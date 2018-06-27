Günlük burç yorumları: 27 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

26 Haziran Salı günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, 25-30 Haziran Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Mars geriliyor! Hareket etmeden önce düşün, karar vermeden önce incele İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 HAZİRAN Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars Kova burcunda gerileyecek. Gölgeli günlerini hesaba kattığımızda 20 Haziran itibariyle yeni projeler ve planların her yönüyle ele alınması gerekiyor. Eğer ekip halinde çalışılacaksa, kimlerle bağlantı kuracağız, bir araya geleceğiz, nasıl bir çalışma düşünülüyor, bunların üzerinde durmak lazım. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. İş hayatında ekip ruhuyla hareket etmekte, herkesi kucaklayıcı bir tavır göstermekte yarar var. Hani itici, olumsuz veya inatçı davranmayalım. Bu sürede yeni plan ve projeler gündeme geldiğinde bunları iyice inceleyelim. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Bu süre içinde, yapılacak yenilikler, yolculukları, projeleri, karşımıza çıkan fırsatları gözden geçireceğiz. Tabii ki orijinal ve sıra dışı fikirler, özgürce karar vermek, akıllıca stratejilerde bulunmak istiyorsak, fikirlerimizi, ideallerimizi mercek altına almalıyız. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Gölgeli günlerini de içine alırsak, 20 Haziran-20 Ağustos gibi düşünmemiz lazım. Nelere dikkat etmeliyiz, birlikte gözden geçirelim. Öncelikle, bu tarih öncesi karar verilmiş her türlü finansal meselede bir gecikme, şartlara baktığımızda istediğimiz gibi olmaması, yavaşlama görülebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Gölgeli günlerini de içine alırsak, 20 Haziran-20 Ağustos tarih aralığında düşünmemiz yararlıdır. Bu süreçte eşimiz, sevgilimiz veya bizim için önemi olan kişilerle ilişkimizde bir şeyler bizi düşündürmeye başlar. Aynı şekilde karşımıza çıkan kişiler de bizi içten içe gözlemleyebilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Ben bu tarih aralığını, gölgeli günleri de içine katarak 20 Haziran-20 Ağustos olarak düşünmenizi isterim. Nelere dikkat edelim, neler yaşanabilir bunları birlikte ele alalım. Öncelikle, sağlıkla ilgili acil olan her türlü operasyonun doktorunuzu danışılmasında yarar var. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Ancak ben gölgeli günleri de hesaba katarak, bu süreci 20 Haziran-20 Ağustos olarak düşünmenizi istiyorum. Bu dönemde, çok hızlı karar vermeye ve hemen uygulamaya açığız. İçimizdeki dürtüler bizi bu şekilde itekleyebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Gölgeli günleriyle birlikte 20 Haziran-20 Ağustos tarih aralığında düşünmenizi tavsiye ediyorum. Nelere dikkat etmek gerekiyor, birlikte gözden geçirelim. Satın almak veya kiralamak yoluyla ev değişikliğinde bulunulacaksa, ben tüm şartları, durumu gözden geçirmenizde yarar görüyorum. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Tabii ki gölgeli günleri hesaba katarsak, 20 Haziran-20 Ağustos aralığında düşünmeliyiz. Bu süreç, öncelikle yenilik olarak düşündüğümüz başta çevre değişikliği, eğitim, girişim, seyahatler, plan ve projeler, ekip çalışmaları, yakınlarımızla alakalı konularda dikkatli bir inceleme ve gözden geçirme anlamı taşıyor. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar 27 Haziran saat:00:04-13 Ağustos saat:05:14 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda gerileyecek. Gölgeli günleri de hesaba katınca, bu tarih aralığını 20 Haziran-20 Ağustos olarak görmeliyiz. Sizler, maddi konularda özellikle, evinizin ihtiyaçlarını almada, bir yere taşınmada, satın almada, bir değişiklik düşündüğünüzde, bütçenizin şartlarına göre hareket etmelisiniz. Alacağınıza göre ayarlarsınız ancak gecikme olabilir. Devamını okumak için tıklayınız