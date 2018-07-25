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Günlük burç yorumları: 25 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 09:53 | Son Güncelleme

25 Temmuz Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumlar

Günlük burç yorumları: 25 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

25 Temmuz Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 TEMMUZ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 00:48 itibariyle Ay-Oğlak burcunda ilerleyecek. İşimiz, görevimiz, toplumsal rolümüz ne ise, ona göre hareket etmek durumundayız. Kısacası pek özgür değiliz. Sorumluluklarımızı görmezden gelemeyiz. Bu zorunluluk kimi zaman rahatsız edici olabilir. Ancak sesimizi yükseltmemiz, isyan bayrağını dikmemiz pek kolay değildir. Sonuçta bitirilmesi gereken işler kendini bir şekilde hatırlatacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 00:48 itibariyle Ay-Oğlak burcunda ilerleyecek. Ailenizle veya bizzat özel meseleleriniz üzerinde gayretle durmanızı sağlayıcıdır. Düzene kavuşturulması gereken işlerinize öncelik vermeniz faydalı olur. İleriye dönük olarak düşünmenizde yardımcıdır. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 00:48 itibariyle etkili Ay-Oğlak burcu seyri, iş hayatı, parasal konular, ilişki problemleriyle uğraşmak bizleri yorsa da, insan bütün bunlarla başa çıkabilecek kadar güçlü bir varlıktır. İhtiyaçlarımızı elde etmek amaçlı parasal girişimleri bilinçli bir şekilde gözden geçiriniz. İlişkinizle alakalı mevzularda ise, sizi zorlayacak konuşmalardan uzak durunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 00:48 itibariyle etkili Ay-Oğlak burcu geçişi, ilişkinizde kendinizi nasıl hissettiğinizi soruyor. Eğer kökleri sağlam bir beraberlik ise, güven duygusuyla hareket etmeniz kolaydır. Eğer yalnızsanız, bir miktar karamsar düşünmeniz mümkündür. Eğer yeni birisiyle tanıştıysanız sağlam ve tutarlı biri olmasını dilersiniz. Sorunları olan bir ilişki yaşıyorsanız, bu etki altında biraz karamsarlık hissedilebilir. Özellikle eşinizin tavırları sizi rahatsız edebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 00:48 itibariyle etkili Ay-Oğlak burcu geçişinde, hoşunuza gitmeyen bir şey olduğunda tepki gösterirsiniz. Hayatın üstümüzdeki baskısından sıkılırız. Sürekli güven verici olanı, ileriye dönük olanı tercih etmek zorunda kalmanın bizi yorduğunu düşünürüz. İşlerimizi düzgün yapmamız, planlanan şekilde bitirmemiz gerekir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 00:48 itibariyle Ay-Oğlak burcunda ilerleyecek. Sorumluluk ve özverili bir şekilde çalışmamız, görevimizi yapmamız, etrafımızla olumlu ilişki kurmamız gerekiyor. Başaklar genelde bulundukları ortamda, takdir gördükleri, sevildikleri sürece canla başla çalışırlar. Onun için şunu şöyle yap denmesini pek istemezsiniz. Zaten ne yapacağımı bilen biriyim, bu baskıya ne gerek var diye düşünebilirsiniz. İş koşullarınız ve güvenliğinizle ilgili düşünebilirsiniz. Eğer bugün sağlık kontrolünüz varsa ihmal etmemenizde yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 00:48 itibariyle etkili Ay-Oğlak geçişinde, sorumluluklarımızın hatırlatılması canımızı sıkabilir. Elimizi kolumuzu bağlayan, kafamızı kurcalayan her ne varsa ondan uzak durmak isteriz. Bilirsiniz, moral duygusu kadar kıymetli hiçbir şey yoktur. Ancak hayat gerek iş hayatı gerek ilişki gerekse ailevi konularda bizi baskı altına alıyor. Biz de alıştığınız düzeni koruma ve sağlamlaştırmak için çabalıyoruz. İşte Ay-Oğlak geçişlerinin kendi içindeki bu ciddiyeti, bir Terazi için pek kolay değildir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 00:48 itibariyle Ay-Oğlak burcunda ilerleyecek. İş ve sorumluluklar kendini hatırlatacaktır. Kafamız bozulmasın diye, canımızı sıkabilecek kişilerden uzak durabiliriz. Ne bizi yanlış anlasınlar ne de biz yanlış anlayalım isteriz. Çalışan bir kişiyseniz işinizi en iyi şekilde yapmanız gerektiğini zaten bilirsiniz. Ancak etrafınızla da pek sıkı fıkı olmazsınız. Görevinize odaklanarak, hiç kimsenin size söz söylemesine izin vermeyecek şekilde görevlerinizi yerine getirebilirsiniz. Tanımadığınız kişilere veya güvenmediğiniz insanlara yanaşmak istemezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 00:48 itibariyle Ay-Oğlak burcunda ilerlemeye başlıyor. Kazançlı işlere ciddiyetle eğilirsiniz. Para konusunda şu aralar yaşanan tıkanıklara çözüm olabilecek yollar ararsınız. Hatta daha önce yüksek fiyata yaptığınız işleri, karşınıza bir teklif çıkması halinde biraz daha düşük ücretle yaparak nakit para akışı sağlamak istersiniz. Endişeleriniz olabilir. Tutumlu olmanız gerektiren durumlar söz konusuysa sıkılırsınız. Ancak bunların hepsi, Ay-Oğlak burcu geçişlerinde hissedilen durumlardır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 00:48 itibariyle Ay burcunuzda ilerlemeye başlıyor. Karar vermeden önce, acaba ne kadar doğru olur, ilerisi adına yarar getirir mi, beni zorlar mı diye düşünebilirsiniz. Çünkü temeli sağlam olsun, uğraştırmasın istersiniz. Halledilmesi gereken zorunlu işlerinizi bitirmeniz, düzgün bir şekilde yerine getirmeniz mümkündür. Pek samimi veya neşeli tarzda ilişki kurmasanız da, güvenilir havanızla çevreniz üzerinde tesiriniz yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 00:48 itibariyle etkili Ay-Oğlak burcu geçişinde kendinizi garanti altına almak istersiniz. Önceliklerinizi belirleyiniz. Olumsuz düşünmeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 00:48 itibariyle Oğlak burcunda ilerleyecek Ay, toplumsal ilişkilerde size saygınlık, başarı ve güven kazandırıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız

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