Günlük burç yorumları - 26 Nisan Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

26 Nisan Perşembe günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile bu hafta ortası için günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-30 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 NİSAN PERŞEMBE Koç Günlük Burç Yorumu Yaşça büyük kişilere kendimizi ifade etmenin, anlatmanın, anlaşmanın önüne geçiyor. Kurallar bizi bağlıyor. İster istemez olumsuz düşündürüyor. İş hayatından ailevi konulara zorlanıyoruz. Bu durumda önemli kararlar vermekten, bir şeyleri yoluna koyacağım diye zorlanmaktan kaçının. Zamanla bir şeyler yerine oturacaktır. Boğa Günlük Burç Yorumu Biz ifade etmeye çalıştıkça, sanki birileri anlamamakta ısrar ediyor. Böyle bir durumda sinirimizi boşaltmak da kolay olmayabilir. Bu saatlerde elden geldiğince sakin olmaya çalışalım. Kolay değil ancak bizim beyaz dediğimizi başkası siyah anlayabilir. İkizler Günlük Burç Yorumu Finansal açıdan durumun sıkışıklığı, bazı kişilerin yardımcı olmayışı, bizi anlamamakta ısrar etmeleri sonucu yoruluruz. Laf anlatmaya çalışırız ancak anlamazlar. Bu saatlerde bir şeyler umduğunuz gibi gitmediğinde ara verin ve şöyle bir rahatladıktan sonra tekrar gözden geçirin. 23 - 30 Nisan haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sorumluluklar, çevremizdeki insanlar, durumlar ister istemez bizi zorluyor. Anlaşılmakta, anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu saatlerde gerek yaşça büyük kişilerle, gerek partnerimizle iletişimde dikkatli olalım. Sinirlenmemeye çalışalım. Aslan Günlük Burç Yorumu Çevremizdeki insanlar, olaylar ve durumlar hakkında pek olumlu düşünmeyiz. Sanki herkes bize karşıymış gibi gelir. Söylediklerimizi anlamamakta ısrar eden kişiler gerginliğe neden olabilir. Hepimizden bu etkiden nasibimizi aldığımız için, herkes kendini haklı görebilir. Benim tavsiyem bu saatlerde biraz dinlenin, sakinleşin. Sonra tekrar duruma bakarsınız. Başak Günlük Burç Yorumu Merkür-Satürn zorlu görünümü, Hesap dışı harcamaların, istediğimiz şekilde işlerimizi yapamamanın işaretçisidir. Evdeki hesap çarşıya uymaz hali vardır ya, bu görünüm kısıtladığı için gerginlik duyabiliriz. Bu saatlerde birilerini eleştirebilir, beğenmeyiz. Elden geldiğince sakin olmak vaktidir. 2018 Nisan ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 00:28 Merkür-Satürn zorlu görünümüyle Perşembe günümüz başlayacak. Şartların bizi zorladığı zamanı işaret ediyor. İlişkimizde, ailevi konularda üstümüze gelinmesi halinde buna tepki gösteririz. Zorluk çıkaran insanlardan, bizi anlamamakta ısrar eden kişilerle konuşmak istemeyiz.