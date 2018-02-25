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Günlük burç yorumları 25 Şubat Pazar - İrem Su'dan 19-28 Şubat haftalık burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 07:13 | Son Güncelleme

Günlük burç yorumları, astrolog İrem Su'yun değerli yorumları ile haberimizde. Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor, nelere dikkat etmelisiniz? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte 25 Şubat Pazar günlük burç yorumları, 19-28 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2018 yıllık burç yorumları..

Günlük burç yorumları 25 Şubat Pazar - İrem Su'dan 19-28 Şubat haftalık burç yorumları

Ayın son Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Ünlü astroloji danışmanı İrem Su; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile günlük, haftalık, aylık ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Günlük burç yorumunuzu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. İşte 25 Şubat Pazar 1günlük burç yorumları, 19-28 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 ŞUBAT PAZAR

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Pazar günümüz üç önemli görünüm etkisiyle başlıyor. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. Dünyadaki gelişmelerin bizi tedirgin etmesine yol açabilir. Bir yanıyla farklı bir hayatın hayalini kurarken, diğer taraftan gücümüzü, fikirlerimizi ortaya koyarak mücadelemizi sürdürürüz. İnsanlarla olan ilişkimizde kimi zaman fedakarlık, özveri gibi temalara önem verirken, aslında pek de anlayışlı olmaktan yana değilizdir. Çünkü yaşanılanlar canımızı sıkmaktadır.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Pazar günümüz üç önemli görünüm etkisiyle başlıyor. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. İlerisi adına umutlar, hayaller, dilekler beslediğimiz halde, hayatın maddi-ilişki-paylaşım gibi olgularında canımız sıkkındır. Ne yöne gidiyoruz, ne yapmalıyız, nasıl bir çıkış yolu bulmalıyız diye düşünürüz. Bir yanımız düzelecek her şey derken, şartlar gereği önümüzü görmekte zorlanırız. Bu da bizim için yorucudur.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler üç önemli görünüm etkisinde Pazar gününe adım atıyoruz. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. İyi niyetin, fedakarlığın, özverili çalışmanın karşılığını alma arzumuzun işaretçisidir. Ancak ikili ilişkilerde rekabet, fikirsel anlaşmazlıklar ve yaşanılanlar canımızı sıkar. Bir yanımız hayalini kurduğu bir işin, hayatın özleminde, diğer yanımız mücadele ederek ayakta durmaya çalışmaktadır. Keşke her şey umduğumuz gibi olabilse ve keşke daha güzel bir dünyada yaşayabilsek diye içimizden geçiririz.

19-28 Şubat haftalık burç yorumları19-28 Şubat haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Pazar gününe üç önemli görünüm etkisiyle uyanıyoruz. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. Farklı bir dünya arayışımızın, hayallerimizin peşinden gitme arzumuzun işaretçisi olsa da, iş hayatı, sağlığımız, günlük tempomuzda moral değerimizin zayıfladığını hissederiz. Zorunlu olduğumuz işleri yaparken, bazı kişilerin, şartlarımızın bizi zorlaması canımızı sıkabilir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Pazar günümüz üç önemli görünüm etkisiyle başlıyor. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. Hayatımızda sevginin ne kadar önemli olduğunu düşünürüz. İsteklerimizi elde edeceğimiz, yepyeni bir sayfa açacağımız bir hayatın özlemini duyarız. Kişisel çıkarlar, tuhaf oyunlar bizi yorar. Duruma ve şartlarımıza bakarız. Biraz tedirginlik duyabiliriz. Kendimizi garanti altına alarak, güven içinde yaşamanın yollarını ararız.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Pazar gününe üç önemli görünüm etkisiyle uyanıyoruz. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. Sevgi, şefkat, empati gibi olumlu duyguların, ilişkide ne kadar önemli olduğunu düşünmemizi sağlar. Ancak iç dünyamızda bizi rahatsız eden, bir an önce kurtulmak istediğimiz problemlerimiz vardır. Ailemiz, evimiz, geleceğimiz konusunda pek iyimser düşünmeyiz. Dışarıdan gelebilecek tepkilere karşılık, bize destek verecek bir eşin, dostun, insanın özlemini duyarız.

1-11 Şubat haftalık burç yorumları


Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Pazar günümüz üç önemli enerjiye ev sahipliği yapıyor. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. İş hayatımızdan sağlığımıza kadar her konuda hayallerimizle gerçekler arasındaki dengeyi kurmakta zorlanırız. Her şey güzel olsa keşke diye içimizden geçirsek de, yaşadığımız dünya, şartlarımız bunu söylemenin önüne geçebilir. Başka bir hayatın özlemini duyarız. Mücadeleler, farklı fikirler, tartışmalar, sürekli tekrarlanan problemler olumlu düşünmemizin önüne geçebilir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Pazar günümüz üç önemli görünüm etkisiyle başlıyor. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. Yaşamın güzel yanlarını hissetmek, yaşamak için, paraya ne kadar ihtiyacımız olduğunu düşündürüyor. Kazanmak ve rahat etmek adına mücadele vermekteyiz. İlişkilerimizde aşkın önemini bilsek de, aslında isteğimiz her anlamda garantili bir hayat sürmek. Bu görünüm, bu isteğimiz adına vereceğimizin çabanın işaretçisidir.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Pazar günümüz üç önemli enerjiye ev sahipliği yapıyor. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. İç dünyamızda huzur, sevgi, güvence altında yaşamak arzumuzu vurguluyor. İlişkilerimizde, hayatın genelinde mücadele veriyoruz. Fakat dışarıdaki dünya bizi zorluyor. Bu nedenle pek iyimser düşünemiyoruz. Keşke her şey güzel olsa diye içimizden geçiriyoruz. Ancak bunu hissetmekte zorlanıyoruz. Bu, bizi yoruyor ve rahatsız ediyor.

2018 Şubat ayı aylık burç yorumları


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar üç önemli görünüm etkisinde Pazar gününe adım atıyoruz.İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. Çevremizdeki güzelliklere, iyi niyete, huzurlu bir yaşama duyduğumuz özlemin işaretçisidir. Ancak bunu kendi içimizde sağlamakta zorlanıyoruz. Elimizden geldiğince insanları anlamaya çalışsak da, aslında pek de rahat değiliz. Bir şeyler bizi oldukça yoruyor. Olumlu düşünmekte zorlanabiliriz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Pazar günümüz üç önemli görünüm etkisiyle başlıyor. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. Her anlamda güzelliklere, olumlu düşünmeye, huzur içinde yaşamaya önem versek de, dış dünyadaki gelişmeler, insan ilişkileri bizi zorluyor. Mücadele veriyoruz, rahat etmek istiyoruz. Fakat bir şeyler, ummadığımız şekilde geliştiğinde canımız sıkılıyor. Bu saatlerde yaşadıklarımızı, olan bitenleri gözden geçirirken, biraz sıkılabiliriz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Pazar gününe üç önemli enerji etkinliğinde başlıyor. İlki, saat 15:00 Venüs-Mars arasında gerçekleşiyor. İyi niyetin, empatide bulunmanın ne kadar zor olduğunu düşünmemize neden olabilir. Evet güzel bir dünyanın özlemindeyiz. Fakat haksızlıklar, yanlışlar, tutarsızlık, rekabet ve huzursuzluk direncimizi, inancımızı zorluyor.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


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