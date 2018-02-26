Günlük burç yorumları 26 Şubat Pazartesi - İrem Su'dan günlük burç yorumları

Ayın son Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Ünlü astroloji danışmanı İrem Su; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile günlük, haftalık, aylık ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Günlük burç yorumunuzu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. İşte 26 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları, 19-28 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 ŞUBAT PAZARTESİ

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 04:50 Ay-Neptün görünümü, kendimizi mutlu etme, sıkıntıdan uzak durma arzumuzu işaret ediyor. Huzur bulduğumuz insanlara, ortamlara yöneliriz. Bu bazen kişinin yuvasıdır, ailesidir veya sevdiğidir. Duyarlı olabiliriz. Çünkü huzurlu olmak ve mutlu yaşamak istiyoruz. Sevdiklerimizi önemseriz.