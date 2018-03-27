Günlük burç yorumları: 27 Mart Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları (26-31 Mart haftalık burç yorumları)

27 Mart Salı, yeni haftanın ilk günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 26-31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Sevgili Yengeçler saat 01:13 Ay-Güneş arasındaki faydalı görünümle Salı gününe adım atıyoruz. Bu enerjinin etkisinde etrafınızdaki kişilerin huzuru ve mutluluğu sizin için son derece önemli hale gelir. Çünkü bilirsiniz ki, onlar huzursuzsa sizin de mutlu olmanız zordur.

Sevgili İkizler Salı günümüz saat 01:13 Ay-Güneş arasındaki olumlu görünüm etkisinde başlıyor. Sosyal hayatla birebir temaslarınız sayesinde yeni kazanım alanları keşfedebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, istemek ve elde edeceğinize inanmaktır.

Sevgili Boğalar saat 01:13 Ay-Güneş olumlu görünümü Salı günümüzün ilk enerjisi olup, arzularınızı güçlendirir. Paylaşım duygunuz ön plandadır. İhtiyacınız olan tek şey, sahnede olmak ve ilgi görmektir.

Sevgili Koçlar saat 01:13 itibariyle etkili olacak Ay-Güneş olumlu görünümüyle Salı günümüz başlıyor. Bu enerji, girdiğiniz her ortamda ilgi odağı olmanızı veya olabilmek adına en dikkat çekici yönlerinizi ortaya koymanızı sağlayıcıdır.

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 01:13 Ay-Güneş olumlu görünümün etkisi altında Salı gününe adım atarken, güçlenen enerjiniz, esprili bakış açınız hem dış dünyada ilgi uyandırmanız hem de ruhunuzun tatmin olmasını sağlayıcıdır.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 01:13 Ay-Güneş etkileyici görünüm sayesinde Salı gününe merhaba diyeceğiz. Fikirlerinizi dile getirmek ve kabul ettirmek istersiniz. Ancak dış dünyanın koşullarıyla uyumlu hareket etmeniz gerekebilir.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Yenilikçi bir bakış açısıyla hareket edebilir, yaratıcı zekanızı uygun alanlarda değerlendirebilir, herkesin izlediği yoldan gitmek yerine, kendi stilinizi yaratabilirsiniz. Bu enerjiyi kendinize yakıt olarak kabul edip, elinizdeki işleri bir an önce bitirmeniz mümkündür.

Akrep Günlük Burç Yorumu

İş ortamında veya günlük temponuzda kimliğinizi ve isteklerinizi dile getirme çabanızın işaretidir. Hem isteklerinizi kendinizden emin bir şekilde öne sürmenizi hem de yenilik anlamındaki işlerinizi organize etmenizi sağlar.