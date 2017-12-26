HABER

Günlük burç yorumları 26 Aralık Salı - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 06:55 | Son Güncelleme 7 saat önce

İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün yani 26 Aralık Salı günü neler sizi bekliyor öğrenebilirsiniz. 2017'nin sonuna yaklaşırken bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burcunuzda neler yaşanacak, sizleri ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte 26 Aralık Salı günlük burç yorumları, 25-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

Günlük burç yorumları 26 Aralık Salı - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün yani 24 Aralık için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 26 Aralık Salı günlük burç yorumları, 25-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

25 - 31 Aralık haftalık burç yorumları

25 - 31 Aralık haftalık burç yorumları

Aralık 2017 aylık burç yorumları

Aralık 2017 aylık burç yorumları

Satürn oğlak burcunda

Satürn oğlak burcunda

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 ARALIK

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 03:27 burcunuzda ilerleyecek Ay, size cesaret verir. Üstünüzdeki tüm ağırlıkları ortadan kaldırır. Sizi her anlamda, her konuda ve alanda teşvik edicidir.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 03:27 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Dış dünyadan biraz uzak gibi dursanız da, bir sorun veya bir mesele canınızı sıktığında tepkinizi göstermekten çekinmezsiniz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 03:27 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Sosyal hayatın içindeki birebir ilişkilerde kendinizi güçlü bir şekilde ifade etme arzunuzun göstergesidir.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 03:27 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Çevrenizdeki insanlarla gerek iş gerekse özel yaşamınızla alakalı konularda kendinizi aktif bir şekilde öne sürebilmenizi sağlayan bu enerji, size cesaret ve hız kazandırır. İş hayatınızla ilgili meselelerde de hakkınız olanı almak istersiniz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 03:27 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Etrafınızdaki insanlara aldırmadan, günlük aktivitelerinizi gerçekleştirmek veya isteklerinizi elde etmekten yanasınızdır. Cesaretiniz oldukça yüksektir. Kafanıza koyduğunuzu yapmaktan çekinmezsiniz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 03:27 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Hakkınız olanı elde etmek için tüm gücünüzle mücadele edersiniz. Birileri sizi yönetmeye kalkıştığında izin vermezsiniz. Kafanıza koyduğunuzu yapmaktan yanasınız.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 03:27 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Başkalarına karşı üstünlüğünüzü göstermekten yanasınızdır. Ancak diğerleri de bu düşüncede ve istekte olunca biraz sıkıntı yaşanabilir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 03:27itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Öncelikle gerginlikten uzak durmakta yarar var. Çalıştığınız ortamdaki insanlarla bazen burun buruna gelebilirsiniz. İşlerinizi çabucak yapmanız istenebilir. Sağlığınıza dikkat ediniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 03:27 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Hem cesaret verici hem de hevesli bir şekilde hareket etmenizi sağlayıcıdır. Gün boyu bir hayli ataksınızdır. İsteklerinizi elde etmek için elinizden geleni yapabilirsiniz. Otoritenizi kabul ettirebilirsiniz.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 03:27 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Bu enerji bulunduğunuz alanı koruma dürtünüzü işaret eder. Bu ister aileniz olsun isterse yaşadığınız eviniz. Hiç fark etmez. Hemen savaşçı kesilirsiniz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 03:27 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Haksızlığa tahammül etmeyeceğinizi gösteriyor. Eğer birileri sizi sinirlendirirse cevabını en acı şekilde alacaklardır. Bundan da hiçbir zaman pişmanlık duymazsınız.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 03:27 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Parasal konularda bir hayli atak davranırsınız. Bir işi veya bir durumu maddi kazanç anlamında ele alarak düşünürsünüz. Eğer bu anlamda doyurmuyorsa, olur yanıtı vermezsiniz.

[

2018 YILI BURÇ YORUMLARI](https://www.mynet.com/2018-YILI-BURC-YORUMLARI-1211024-mykadin)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mynet astroloji irem su astroloji burç yorumları haftalık burç yorumları aylık burç yorumları Günlük burç yorumları yıllık burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

İşte Erdoğan'ın istediği Afrika'daki ada

İşte Erdoğan'ın istediği Afrika'daki ada

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da Bitcoin operasyonu! Evde fabrika kadar elektrik tüketilince...

Diyarbakır'da Bitcoin operasyonu! Evde fabrika kadar elektrik tüketilince...

Adil Öksüz operasyonu! Darbe girişiminden 4 ay önce...

Adil Öksüz operasyonu! Darbe girişiminden 4 ay önce...

Kocasının ortağına böyle saldırdı! Korkudan kimse yaklaşamadı...

Kocasının ortağına böyle saldırdı! Korkudan kimse yaklaşamadı...

Son dakika! Savcılık, Tuzla'da paniğe neden olan koku ile ilgili soruşturma başlattı

Son dakika! Savcılık, Tuzla'da paniğe neden olan koku ile ilgili soruşturma başlattı

Mehmetçik 'Küçük Kandil'in zirvesine üs kurdu!

Mehmetçik 'Küçük Kandil'in zirvesine üs kurdu!

Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu

Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.