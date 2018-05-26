Günlük burç yorumları: 26 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Mayıs ayının son haftasonunun ilk günü yani 26 Mayıs Cumartesi günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 MAYIS CUMARTESİ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 00:04-16:39 arasında etkili Ay boşluk süresince, iş ilişkilerinde rekabetin ve özel hayatınızda farklı bakış açılarının anlaşmazlığa yol açmaması için dikkatli olalım. Saat 09:40 Venüs-Satürn karşıtlığı, ailevi sorumlulukların üstümüzdeki baskı yaratmasına neden olur. ailemizi korumamız, kollamamız gerekliliği, iş hayatında başarılı olma zorunluluğu önümüzdeki iki gün boyunca maddi konularda ve ilişkilerimizde mesafeye neden olabilir. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 00:04-16:39 arasında etkili Ay boşluk süresince, başkalarına anlayışlı olmamızı, dengeli ve uyumlu bir şekilde hareket etmemizi gerektiren durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle hallerde ne kendinizden çok şey vererek üzülmeli ne de sorunları görmezden gelerek üstünü kapatmalıyız. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 00:04-16:39 arasında etkili Ay boşluk süresince, ilişkinin sizde hangi duyguları, hisleri ve gerçekleri uyandırdığı üzerinde düşünebilirsiniz. Bazen ortaklaşa hareket etmek kimi ilişkilerde zordur. Ancak bu ilişki sizin için önem arz ediyorsa bunu yapabilmek daha kolaydır. Sorumlulukların eşit biçimde dağılımı paylaşımın önemi bu saatlerde belirgindir. İlişkinizle alakalı konularda acil kararlar alınmamalıdır.

29 mayıs tarihine dikkat! 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları Uranüs-Boğa burcunda! Ekonomik yapısal reformlar Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 00:04-16:39 arasında etkili Ay boşluk süresince, huzurlu ve sağlam bir düzen kurabilmeniz için öncelikle sorumluluklarınızın farkında olmanız gerektiğini işaret ediyor. Eviniz, ailevi ilişkilerinizle alakalı konularda belli bir baskı söz konusu olabilir. Alıştığınız düzenden koparak kendinize yeni bir düzen kurmak ve bunu başarılı bir şekilde sürdürmeniz gerektiğinin farkındasınızdır. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar 00:04-16:39 arasında etkili Ay boşluk süresince, yer değiştirme ve nakil yoluyla başka bir ortamda çalışmak yaşamak gibi konular üzerinde ciddiyetle düşünmenin işaretçisidir. Ancak olan resme bakmak gerekir, karar değişikliğinde bulunulmamalıdır. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 00:04-16:39 arasında etkili Ay boşluk süresince, hayatınızda neyin değerli olduğunu düşünebilirsiniz. Eş veya ortak ilişkileri yoluyla maddi gelir elde eden birisiyseniz bunun sizi kısıtlayıp kısıtlamadığı üzerinde düşünebilirsiniz. Maddi konular üzerinde düşünebilirsiniz. Ancak yeni bir karar verilmemelidir.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 00:04-16:39 arasında etkili Ay boşluk süresince, sen ve ben demek yerine biz olmalısınız. Durumunuzu gözden geçirmekte yarar vardır. Saat 09:40 Venüs-Satürn karşıtlığı, toplumla ilişkimizde hassasiyet ve korunma duygusu öne çıkıyor. Bizi sevip sevmedikleri, başarılı olup olmadığımız gibi meseleleri çok önemsiyoruz. Burada kendimize olan saygımız, ailemizin varlığı çok önemli. Eğer içerde baskı, ilgisizlik, sevgisizlik varsa bunu dışarıda aramaya başlıyoruz. Orada da bulamayınca kendimize yükleniyoruz. Oysaki önemli olan dış ve iç etkenlerin baskısı altında kalmadan kendimizi sevebilmeyi bilmektir. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler 00:04-16:39 arasında etkili Ay boşluk süresince, ilişkinizi gözden geçirerek nelerin düzeltilmesi gerektiğini veya ne yaparsanız daha huzurlu bir yaşam sürebilirsiniz bunları saptamanız lazımdır. Ancak belli bir memnuniyetsizlik, karmaşa ve duygusal kısıtlanmalar sizi rahatsız edebilir. Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar 00:04-16:39 arası Ay boşluk etkisi altında geçecek. Aile ilişkilerinden, parasal konulara kadar durumunuzu gerçekçi bir şekilde ele alınız. Saat 09:40 Venüs-Satürn karşıtlığı, başkalarından beklediğiniz maddi-manevi desteği bulmakta zorlanmaya neden olur. Bu sizi hassaslaştırır. Şu günlerde parasal duruma göre hareket etmek zorundayız. Belki insanların duyarsızlığı, borçlar veya elinizdeki miktar yeterli olmadığı için, ihtiyaçlarınızı belli sınırlar içinde karşılamanız gerekir. Bu durum, bazı kişilerle aramızda mesafeye neden olabilir. 2018 yılında burçları neler bekliyor?

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar 00:04-16:39 arasındaki Ay boşluk etkisinde, ilişkiniz, iş hayatınız ve ailevi konularda birilerine uymak zorunda kalırız. Bu hiç hoşumuza gitmez. Saat 09:40 Venüs-Satürn karşıtlığı, ilişkilerde özellikle mesafeli duruşun işaretçisidir. Hassasiyet yoğundur. Özellikle partnerin veya bazı kişilerin bizden ilgi beklemeleri, korunma, sahiplenme arzuları rahatsız edicidir. Bizim de kendi isteklerimiz, beklentilerimiz vardır. Ancak anlayışsız davranan olursa, bunun karşılığını görür. İlişkide sevgi alış verişi, karşılıklı anlayışın önemli olduğu günlerdeyiz. Yoksa ayrılık, soğukluk araya girebilir.