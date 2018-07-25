Günlük burç yorumları: 25 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

25 Temmuz Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Saat 00:48 itibariyle Ay-Oğlak burcunda ilerleyecek. İşimiz, görevimiz, toplumsal rolümüz ne ise, ona göre hareket etmek durumundayız. Kısacası pek özgür değiliz. Sorumluluklarımızı görmezden gelemeyiz. Bu zorunluluk kimi zaman rahatsız edici olabilir. Ancak sesimizi yükseltmemiz, isyan bayrağını dikmemiz pek kolay değildir. Sonuçta bitirilmesi gereken işler kendini bir şekilde hatırlatacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Saat 00:48 itibariyle Ay-Oğlak burcunda ilerleyecek. Ailenizle veya bizzat özel meseleleriniz üzerinde gayretle durmanızı sağlayıcıdır. Düzene kavuşturulması gereken işlerinize öncelik vermeniz faydalı olur. İleriye dönük olarak düşünmenizde yardımcıdır. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Saat 00:48 itibariyle etkili Ay-Oğlak burcu seyri, iş hayatı, parasal konular, ilişki problemleriyle uğraşmak bizleri yorsa da, insan bütün bunlarla başa çıkabilecek kadar güçlü bir varlıktır. İhtiyaçlarımızı elde etmek amaçlı parasal girişimleri bilinçli bir şekilde gözden geçiriniz. İlişkinizle alakalı mevzularda ise, sizi zorlayacak konuşmalardan uzak durunuz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Saat 00:48 itibariyle etkili Ay-Oğlak burcu geçişi, ilişkinizde kendinizi nasıl hissettiğinizi soruyor. Eğer kökleri sağlam bir beraberlik ise, güven duygusuyla hareket etmeniz kolaydır. Eğer yalnızsanız, bir miktar karamsar düşünmeniz mümkündür. Eğer yeni birisiyle tanıştıysanız sağlam ve tutarlı biri olmasını dilersiniz. Sorunları olan bir ilişki yaşıyorsanız, bu etki altında biraz karamsarlık hissedilebilir. Özellikle eşinizin tavırları sizi rahatsız edebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Saat 00:48 itibariyle etkili Ay-Oğlak burcu geçişinde, hoşunuza gitmeyen bir şey olduğunda tepki gösterirsiniz. Hayatın üstümüzdeki baskısından sıkılırız. Sürekli güven verici olanı, ileriye dönük olanı tercih etmek zorunda kalmanın bizi yorduğunu düşünürüz. İşlerimizi düzgün yapmamız, planlanan şekilde bitirmemiz gerekir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Saat 00:48 itibariyle Ay-Oğlak burcunda ilerleyecek. Sorumluluk ve özverili bir şekilde çalışmamız, görevimizi yapmamız, etrafımızla olumlu ilişki kurmamız gerekiyor. Başaklar genelde bulundukları ortamda, takdir gördükleri, sevildikleri sürece canla başla çalışırlar. Onun için şunu şöyle yap denmesini pek istemezsiniz. Zaten ne yapacağımı bilen biriyim, bu baskıya ne gerek var diye düşünebilirsiniz. İş koşullarınız ve güvenliğinizle ilgili düşünebilirsiniz. Eğer bugün sağlık kontrolünüz varsa ihmal etmemenizde yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Saat 00:48 itibariyle etkili Ay-Oğlak geçişinde, sorumluluklarımızın hatırlatılması canımızı sıkabilir. Elimizi kolumuzu bağlayan, kafamızı kurcalayan her ne varsa ondan uzak durmak isteriz. Bilirsiniz, moral duygusu kadar kıymetli hiçbir şey yoktur. Ancak hayat gerek iş hayatı gerek ilişki gerekse ailevi konularda bizi baskı altına alıyor. Biz de alıştığınız düzeni koruma ve sağlamlaştırmak için çabalıyoruz. İşte Ay-Oğlak geçişlerinin kendi içindeki bu ciddiyeti, bir Terazi için pek kolay değildir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Saat 00:48 itibariyle Ay-Oğlak burcunda ilerleyecek. İş ve sorumluluklar kendini hatırlatacaktır. Kafamız bozulmasın diye, canımızı sıkabilecek kişilerden uzak durabiliriz. Ne bizi yanlış anlasınlar ne de biz yanlış anlayalım isteriz. Çalışan bir kişiyseniz işinizi en iyi şekilde yapmanız gerektiğini zaten bilirsiniz. Ancak etrafınızla da pek sıkı fıkı olmazsınız. Görevinize odaklanarak, hiç kimsenin size söz söylemesine izin vermeyecek şekilde görevlerinizi yerine getirebilirsiniz. Tanımadığınız kişilere veya güvenmediğiniz insanlara yanaşmak istemezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Saat 00:48 itibariyle Ay-Oğlak burcunda ilerlemeye başlıyor. Kazançlı işlere ciddiyetle eğilirsiniz. Para konusunda şu aralar yaşanan tıkanıklara çözüm olabilecek yollar ararsınız. Hatta daha önce yüksek fiyata yaptığınız işleri, karşınıza bir teklif çıkması halinde biraz daha düşük ücretle yaparak nakit para akışı sağlamak istersiniz. Endişeleriniz olabilir. Tutumlu olmanız gerektiren durumlar söz konusuysa sıkılırsınız. Ancak bunların hepsi, Ay-Oğlak burcu geçişlerinde hissedilen durumlardır. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Saat 00:48 itibariyle Ay burcunuzda ilerlemeye başlıyor. Karar vermeden önce, acaba ne kadar doğru olur, ilerisi adına yarar getirir mi, beni zorlar mı diye düşünebilirsiniz. Çünkü temeli sağlam olsun, uğraştırmasın istersiniz. Halledilmesi gereken zorunlu işlerinizi bitirmeniz, düzgün bir şekilde yerine getirmeniz mümkündür. Pek samimi veya neşeli tarzda ilişki kurmasanız da, güvenilir havanızla çevreniz üzerinde tesiriniz yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Saat 00:48 itibariyle etkili Ay-Oğlak burcu geçişinde kendinizi garanti altına almak istersiniz. Önceliklerinizi belirleyiniz. Olumsuz düşünmeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 00:48 itibariyle Oğlak burcunda ilerleyecek Ay, toplumsal ilişkilerde size saygınlık, başarı ve güven kazandırıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Bedelli askerlikten sonra profesyonel askerlik!
Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum
210 yıllık mitolojik canavar Filipinler'de kıyıya vurdu!
Yunanistan'daki yangının tanıkları felaketi anlattı
Türkiye'den Kanada'ya silah uyarısı
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
Manisa’nın Salihli ilçesinde akü çalındı! Mahalle mağdur oldu!
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Yanmak istediler başları yandı!
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum