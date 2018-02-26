Günlük burç yorumları 26 Şubat Pazartesi - İrem Su'dan günlük burç yorumları

Ayın son Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Ünlü astroloji danışmanı İrem Su; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile günlük, haftalık, aylık ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Günlük burç yorumunuzu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. İşte 26 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları, 19-28 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 04:50 Ay-Neptün görünümü, kendimizi mutlu etme, sıkıntıdan uzak durma arzumuzu işaret ediyor. Huzur bulduğumuz insanlara, ortamlara yöneliriz. Bu bazen kişinin yuvasıdır, ailesidir veya sevdiğidir. Duyarlı olabiliriz. Çünkü huzurlu olmak ve mutlu yaşamak istiyoruz. Sevdiklerimizi önemseriz.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 04:50 Ay-Neptün görünümü, güvenilir ve ılımlı kişilerle ilişki kurmaya olan meylinizi güçlendirir. İdeallerinizi gerçekleştirme isteğinizi yükselten bu görünüm, hayatınızı ve içinde bulunduğunuz durumu gözden geçirmenizde size yardımcıdır.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 04:50 Ay-Neptün görünümü, kendinize güvenin. Bu sayede zorlukları geride bırakır ve arzu ettiğiniz zirveye ulaşırsınız. Özellikle iş sahasında ve toplumsal yaşamda seçtiğiniz alanda başarılı olmanın kuralı budur.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 04:50 Ay-Neptün görünüm etkisinde, sevdiklerinize verdiğiniz önem yükselir. Sahip olduğunuz değerlere hiç kimsenin söz söylemesine izin vermezsiniz. Geleceğinizi güvence altına almaktan yanasınız.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 04:50 Ay-Neptün görünümü, duygularınızı gizlemenizi, kol kırılır yen içinde kalır misali düşünmenizi sağlar. Sizi olduğunuz gibi kabul eden, zor günlerinizde yanınızda olan kişileri, yıllarca mücadele ederek oluşturduğunuz değerlerinizi korumaya çalışırsınız.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 04:50 Ay-Neptün görünümü, beraberlikte veya iş ortaklığınızla ilgili konularda kendinizi güçlü görme arzunuzun yoğunluğunu işaret eder. İnandığınız yolda yürümek istersiniz.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler, Ay-Pluto karşıtlık etkisi altında, bir yandan güven içinde yaşama arzusu diğer yandan sorumlulukların baskısı bizi zorlayabilir. Hayat bize, üstümüze düşenleri yapmamız gerektiği yolunda bir uyarıda bulunmaktadır.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, Ay-Venüs görünümü, geriye bakmak yerine ilerlemeyi mutlaka tercih etmeniz gerektiğini gösteriyor. Çünkü ne yaşandıysa yaşandı. Bunları değiştirme gücümüz belki yok, ama yeni bir sayfaya güzel bir şeyler yazabiliriz. Yeter ki, gelecekten endişe duymayalım. İşte bu görünüm inancınızı yükselticidir.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 04:50 Ay-Neptün görünümü, aile içinde huzur ve güvenin önemi büyük. Birbirinizi incitmemeye özen gösteriniz. Kontrol edemediğiniz durumları kendinize dert etmek yerine, yapabilecekleriniz üzerinde düşününüz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar, Ay-Pluto karşıtlık etkisinde, bir yandan ilişkinizi, ailenizi, eşinizi, evinizi, geleceğinizi düşünürsünüz diğer yandan sorumluluklarınız sizi yorar. Güvenli bir beraberlik istersiniz ve güçlü olmak. Ancak günün genelindeki enerjiler değerlerinizi koruma ve kollama yönünde sizi kuvvetlendiricidir.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Ay-Neptün görünümü, maddi konularda gerçekçi ve doğru karar vermenin önemini vurguluyor. Paranın öneminin farkında olmalıyız. Yarınlarımızı garanti altına alacak şekilde düşünmeliyiz. Bugün ilişkilerinizi tekrar bir gözden geçiriniz. Yeteneklerinizi geliştirmeniz için size ilham veren bu görünümü yararlı buluyorum.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Ay-Neptün görünümü, sizi kötülüklerden koruyan, yaratıcı düşünmenizi sağlayan rahatlatıcı ve sakinleştirici bir enerjidir. İlişkide her iki taraf da birbirine karşı duyarlı düşünür.
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