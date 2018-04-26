Günlük burç yorumları - 26 Nisan Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

26 Nisan Perşembe günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile bu hafta ortası için günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-30 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
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Koç Günlük Burç Yorumu
Yaşça büyük kişilere kendimizi ifade etmenin, anlatmanın, anlaşmanın önüne geçiyor. Kurallar bizi bağlıyor. İster istemez olumsuz düşündürüyor. İş hayatından ailevi konulara zorlanıyoruz. Bu durumda önemli kararlar vermekten, bir şeyleri yoluna koyacağım diye zorlanmaktan kaçının. Zamanla bir şeyler yerine oturacaktır.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Biz ifade etmeye çalıştıkça, sanki birileri anlamamakta ısrar ediyor. Böyle bir durumda sinirimizi boşaltmak da kolay olmayabilir. Bu saatlerde elden geldiğince sakin olmaya çalışalım. Kolay değil ancak bizim beyaz dediğimizi başkası siyah anlayabilir.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Finansal açıdan durumun sıkışıklığı, bazı kişilerin yardımcı olmayışı, bizi anlamamakta ısrar etmeleri sonucu yoruluruz. Laf anlatmaya çalışırız ancak anlamazlar. Bu saatlerde bir şeyler umduğunuz gibi gitmediğinde ara verin ve şöyle bir rahatladıktan sonra tekrar gözden geçirin.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sorumluluklar, çevremizdeki insanlar, durumlar ister istemez bizi zorluyor. Anlaşılmakta, anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu saatlerde gerek yaşça büyük kişilerle, gerek partnerimizle iletişimde dikkatli olalım. Sinirlenmemeye çalışalım.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Çevremizdeki insanlar, olaylar ve durumlar hakkında pek olumlu düşünmeyiz. Sanki herkes bize karşıymış gibi gelir. Söylediklerimizi anlamamakta ısrar eden kişiler gerginliğe neden olabilir. Hepimizden bu etkiden nasibimizi aldığımız için, herkes kendini haklı görebilir. Benim tavsiyem bu saatlerde biraz dinlenin, sakinleşin. Sonra tekrar duruma bakarsınız.
Başak Günlük Burç Yorumu
Merkür-Satürn zorlu görünümü, Hesap dışı harcamaların, istediğimiz şekilde işlerimizi yapamamanın işaretçisidir. Evdeki hesap çarşıya uymaz hali vardır ya, bu görünüm kısıtladığı için gerginlik duyabiliriz. Bu saatlerde birilerini eleştirebilir, beğenmeyiz. Elden geldiğince sakin olmak vaktidir.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 00:28 Merkür-Satürn zorlu görünümüyle Perşembe günümüz başlayacak. Şartların bizi zorladığı zamanı işaret ediyor. İlişkimizde, ailevi konularda üstümüze gelinmesi halinde buna tepki gösteririz. Zorluk çıkaran insanlardan, bizi anlamamakta ısrar eden kişilerle konuşmak istemeyiz.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 00:28 Merkür-Satürn zorlu görünümü, günün ilk etkin enerjisidir. Bir şeyleri düzenlemenin ve istediğimiz gibi halletmenin önüne geçiyor. Sorumluluklar yoruyor, anlayışsız insanlar sinirlendiriyor. Bu saatlerde önemli işlerinizi mümkünse erteleyin. Karar vermeyin. Bekleyin biraz sakinleşin tekrar üzerinde düşünürsünüz.
Yay Günlük Burç Yorumu
Dikkatli, tedbirli olmamız, bütçemizi zorlamadan ihtiyaçlarımızı karşılamamız lazım. Bu kolay değil ancak bu saatte parasal konularda hesabımızı bilmemiz gerekiyor. Birilerini memnun edeyim derken, kendinizi güç duruma düşürmeyiniz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Birileri bir şekilde sizi rahatsız edici sözler söyleyebilir veya size öyle gelebilir. Düşünürsünüz. İçinden çıkamazsınız. Derdinizi anlatsanız kimse anlamaz, sussanız kabınıza sığmazsınız. Ben derim ki, sakin olunuz ve bu saatte kendinize yüklenmeyiniz. Zaman en iyi ilaçtır dostlarım.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Perşembe günümüz saat 00:28 Merkür-Satürn zorlu görünümüyle başlayacak. Bizi anlamamakta ısrar eden kişilerle karşılaşmaya işarettir. Üzerimizde baskı hissederiz. Bu saatlerde önemli meselelerde karar vermeyiniz. Kızgınlıkla veya negatif bakış açısıyla bir şeyleri çözemeyiz.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Perşembe gününe saat 00:28 Merkür-Satürn zorlu görünüm etkisinde adım atıyoruz. Bizi finansal konularda dikkatli ve tedbirli olmaya zorluyor. Bu durum rahatsız edicidir. Bir şeyler yapmak isterken, şartların zorluğu gerginlik yaratıyor. Bu saatlerde elden geldiğince sakin olalım.
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