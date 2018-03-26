Günlük burç yorumları: 26 Mart Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

26 Mart Pazartesi, yeni haftanın ilk günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Satın alma, kiralama ve özel hayatınızla ilgili konular üzerinde aceleci davranmayınız. Genel olarak duygularımız boşluk etkisinde çok daha fazla içselleşir. Kimse bilmez ne çektiğimi diyerek kendi kendimize hesaplaşmalarda bulunuruz.

Parasal konularda akıllı davranmak, tahriklere kapılmamak yerinde olur. Acil kararlar almamalı iki misli dikkatli olmalısınız. Çünkü maddiyat hayatın neredeyse tümünde etkili. Daha önceden verdiğiniz bir kararda değişikliğe gitmek sakıncalı olabilir.

Sevgili Boğalar yeni haftamızın ilk görünümü, saat 03:58 Ay-Venüs arasında oluşuyor. Çevrenizde bulunan insanlarla veya girişimleriniz konusunda onaylanma ihtiyacınız yoğundur. Her şeyi sağlama almak istersiniz.

Boşluk etkisi Yengeç burcunda oluştuğu için, evimiz, ailemizle yakından alakalı konular üzerinde daha hassas davranabiliriz. Dışarıdan bakıldığında sert ve taviz vermez görüntümüze karşılık, iç dünyamızda bir hayli alıngan olabiliriz.

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Başarılı bir şekilde ilerleme arzunuz her alanda öne çıkıyor. Artık bazı durumları çok daha akıllı bir şekilde gözden geçirmektesiniz. Zaman kaybettiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak bir söz vardır. Zararın neresinden dönülürse yarar derler. Doğrudur. Özellikle iş ilişkilerinizde ve yenilik anlamındaki her türlü girişimde hesabınızı iyi yapınız.

Ay-Boşlukta ilerleyecek. İş ilişkilerinde dikkatli olalım. Duyarlılığımız yüksek. Eğer son günlerde birisiyle anlaşmazlık yaşadıysanız ve bir de aynı ortamda iseniz, sabah saatlerinde tatsızlık yaşanabilir. Sakin olalım.

Ailevi ve parasal konular gayet önemlidir. Sevdiklerinize olan ihtiyacınız yoğunlaşabilir ve onları korumak, kollamak isteyebilirsiniz. İç dünyanız oldukça hassastır. En ufak bir durum veya bir mesele olsa, bir yandan çözmek için uğraşırsınız, ancak diğer yandan duyarlılığınız nedeniyle vazgeçersiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Hesap işlerinde dikkatli olmanız faydalıdır. Dikkat dağınıklığı yanlış bilgilendirmenize veya hatalı sonuçlar almanıza neden olabilir. Acele etmeden her şeyi gözden geçiriniz. Krediyle ev-araba veya herhangi bir borç altına girmeyi düşünüyorsanız araştırmadan yola çıkmayınız.





Oğlak Günlük Burç Yorumu

Başta iş ortaklığı olmak üzere ilişkinizle alakalı mevzularda da dikkatli hareket etmekte fayda vardır. Korunma arzunuz ve size ait olana sahip çıkma hissiyatınız bu saatlerde yoğundur. Önemli işlerinizi akıllıca gözden geçirmeniz yararlıdır.

Kova Günlük Burç Yorumu

İşlerinizin verimli bir şekilde ilerlemesini ve planladığınız şekilde gelişmesini istiyorsanız yeni bir iş girişimi veya farklı bir yöntemi denemek, verdiğiniz bir kararla ilgili değişimlere gitmek, etrafınızdaki kişilerin sizin gibi düşünmelerini beklemek konusunda temkinli olmak yararlıdır.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, yeni haftamızın ilk görünümü, saat 03:58 Ay-Venüs arasında oluşuyor. Güvence ihtiyacınızı yükseltiyor. Sizin için aşk ne anlama geliyorsa o şekilde yaşama arzunuzu perçinliyor. Çevrenizdeki her şeye hassasiyetinizi arttırıyor. Bu duygular ister istemez ailenize, sevdiğiniz insanlara karşı sizi yaklaştırıyor.