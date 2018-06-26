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Günlük burç yorumları: 26 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 09:13 | Son Güncelleme

26 Haziran Salı günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 26 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

26 Haziran Salı günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 HAZİRAN

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar 01:32 Ay-Mars görünümü, özgürlük arzusunun her alanda etkin olmasıdır. Ancak Mars gölgeli günlerindeyiz. Bir şeyler umduğumuz gibi gitmemiş olabilir. Bizi durdurmuş tekrar gözden geçirmeye itmiş olabilir. Bu görünüm, içimizdeki arzuları uyandırıcı, bir müddet bekleyip daha sonra eylemde bulunmak için destekleyicidir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar 01:32 Ay-Mars görünümü, finansal ve iş konularında biraz temkinli olmamızı gerektiriyor. Mars gölgeli günlerindeyiz. Ne yaptığımızı bilmemiz, gittiğimiz yolu görmemiz lazım. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler 01:32 Ay-Mars görünümü, birkaç gün önceki meseleleri tekrar düşündürücü ve gözden geçirilmesini sağlayıcıdır. Belki evdeki hesap çarşıya uymamış, belki de sabırlı olmamız gerekiyordur. Mars gölgeli günlerindeyiz. Hop oturup hop kalkamayız. İlişkide sorunları olduğu gibi planlarınızı da sakince ele almalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler 01:32 Ay-Mars görünümü, dikkat gerektiren işlerinize öncelik tanımanın önemini vurguluyor. Finansal ve iş hayatınızla ilgili konular üzerinde iyice düşünelim. Mars gölgeli günlerindeyiz. Özgürce karar vermek, ilerlemek mümkün gibi görünse de, gelişmelere mercek altında bakılmalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar 01:32 Ay-Mars görünümü, ilişkileri canlandırıcı ve duygularınızı güçlendiricidir. Güvendiğiniz bir alanı sonuna kadar savunursunuz. Öne atılmaya hazır ve yeniliklere heveslisiniz. Ancak Mars gölgeli günlerindeyiz. Birkaç gün öncesi verilen kararlar tekrar ele alınmalı, gelişmeler mercek altına alınmalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar 01:32 Ay-Mars görünümü, bir yere taşınmakla ilgili kararların işaretçisidir. Ancak Mars gölgeli günlerindeyiz. Bir adım atmadan önce tekrar düşünmekte yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler 01:32 Ay-Mars görünümü, isteklerinizi elde etmenizi, düşüncelerinizi çekinmeden ifade etmenizi sağlayıcıdır. Seyahate çıkmak, flört etmek, sevgilinizle güzel zaman geçirmek mümkündür. Ancak Mars gölgeli günlerindeyiz. Düşünmeden hareket etmemiz, acele kararlar vermemiz yanlış olabilir. Zaten aklımızda olan bir şeyse, bunu uzun süredir düşünüyorsak tabii ki sorun yok. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler 01:32 Ay-Mars görünümü, maddi konularda yeteneklerinizi kullanarak kazanç elde etmede destekleyicidir. Ancak Mars gölgeli günlerindeyiz. Bir karar verdiğimizde, bir adım attığımızda bir şeyler bizi geriye çekebilir. Tam emin olmadığımız için fazla ilerlemek kolay değildir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar 01:32 Ay-Mars görünümü, öne atılmaya hevesli olmamızı sağlıyor. Kendimizi savunuruz, fikirlerimizi ifade ederiz ve yeni her şeye açık oluruz. Ancak Mars gölgeli günlerinde olduğumuz için, yolculuklar, eğitim, iş konularında, yakın çevremizle ilişkimizde dikkatli olalım, oldu bittiye getirmeyelim. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar 01:32 Ay-Mars görünümü, paraya olan ihtiyacın ve elde etmek için verilen mücadelenin göstergesi. Ancak Mars gölgeli günlerindeyiz. Bazen mücadeleden vazgeçip, eldekine razı olabiliriz. Özgür hareket etmek bugünlerde pek kolay değil. Bir şeyler bizi engelleyebilir. Biz de olan bitene razı geliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar 01:32 Ay-Mars görünümü, sosyal ilişkilerin güçlenmesini sağladığı gibi yeniliklere hevesle atılmamızda bizi destekleyicidir. Plan ve projelere girişilir, kişisel anlamda özgürce kendimizi ifade ederiz. Bunlar güzel ancak Mars gölgeli günlerindeyiz. Önemli bir karar vermeden önce incelemeliyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 01:32 Ay-Mars görünümü, iş hayatımızla ilgili yeni kararların işaretçisi olsa da, Mars gölgeli günlerindeyiz. Bir şeyler bizi durdurabilir. Zorluk çıkartabilir. Sakin ve soğukkanlı şekilde hareket etmeliyiz. Devamını okumak için tıklayınız

11-17 Haziran haftalık burç yorumları11-17 Haziran haftalık burç yorumları
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