. Sizin de kendinize göre sorunlarınız olabilir. Dinlenmeye çalışınız.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 00:03 Ay-Venüs görünümü, zevkli sohbetlerin önüne geçiyor. Baskılar genel olarak dışarıdan gelir ve siz de bunları devre dışı bırakmaya çalışırsınız. Partneriniz de umursamaz tavırlar içinde olabilir. Siz sorunlardan bahsederken, o kendince değerlendirebilir. Size göre bazı detaylar önemliyken o bunların gereksiz olduğunu düşünür. Burada yapılması gereken hem ilişkinizi hem de önünüzdeki yolu bilerek, geçmişi şöyle bir hatırlayarak sakince gözden geçirmede bulunmaktır. Tartışarak, küserek hiçbir şeyin çözümlenmesi mümkün değildir.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 00:03 Ay-Venüs görünümü, bir yandan ilişkinizdeki sorunları körükleyici ve anlaşmanın önüne geçicidir. Ilımlı davranılmaz. Empatide bulunulmaz. Oysaki mantıklı olunmalıdır. Eğer her ikiniz de düzgün bir karar vermek istiyorsanız lütfen önce sakin olunuz. Birbirinize eleştiri oklarınızı saplamayınız.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 00:03 Ay-Venüs görünüm etkisinde hayatın çalışmak, mücadele etmek ve bir şeyleri toparlamakla geçtiğini görürsünüz. Oysaki sizin isteğiniz hem duygusal açıdan tatmin olmak hem de hayatın güzelliklerini yaşamaktır. İşte bütün bu duygu halleri insanı yorabilir. Benim tavsiyem sürekli kusur bulmak yerine kendinize zaman ayırmayı bilmenizdir. Tamam belki aksayan noktalar var. Ancak dünyayı siz kurtarmayacaksınız.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 00:03 Ay-Venüs görünüm etkisinde, birilerini anlamakta zorlanırsınız. Sözgelimi, ifade ettiğiniz halde sürekli bir meseleyi didikleyen partnerinize tepki gösterirsiniz. Ancak haklı olduğunuz halde haksız duruma düşersiniz. Elden geldiğince sakin olacağız.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 00:03 Ay-Venüs görünüm etkisinde birilerini ikna etmek kolay olmaz. Sorunlar kolayca çözülmediği gibi gereksiz yere karışabilir. Kimi Balıklar bir yere taşınma kararı verebilir bazıları partneriyle sorunları çözmek için uğraşır.

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