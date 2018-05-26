HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 09:45 | Son Güncelleme

25 Mayıs Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde hafta sonu öncesi sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 14-20 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Mayıs ayının son haftasonunun ilk günü yani 26 Mayıs Cumartesi günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 MAYIS CUMARTESİ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar 00:04-16:39 arasında etkili Ay boşluk süresince, iş ilişkilerinde rekabetin ve özel hayatınızda farklı bakış açılarının anlaşmazlığa yol açmaması için dikkatli olalım. Saat 09:40 Venüs-Satürn karşıtlığı, ailevi sorumlulukların üstümüzdeki baskı yaratmasına neden olur. ailemizi korumamız, kollamamız gerekliliği, iş hayatında başarılı olma zorunluluğu önümüzdeki iki gün boyunca maddi konularda ve ilişkilerimizde mesafeye neden olabilir.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar 00:04-16:39 arasında etkili Ay boşluk süresince, başkalarına anlayışlı olmamızı, dengeli ve uyumlu bir şekilde hareket etmemizi gerektiren durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle hallerde ne kendinizden çok şey vererek üzülmeli ne de sorunları görmezden gelerek üstünü kapatmalıyız.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler 00:04-16:39 arasında etkili Ay boşluk süresince, ilişkinin sizde hangi duyguları, hisleri ve gerçekleri uyandırdığı üzerinde düşünebilirsiniz. Bazen ortaklaşa hareket etmek kimi ilişkilerde zordur. Ancak bu ilişki sizin için önem arz ediyorsa bunu yapabilmek daha kolaydır. Sorumlulukların eşit biçimde dağılımı paylaşımın önemi bu saatlerde belirgindir. İlişkinizle alakalı konularda acil kararlar alınmamalıdır.

29 mayıs tarihine dikkat!29 mayıs tarihine dikkat!
21-31 Mayıs haftalık burç yorumları21-31 Mayıs haftalık burç yorumları
Uranüs-Boğa burcunda! Ekonomik yapısal reformlarUranüs-Boğa burcunda! Ekonomik yapısal reformlar

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler 00:04-16:39 arasında etkili Ay boşluk süresince, huzurlu ve sağlam bir düzen kurabilmeniz için öncelikle sorumluluklarınızın farkında olmanız gerektiğini işaret ediyor. Eviniz, ailevi ilişkilerinizle alakalı konularda belli bir baskı söz konusu olabilir. Alıştığınız düzenden koparak kendinize yeni bir düzen kurmak ve bunu başarılı bir şekilde sürdürmeniz gerektiğinin farkındasınızdır.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar 00:04-16:39 arasında etkili Ay boşluk süresince, yer değiştirme ve nakil yoluyla başka bir ortamda çalışmak yaşamak gibi konular üzerinde ciddiyetle düşünmenin işaretçisidir. Ancak olan resme bakmak gerekir, karar değişikliğinde bulunulmamalıdır.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar 00:04-16:39 arasında etkili Ay boşluk süresince, hayatınızda neyin değerli olduğunu düşünebilirsiniz. Eş veya ortak ilişkileri yoluyla maddi gelir elde eden birisiyseniz bunun sizi kısıtlayıp kısıtlamadığı üzerinde düşünebilirsiniz. Maddi konular üzerinde düşünebilirsiniz. Ancak yeni bir karar verilmemelidir.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları2018 Mayıs ayı aylık yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler 00:04-16:39 arasında etkili Ay boşluk süresince, sen ve ben demek yerine biz olmalısınız. Durumunuzu gözden geçirmekte yarar vardır. Saat 09:40 Venüs-Satürn karşıtlığı, toplumla ilişkimizde hassasiyet ve korunma duygusu öne çıkıyor. Bizi sevip sevmedikleri, başarılı olup olmadığımız gibi meseleleri çok önemsiyoruz. Burada kendimize olan saygımız, ailemizin varlığı çok önemli. Eğer içerde baskı, ilgisizlik, sevgisizlik varsa bunu dışarıda aramaya başlıyoruz. Orada da bulamayınca kendimize yükleniyoruz. Oysaki önemli olan dış ve iç etkenlerin baskısı altında kalmadan kendimizi sevebilmeyi bilmektir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler 00:04-16:39 arasında etkili Ay boşluk süresince, ilişkinizi gözden geçirerek nelerin düzeltilmesi gerektiğini veya ne yaparsanız daha huzurlu bir yaşam sürebilirsiniz bunları saptamanız lazımdır. Ancak belli bir memnuniyetsizlik, karmaşa ve duygusal kısıtlanmalar sizi rahatsız edebilir.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar 00:04-16:39 arası Ay boşluk etkisi altında geçecek. Aile ilişkilerinden, parasal konulara kadar durumunuzu gerçekçi bir şekilde ele alınız. Saat 09:40 Venüs-Satürn karşıtlığı, başkalarından beklediğiniz maddi-manevi desteği bulmakta zorlanmaya neden olur. Bu sizi hassaslaştırır. Şu günlerde parasal duruma göre hareket etmek zorundayız. Belki insanların duyarsızlığı, borçlar veya elinizdeki miktar yeterli olmadığı için, ihtiyaçlarınızı belli sınırlar içinde karşılamanız gerekir. Bu durum, bazı kişilerle aramızda mesafeye neden olabilir.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar 00:04-16:39 arasındaki Ay boşluk etkisinde, ilişkiniz, iş hayatınız ve ailevi konularda birilerine uymak zorunda kalırız. Bu hiç hoşumuza gitmez. Saat 09:40 Venüs-Satürn karşıtlığı, ilişkilerde özellikle mesafeli duruşun işaretçisidir. Hassasiyet yoğundur. Özellikle partnerin veya bazı kişilerin bizden ilgi beklemeleri, korunma, sahiplenme arzuları rahatsız edicidir. Bizim de kendi isteklerimiz, beklentilerimiz vardır. Ancak anlayışsız davranan olursa, bunun karşılığını görür. İlişkide sevgi alış verişi, karşılıklı anlayışın önemli olduğu günlerdeyiz. Yoksa ayrılık, soğukluk araya girebilir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar 00:04-16:39 arasındaki Ay boşluk etkisi altında sakin olalım. Hızlı karar vermeyelim. Saat 09:40 Venüs-Satürn karşıtlığı, mecburen katlandığımız her şey bizi rahatsız eder. Duygularımız o kadar baskındır ki, naz niyaz çekecek halimiz yoktur. İş ortamında, günlük hayatta başkalarının tuhaf davranışı, alınganlığı, ilgi beklemesi, sorumluluk yüklemesi hoşumuza gitmez. Biz de onlarla aramıza mesafe koyarız. Uzaklaşmalar, tartışmalar, soğukluk oluşabilir. Elden geldiğince sakin olmamız gerekiyor.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 00:04-16:39 arasında Ay boşluk etkisindeyiz. İlişkide karşılıklı uyum ve paylaşıma önem veririz. Problem varsa, üzerinde düşünelim. Bir çıkış yolu bulabiliriz. Saat 09:40 Venüs-Satürn karşıtlığı, sevgiye-ilgiye-korunmaya ve kollanmaya olan ihtiyacımızı vurguluyor. Eğer bunu bize gösteren birileri varsa mutlu oluruz. Tersi bir durumda hassaslaşırız, mesafeli oluruz. Yeni projeler, işler peşindeyiz. Hayatta garanti olgusunu önemsiyoruz. Sadece iyi gün değil, zor günde de yanımızda olan insanlar bizim için kıymetli. Bu görünüm, duyarlılığın işaretçisi olsa da, gayet olgun ve bilinçli şekilde ilişkilerimizi gözden geçirmeyi biliriz.

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
Zürafa Zambak'ın en sevdiği meyve yenidünyaZürafa Zambak'ın en sevdiği meyve yenidünya
18 yaşındaki genç kızın korkunç sonu!18 yaşındaki genç kızın korkunç sonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Günlük burç yorumları burç yorumları astroloji Mynet irem su haftalık burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce reytinglerde diğer programları yine geride bıraktı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce reytinglerde diğer programları yine geride bıraktı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Survivor'da İstanbul ödülünü kim kazandı? Hangi takım Survivor'dan Türkiye'ye gidecek ve neler yapacak?

Survivor'da İstanbul ödülünü kim kazandı? Hangi takım Survivor'dan Türkiye'ye gidecek ve neler yapacak?

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı

Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de kalekola roketatarla saldıran teröristler öldürüldü

Hakkari'de kalekola roketatarla saldıran teröristler öldürüldü

Bakırköy'de asansör kazası! Yaralılar var

Bakırköy'de asansör kazası! Yaralılar var

20 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

20 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Görevden alınan Cerrahpaşa Dekanı hakkında YÖK Başkanı Saraç'tan ilk yorum!

Görevden alınan Cerrahpaşa Dekanı hakkında YÖK Başkanı Saraç'tan ilk yorum!

Postacı dehşeti! Kargo götürdüğü kadını taciz etti

Postacı dehşeti! Kargo götürdüğü kadını taciz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.