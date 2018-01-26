Günlük burç yorumları 26 Ocak Cuma - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

26 Ocak Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Aşk hayatıyla ilgili konularda şans veriyor. Ancak özgürlüğümüz de bir o kadar kıymetleniyor. Girişimde bulunma arzumuz yükselecek. Yenilenmek, hayatı keşfetmek, deneyimler yaşamak hoşumuza gidebilir.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Mars-Yay burcu geçişinde, hukuki konular, alacaklarınız, bankalarla alakalı işlerimiz, başkalarıyla olan maddi ilişkimiz dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Zaman zaman gerginlikler yaşanabilir. Eğer borcumuz varsa, alacaklar sıkıştırabilir. Alacağımız varsa tahsili için biz harekete geçebiliriz.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Partneriniz gayet sıra dışı ve keşifçi özelliklere sahip bir erkek veya özgürlüğünden taviz vermeyen tarzda hareket eden bir kadın olabilir. Yalnız bu onun sadece maceracı biri olduğunu göstermez.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Mevcut işimizde iki yönlü düşünebiliriz. Yeni bir iş için arayışında girişebiliriz. Fakat bir yandan da sektörün durumuna bakacağız. Alternatifimiz, planlamamız olmadan iş değişikliğinde bulunmayalım. Akıllıca gözden geçirmelere ihtiyacımız var.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Mars-Yay geçişi, aşkta özgür hareket etmenizi ve maceralar yaşamanızı sağlayan güçlü bir zaman dilimidir. Hayatınıza birçok kişi girebilir. Yeni başlayan ilişkilerde veya devam eden beraberliklerde, partnerinizin gayet özel bir insanla olduğunu bilerek, buna göre davranması gerekecektir.
Başak Günlük Burç Yorumu
Ofis türü çalışmalar bu dönemde aktif bir şekilde yürütülür. Ancak kurulan ortaklıklara dikkat etmelisiniz. Bir de, kredi, miras, hukukla ilgili konularda hesabınızı mutlaka bilmelisiniz.
Terazi Günlük Burç Yorumu
İnsanlarla olan bütün temaslarınızda olumlu etkiler altındasınız. Eğitim hayatı, ticari konular, iş girişimleri açısından da etkin bir dönemdesiniz. Bu geçiş sizi bir hayli aktif kılacaktır. Yakın akrabalarınızla temas, yeni bir çevre değişimi gibi konular da gündem maddenizde yer alabilir.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Maddi açıdan güçlü olmak, güven içinde yaşamak istiyorsak, cesaretimizin yükseldiği bu dönemi doğru şekilde kullanmaya bakalım. Kimi Yaylar bu süreçte, iş seyahatlerine çıkarak, bazıları kendini ifade ederek, bir kısmınız eğitim hayatında başarılı olmak adına kendinize hedef belirleyebilirsiniz.
Yay Günlük Burç Yorumu
Bu süreç, aşk ve ilişkilerinizle alakalı yaşam evinizin yöneticisi olduğundan son derece önemlidir. Kendinizi dış dünyada ifade ediş biçiminiz, gayet coşkulu ve inançlı, aşka aşık bir kişi profilindedir.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar, 26 Ocak saat:15:56-17 Mart saat:19:40 tarihleri arasında Yay burcunda ilerlemesini sürdürecek Mars, dönemi projelere hazırlanma, bilgilenme, bildiklerinizi gözden geçirme anlamında etkilidir.
Kova Günlük Burç Yorumu
Yabancılarla temas veya yabancı ülkelerle bağlantılı şirketlerde görev alma, güçlü insanlarla işbirliğinde bulunma ve onlardan destek görmek mümkündür. Ben bu dönemi sizler açısından faydalı buluyorum.
Balık Günlük Burç Yorumu
Şartlara, duruma göre hareket etmemiz yerinde olur. Yeni bir iş, girişim veya projemiz varsa, bunların üzerinde bilgilenmeyi, tecrübe sahibi olmayı, başkalarıyla olan ilişkimizi önemsememiz lazım. Riskli işlere kalkışmayalım. Bir anda maceraya atılabilirsiniz.
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