Günlük burç yorumları 27 Aralık Çarşamba - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Son Güncelleme 5 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 09:37 |5 saat önce

İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün yani 27 Aralık Çarşamba günü sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. 2017'nin sonuna artık sadece bir kaç gün kala bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte 26 Aralık Çarşamba günlük burç yorumları, 25-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

Günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün yani 27 Aralık Çarşamba için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 27 Aralık Çarşamba günlük burç yorumları, 25-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... 25 - 31 Aralık haftalık burç yorumları Aralık 2017 aylık burç yorumları Satürn oğlak burcunda

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN KISA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 ARALIK Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Ay-Kuzey düğüm görünümü, duyguların doğal akışını sağlıyor. Kişi kendini aşkta ve hayatın genelinde doyumlu hissediyor. Neysem oyum, ne hissedersem onu yaşarım diyerek kişisel anlamda gelişiyor, canlanıyor. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Ay-Merkür görünümü, meseleleri derinlikli bir şekilde ele almak, geri planda yapılacak işleri bitirmek, mali konular üzerinde düşünmek yönünde etkilidir. Fakat çok dikkatli bir şekilde hareket etmek, kiminle ne konuştuğumuzu bilmek lazımdır. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 05:26 Ay-Merkür görünümü, cesaretlilik, çabuk harekete geçmek, hızlanmak yönünde olumludur. İlişkilerde çiftlerin birbirini motive edici tarzda konuşmanız gayet yararlıdır. İletişim trafiğiniz yine yoğun olacaktır.

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 05:26 Ay-Merkür görünümü, sorumluluklardan uzaklaşma arzumuzu bir hayli yükseltiyor. Her kafadan ayrı bir ses çıkınca doğal olarak işler uzuyor, bitirilmesi gerekenler telaş yaratıyor. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Ay-Kuzey düğüm görünümü, bildiklerimizi açık ve net bir dille ortaya koymamızı sağlıyor. Tecrübelerimizi önemseyeceğiz. Fikirlerimizi başkalarıyla paylaşacağız. Kişisel anlamda gelişimimize önem vereceğiz. Arzu ettiğimiz bir yolda ilerlemeyi, özgür olmayı, seçimlerde bulunmayı tercih edeceğiz. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 05:26 Ay-Merkür görünümü, bugün hesap işlerimizi dikkatli bir şekilde gözden geçirelim. Gecikme veya yanlışlıklar olabilir. Bir yandan hızlıca hareket edeceğiz diğer taraftan yanlışlık yapabiliriz. Ailemizi ilgilendiren konular üzerinde duracağız.​ Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 10:46 Ay-Kuzey düğüm görünümü, ilişkide bencil davranmayan, ortaklaşa hareket edebilen, uyumlu ve dürüst birisiyle yaşama arzumuzu işaret ediyor. Ancak böyle biriyle yarınlarda mutlu olabiliriz. Buna göre ilişkimizi veya ilişki seçeneklerimizi gözden geçireceğiz.

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Saat 10:46 Ay-Kuzey düğüm görünümü, hangi konunda olursa olsun istek ve arzularımızı kısıtlanmadan, mecbur olmadan ifade edebilme isteğimizi işaret ediyor. Hayat bazen bizi test ediyor, sınıyor. Biz kendimiz gibi olmadığımız bir yerde, bir işte, bir ilişkide asla doyuma ulaşamayacağımızın farkındayız. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar Saat 10:46 Ay-Kuzey düğüm görünümü, gönlümüzden geldiği gibi düşüncelerimizi ifade etmemizi sağlıyor. Kişisel gelişimimize katkıda bulunan iş ve projelerden yanayız. Aşkta özgürlüğü, yeniliği, değişimi seviyoruz. Sıradan, belli belirsiz, soru işaretleri uyandıran, rutinleşen her şeye karşıyız. Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar Saat 10:46 Ay-Kuzey düğüm görünümü, ailevi hayatımız ve finansal konularda fayda-zarar hesabı yapacağız. Bizi sinirlendiren, yoran, bencil davranan kişilere tolerans göstermeyiz. Fikrimizi açıkça söyleriz. Çıkarımızı önemseriz. Buna uymayan kişileri uyarmayı biliriz. Kova Günlük Burç Yorumu