Günlük burç yorumları: 26 Temmuz Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

26 Temmuz Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Aşk ilişkilerinde daha dikkatli bir incelemeye ihtiyaç var. Birden bire bağlanmak, hayatımızın merkezine bu ilişkiyi koymak yanlış olur. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Aile ilişkilerinde iletişimi karşılıklı anlayış içinde sürdürmek yararlıdır. Ancak bu taviz vermeniz veya her şeyde ailenizi merkez almanız anlamına gelmiyor. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. İletişimin her türlüsü, haberleşme, yolculuk, görüşmelerde dikkatli konuşmakta yarar var. Sözler vermeden önce iyice düşünelim. Bazen ani gelişmeler olabilir. Karşımıza yeni fırsatlar çıkabilir. Bunlar yararı mı, sakıncalı mı diye bir bakalım. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Öncelikle iyice düşünmeden yatırım yapmayalım. Elimizdekini koruyalım. Bize para konusunda verilen akıllara, tüyolara dikkat edelim. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. İnsanları yönetmeye, gücümüzü kabul ettirmeye, bizi ilgilendirmeyen konularda ahkam kesmemeye özen göstermeliyiz. Çünkü geri hareket dönemleri sadece siz değil tüm burçlar için etkilidir. İnsanlar bize, biz onlara anlayışlı olacağız. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Geçmişte yaşanılanlara takılmak yerine, size kattığı derslerin farkında olunuz. O zaman yeniye yer açabilmenizi sağlayan cesareti kendinizde bulursunuz. İlişki kurmaktan ziyade mesafe koymak, durumu analiz etmek isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Sosyal ilişkilerin bu dönemde dikkatli şekilde gözden geçirilmesinde, hedeflerin tekrar ele alınmasında aceleyle karar verilmemesinde yarar vardır. Özgüven duygunuz önemlidir. Fakat her şeyde kendinizi merkezde görmeniz, sizi sürekli takdir etmelerini, onaylamalarını beklemeniz, bu olmadığında kendinizi kötü hissetmeniz yanlıştır. Devamını okumak için tıklayınız