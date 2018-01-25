Günlük burç yorumları 25 Ocak Perşembe - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Son Güncelleme 30 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 07:03 |30 dakika önce

25 Ocak Perşembe günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

25 Ocak Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 Ocak Perşembe Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, güne iki önemli enerji etkinliğinde başlıyoruz. İlki, saat 01:20 itibariyle Boğa burcunda oluşacak ilkdördün olup, gerek maddi-manevi değerleriniz ve gerekse gelecek amaçlı planlarınızla ilgili konular üzerinde yoğunlaşmanız anlamına gelmekte. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, saat 01:20 itibariyle burcunuz üzerinde oluşacak ilkdördün, günün iki önemli enerji etkinliğinden biri olup, toplum içinde kendini öne sürmesi ve yenilikçi düşünmesi gereken bireyin, dış dünyadaki mücadelesinin işaretidir. İkizler Günlük Burç Yorumu Ülkenin sorunlarından tutun da, kendinizle alakalı meselelere kadar herşeyi derinlemesine analiz edeceğiniz bugün, şu anki mevcut durumun eksiklerini, artılarını, size gerekli olanları ve artık hiçbir anlamı kalmayanları kafanızın içinde bir teraziye koyarak tartmaya başlarsınız.

Yengeç Günlük Burç Yorumu Ne kadar girişimci davranırsanız o denli kazançlı çıkacağınızı düşünebilirsiniz. Bu bir yerde doğrudur. Ancak dikkat edeceğiniz nokta, borç ve alacak, ödemeler ve mecburi giderlerinizi göz ardı etmeyecek şekilde kendinize bir plan yapmanız ve bu plana sadık kalarak ilerlemenizdir. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, saat 01:20 itibariyle gerçekleşecek ilkdördün, mesleki alanda ve toplum içinde kendini ispat etmek, huzur bulmak, güvenli bir yaşam sürmek isteyen bireyin, istediği şekilde hareket edememesi nedeniyle yaşadığı çelişkinin işaretidir. Başak Günlük Burç Yorumu Özellikle son bir hafta içinde yaşananlar kişiyi oldukça bunaltıcıdır. İnancı gereği sağlam bir şekilde yere basmak, tutarlı bir yaşam sürmek isterken, ideallerinin önünde duran koskoca engelleri aşabilmek ve bunlarla mücadele etmek tabii ki kolay değildir. Terazi Günlük Burç Yorumu Saat 14:28 Merkür-Jüpiter görünümü, ailevi sorumluluklarımız ve kazancımızla ilgili konularda ciddiyetle düşünmenin işaretçisidir. Bir şeyleri hale yola koyabilmek için elimizden geleni yaparız. Çıkarlarımızı düşünürüz. Bu saatlerde beklediğimiz bir haber gelebilir.

Akrep Günlük Burç Yorumu Kimi Akrepler için bu durum beklenmedik sorunlar nedeniyle ilişkisinin çıkmaza girmesi anlamı taşıyabilir. Bu problemler ailesi kaynaklı olacağı gibi, tamamen farklı görüş yapısında olmaları sebebiyle gelişebilir. Yay Günlük Burç Yorumu İşi dolayısıyla sürekli aktif olmak zorunda kalan birey, aslında dingin bir yaşamı arzuluyordur. Sakin bir hayatım ve güvenli bir gelirim olsun bu bana yeter diye düşünüyordur. Bu çelişkiler zorlayabileceğinden, bizim mantığımızın sesine kulak vermemiz yerinde olacaktır. Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar, saat 01:20 Boğa-Kova burçları arasında oluşacak ilkdördün, düzgün ve güvenilir bir şekilde yaşamayı arzulayan bireyin, parasal konularda son zamanlarda yaşanan beklenmedik durumlar nedeniyle kendini rahatsız hissetmesi anlamı taşıyabilir. Kova Günlük Burç Yorumu Saat 14:28 Merkür-Jüpiter görünümü, iş yoğunluğunun veya sorumlulukların göstergesi olup, bunların üstünüzdeki baskısını işaret eder. Tam anlamıyla özgür olmadığınızı, problemleri çözmek zorunda kaldığınızı gösterir.