Günlük burç yorumları 26 Aralık Salı - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün yani 24 Aralık için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 26 Aralık Salı günlük burç yorumları, 25-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Sevgili Yengeçler Saat 03:27 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Çevrenizdeki insanlarla gerek iş gerekse özel yaşamınızla alakalı konularda kendinizi aktif bir şekilde öne sürebilmenizi sağlayan bu enerji, size cesaret ve hız kazandırır. İş hayatınızla ilgili meselelerde de hakkınız olanı almak istersiniz.

Sevgili İkizler Saat 03:27 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Sosyal hayatın içindeki birebir ilişkilerde kendinizi güçlü bir şekilde ifade etme arzunuzun göstergesidir.

Sevgili Boğalar Saat 03:27 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Dış dünyadan biraz uzak gibi dursanız da, bir sorun veya bir mesele canınızı sıktığında tepkinizi göstermekten çekinmezsiniz.

Sevgili Koçlar Saat 03:27 burcunuzda ilerleyecek Ay, size cesaret verir. Üstünüzdeki tüm ağırlıkları ortadan kaldırır. Sizi her anlamda, her konuda ve alanda teşvik edicidir.

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Sevgili Teraziler Saat 03:27 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Başkalarına karşı üstünlüğünüzü göstermekten yanasınızdır. Ancak diğerleri de bu düşüncede ve istekte olunca biraz sıkıntı yaşanabilir.

Sevgili Başaklar Saat 03:27 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Hakkınız olanı elde etmek için tüm gücünüzle mücadele edersiniz. Birileri sizi yönetmeye kalkıştığında izin vermezsiniz. Kafanıza koyduğunuzu yapmaktan yanasınız.

Sevgili Aslanlar Saat 03:27 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Etrafınızdaki insanlara aldırmadan, günlük aktivitelerinizi gerçekleştirmek veya isteklerinizi elde etmekten yanasınızdır. Cesaretiniz oldukça yüksektir. Kafanıza koyduğunuzu yapmaktan çekinmezsiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 03:27 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Hem cesaret verici hem de hevesli bir şekilde hareket etmenizi sağlayıcıdır. Gün boyu bir hayli ataksınızdır. İsteklerinizi elde etmek için elinizden geleni yapabilirsiniz. Otoritenizi kabul ettirebilirsiniz.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 03:27 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Bu enerji bulunduğunuz alanı koruma dürtünüzü işaret eder. Bu ister aileniz olsun isterse yaşadığınız eviniz. Hiç fark etmez. Hemen savaşçı kesilirsiniz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 03:27 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Haksızlığa tahammül etmeyeceğinizi gösteriyor. Eğer birileri sizi sinirlendirirse cevabını en acı şekilde alacaklardır. Bundan da hiçbir zaman pişmanlık duymazsınız.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 03:27 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Parasal konularda bir hayli atak davranırsınız. Bir işi veya bir durumu maddi kazanç anlamında ele alarak düşünürsünüz. Eğer bu anlamda doyurmuyorsa, olur yanıtı vermezsiniz.

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2018 YILI BURÇ YORUMLARI](https://www.mynet.com/2018-YILI-BURC-YORUMLARI-1211024-mykadin)