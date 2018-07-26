Günlük burç yorumları: 26 Temmuz Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

26 Temmuz Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Aşk ilişkilerinde daha dikkatli bir incelemeye ihtiyaç var. Birden bire bağlanmak, hayatımızın merkezine bu ilişkiyi koymak yanlış olur. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Aile ilişkilerinde iletişimi karşılıklı anlayış içinde sürdürmek yararlıdır. Ancak bu taviz vermeniz veya her şeyde ailenizi merkez almanız anlamına gelmiyor. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. İletişimin her türlüsü, haberleşme, yolculuk, görüşmelerde dikkatli konuşmakta yarar var. Sözler vermeden önce iyice düşünelim. Bazen ani gelişmeler olabilir. Karşımıza yeni fırsatlar çıkabilir. Bunlar yararı mı, sakıncalı mı diye bir bakalım. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Öncelikle iyice düşünmeden yatırım yapmayalım. Elimizdekini koruyalım. Bize para konusunda verilen akıllara, tüyolara dikkat edelim. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. İnsanları yönetmeye, gücümüzü kabul ettirmeye, bizi ilgilendirmeyen konularda ahkam kesmemeye özen göstermeliyiz. Çünkü geri hareket dönemleri sadece siz değil tüm burçlar için etkilidir. İnsanlar bize, biz onlara anlayışlı olacağız. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Geçmişte yaşanılanlara takılmak yerine, size kattığı derslerin farkında olunuz. O zaman yeniye yer açabilmenizi sağlayan cesareti kendinizde bulursunuz. İlişki kurmaktan ziyade mesafe koymak, durumu analiz etmek isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Sosyal ilişkilerin bu dönemde dikkatli şekilde gözden geçirilmesinde, hedeflerin tekrar ele alınmasında aceleyle karar verilmemesinde yarar vardır. Özgüven duygunuz önemlidir. Fakat her şeyde kendinizi merkezde görmeniz, sizi sürekli takdir etmelerini, onaylamalarını beklemeniz, bu olmadığında kendinizi kötü hissetmeniz yanlıştır. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. İşveren, aile veya aynı ortamda çalıştığınız kişilerle ilişkinize dikkat ediniz. Bulunduğunuz yerde, ortamda ve ilişkilerde sizi kimsenin etki altına almasına izin vermeyeceksiniz. Ancak unutmayalım ki, bir ekipte, grupta yer alıyorsanız ona göre hareket etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Bu durumda iletişime dikkat etmek, söylediklerimize, bize söylenenlere dikkat etmek gerekiyor. Ani kararlar vermemekte yarar var. Eğitimden iş hayatına kadar önemli konulardaki işlerimizi dikkatli şekilde takip edelim. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Finansal açıdan tabii ki kendimizi koruyacağız. Başkaları kendi çıkarlarını kollarken bizim bunun aksini düşünmemiz yanlış olur. Ancak pire için yorgan yakmayacağız. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. İlişkimizde iletişimin içe dönük geliştiği, her iki tarafın da hislerini açıklamak yerine, sessiz kalmayı tercih edecekleri bir dönem olabilir. Aslında tavırlar gayet sıcaktır. Fakat söze dökülmez. Kimi zaman da ego yüksektir. Partner kendine güvenen, çabuk teslim olmayan yapıdadır. İlişki devam eder ancak ne düşünmektedir bunu tam olarak anlamak zordur. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Çalışma hayatının şartlarını göz önüne alarak aşırı gurur yapmak yerine, becerilerimizi farklı bir şekilde ortaya koyarak, cevabımız işimizdir diyerek hareket etmekte yarar var. El becerilerimiz bu dönemde gayet verimlidir. Başladığımız işi kolayca bitirebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'
Sevgilisini altına yatırıp motosiklet sürdü!
Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!
Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı
Bu detayı fark etmiş miydiniz? Eski fotoğraflarda insanların elleri...
CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Flaş iddia
Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!
Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Trump: AB ile anlaşma sağladık
Yunan feribotu arızalandı: 168 yolcu vardı... Türkiye harekete geçti
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Okuyucu Yorumları 0 yorum