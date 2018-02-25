Günlük burç yorumları 25 Şubat Pazar - İrem Su'dan 19-28 Şubat haftalık burç yorumları

Ayın son Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Ünlü astroloji danışmanı İrem Su; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile günlük, haftalık, aylık ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Günlük burç yorumunuzu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. İşte 25 Şubat Pazar 1günlük burç yorumları, 19-28 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 ŞUBAT PAZAR Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Pazar günümüz üç önemli görünüm etkisiyle başlıyor. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. Dünyadaki gelişmelerin bizi tedirgin etmesine yol açabilir. Bir yanıyla farklı bir hayatın hayalini kurarken, diğer taraftan gücümüzü, fikirlerimizi ortaya koyarak mücadelemizi sürdürürüz. İnsanlarla olan ilişkimizde kimi zaman fedakarlık, özveri gibi temalara önem verirken, aslında pek de anlayışlı olmaktan yana değilizdir. Çünkü yaşanılanlar canımızı sıkmaktadır.

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Pazar günümüz üç önemli görünüm etkisiyle başlıyor. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. İlerisi adına umutlar, hayaller, dilekler beslediğimiz halde, hayatın maddi-ilişki-paylaşım gibi olgularında canımız sıkkındır. Ne yöne gidiyoruz, ne yapmalıyız, nasıl bir çıkış yolu bulmalıyız diye düşünürüz. Bir yanımız düzelecek her şey derken, şartlar gereği önümüzü görmekte zorlanırız. Bu da bizim için yorucudur. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler üç önemli görünüm etkisinde Pazar gününe adım atıyoruz. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. İyi niyetin, fedakarlığın, özverili çalışmanın karşılığını alma arzumuzun işaretçisidir. Ancak ikili ilişkilerde rekabet, fikirsel anlaşmazlıklar ve yaşanılanlar canımızı sıkar. Bir yanımız hayalini kurduğu bir işin, hayatın özleminde, diğer yanımız mücadele ederek ayakta durmaya çalışmaktadır. Keşke her şey umduğumuz gibi olabilse ve keşke daha güzel bir dünyada yaşayabilsek diye içimizden geçiririz.

19-28 Şubat haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Pazar gününe üç önemli görünüm etkisiyle uyanıyoruz. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. Farklı bir dünya arayışımızın, hayallerimizin peşinden gitme arzumuzun işaretçisi olsa da, iş hayatı, sağlığımız, günlük tempomuzda moral değerimizin zayıfladığını hissederiz. Zorunlu olduğumuz işleri yaparken, bazı kişilerin, şartlarımızın bizi zorlaması canımızı sıkabilir. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Pazar günümüz üç önemli görünüm etkisiyle başlıyor. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. Hayatımızda sevginin ne kadar önemli olduğunu düşünürüz. İsteklerimizi elde edeceğimiz, yepyeni bir sayfa açacağımız bir hayatın özlemini duyarız. Kişisel çıkarlar, tuhaf oyunlar bizi yorar. Duruma ve şartlarımıza bakarız. Biraz tedirginlik duyabiliriz. Kendimizi garanti altına alarak, güven içinde yaşamanın yollarını ararız. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Pazar gününe üç önemli görünüm etkisiyle uyanıyoruz. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. Sevgi, şefkat, empati gibi olumlu duyguların, ilişkide ne kadar önemli olduğunu düşünmemizi sağlar. Ancak iç dünyamızda bizi rahatsız eden, bir an önce kurtulmak istediğimiz problemlerimiz vardır. Ailemiz, evimiz, geleceğimiz konusunda pek iyimser düşünmeyiz. Dışarıdan gelebilecek tepkilere karşılık, bize destek verecek bir eşin, dostun, insanın özlemini duyarız.

1-11 Şubat haftalık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Pazar günümüz üç önemli enerjiye ev sahipliği yapıyor. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. İş hayatımızdan sağlığımıza kadar her konuda hayallerimizle gerçekler arasındaki dengeyi kurmakta zorlanırız. Her şey güzel olsa keşke diye içimizden geçirsek de, yaşadığımız dünya, şartlarımız bunu söylemenin önüne geçebilir. Başka bir hayatın özlemini duyarız. Mücadeleler, farklı fikirler, tartışmalar, sürekli tekrarlanan problemler olumlu düşünmemizin önüne geçebilir. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Pazar günümüz üç önemli görünüm etkisiyle başlıyor. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. Yaşamın güzel yanlarını hissetmek, yaşamak için, paraya ne kadar ihtiyacımız olduğunu düşündürüyor. Kazanmak ve rahat etmek adına mücadele vermekteyiz. İlişkilerimizde aşkın önemini bilsek de, aslında isteğimiz her anlamda garantili bir hayat sürmek. Bu görünüm, bu isteğimiz adına vereceğimizin çabanın işaretçisidir. Yay Günlük Burç Yorumu