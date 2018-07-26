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Günlük burç yorumları: 26 Temmuz Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 09:24 | Son Güncelleme

26 Temmuz Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumlar

Günlük burç yorumları: 26 Temmuz Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

26 Temmuz Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 TEMMUZ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Aşk ilişkilerinde daha dikkatli bir incelemeye ihtiyaç var. Birden bire bağlanmak, hayatımızın merkezine bu ilişkiyi koymak yanlış olur. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Aile ilişkilerinde iletişimi karşılıklı anlayış içinde sürdürmek yararlıdır. Ancak bu taviz vermeniz veya her şeyde ailenizi merkez almanız anlamına gelmiyor. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. İletişimin her türlüsü, haberleşme, yolculuk, görüşmelerde dikkatli konuşmakta yarar var. Sözler vermeden önce iyice düşünelim. Bazen ani gelişmeler olabilir. Karşımıza yeni fırsatlar çıkabilir. Bunlar yararı mı, sakıncalı mı diye bir bakalım. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Öncelikle iyice düşünmeden yatırım yapmayalım. Elimizdekini koruyalım. Bize para konusunda verilen akıllara, tüyolara dikkat edelim. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. İnsanları yönetmeye, gücümüzü kabul ettirmeye, bizi ilgilendirmeyen konularda ahkam kesmemeye özen göstermeliyiz. Çünkü geri hareket dönemleri sadece siz değil tüm burçlar için etkilidir. İnsanlar bize, biz onlara anlayışlı olacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Geçmişte yaşanılanlara takılmak yerine, size kattığı derslerin farkında olunuz. O zaman yeniye yer açabilmenizi sağlayan cesareti kendinizde bulursunuz. İlişki kurmaktan ziyade mesafe koymak, durumu analiz etmek isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Sosyal ilişkilerin bu dönemde dikkatli şekilde gözden geçirilmesinde, hedeflerin tekrar ele alınmasında aceleyle karar verilmemesinde yarar vardır. Özgüven duygunuz önemlidir. Fakat her şeyde kendinizi merkezde görmeniz, sizi sürekli takdir etmelerini, onaylamalarını beklemeniz, bu olmadığında kendinizi kötü hissetmeniz yanlıştır. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. İşveren, aile veya aynı ortamda çalıştığınız kişilerle ilişkinize dikkat ediniz. Bulunduğunuz yerde, ortamda ve ilişkilerde sizi kimsenin etki altına almasına izin vermeyeceksiniz. Ancak unutmayalım ki, bir ekipte, grupta yer alıyorsanız ona göre hareket etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Bu durumda iletişime dikkat etmek, söylediklerimize, bize söylenenlere dikkat etmek gerekiyor. Ani kararlar vermemekte yarar var. Eğitimden iş hayatına kadar önemli konulardaki işlerimizi dikkatli şekilde takip edelim. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Finansal açıdan tabii ki kendimizi koruyacağız. Başkaları kendi çıkarlarını kollarken bizim bunun aksini düşünmemiz yanlış olur. Ancak pire için yorgan yakmayacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. İlişkimizde iletişimin içe dönük geliştiği, her iki tarafın da hislerini açıklamak yerine, sessiz kalmayı tercih edecekleri bir dönem olabilir. Aslında tavırlar gayet sıcaktır. Fakat söze dökülmez. Kimi zaman da ego yüksektir. Partner kendine güvenen, çabuk teslim olmayan yapıdadır. İlişki devam eder ancak ne düşünmektedir bunu tam olarak anlamak zordur. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Çalışma hayatının şartlarını göz önüne alarak aşırı gurur yapmak yerine, becerilerimizi farklı bir şekilde ortaya koyarak, cevabımız işimizdir diyerek hareket etmekte yarar var. El becerilerimiz bu dönemde gayet verimlidir. Başladığımız işi kolayca bitirebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

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