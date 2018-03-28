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Günlük burç yorumları: 27 Mart Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları (26-31 Mart haftalık burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 08:07 | Son Güncelleme

28 Mart Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Günlük burç yorumları ile bugün burcunuzda sizi neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, aile, ekonomi ve sağlık konularında burcunuz ne diyor? İrem Su'nun günlük burç yorumları ile sizleri neler bekliyor fikir edinebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 26-31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 27 Mart Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları (26-31 Mart haftalık burç yorumları)

Haftanın ortasına geldik. 28 Mart Çarşamba günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 26-31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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28 MART ÇARŞAMBA İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 05:05 Ay-Jüpiter görünüm nedeniyle, miras, hisseli bir paranın bölüşümü, kredi, bankalarla alakalı işlemlerde dikkatli ve tedbirli olmalıyız.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 05:05 Ay-Jüpiter görünümü, gerek ailevi ve gerekse ilişki konularında uzlaşmazlık, bazı meselelerin yanlış anlaşılması, abartılması gibi durumlara neden olur. İster istemez biraz çatışmalar görülür. Yakınlarınızdan biriyle ilgili özellikle kardeşle alakalı konularda uzlaşmazlık yaşanabilir. Sakin ve ılımlı şekilde yaklaşmakta yarar var.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 05:05 Ay-Jüpiter etkisinde, evdeki hesap çarşıya uymaz halleri sizi yorar. Sağlığınız bundan etkilenebilir. Kısa süreli bir yansımadır. Birkaç saat içinde geçer. Bu saatlerde biraz ılımlı, çatışmadan iletişimde bulunmakta yarar var. Yakınlarınız ve işinizle ilgili konular, safra ve karaciğerle ilgili sorunlara dikkat. Beslenmenize dikkat ediniz.

26-31 Mart haftalık burç yorumları26-31 Mart haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 05:05 Ay-Jüpiter görünümü, sevdiklerimizi mutlu etme çabamızı, bu yöndeki harcamalarımızı gösteriyor. Bu çocuklarımız olabilir veya sevgilimiz. Ancak abartıya kaçmamakta bunun ayarını yapmakta yarar var.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 05:05 Ay-Jüpiter görünümü, aileyle alakalı meselelerin sizi biraz zorlamasına neden olur. Bu bir özlemden kaynaklanabilir veya mecburi nedenlerle birbirinizden kopmanız yüzünden yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz şartlar yüzünden gerginlik yaşanabilir. Sizin istekleriniz ile koşullar arasındaki çatışma yorucudur. Doğal olarak meydan okursunuz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 05:05 Ay-Jüpiter görünümü, iç dünyanızda bir çatışma yaratabilir. Sosyal ilişkiler bu saatlerde pek istediğiniz gibi değildir. Arkadaşlarınızla aranızda ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Etrafınızdaki insanlara güvenmezsiniz. Sanki her şey size karşı gibidir. Bunlar birkaç saat içinde düzelecektir.

2018 Mart ayı aylık burç yorumları2018 Mart ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 05:05 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde, geçmişte yaşananlar veya şu andaki durum içsel bir çatışma yaratır. Hep sizden bir şeyler bekleniyor olması sizi yorar. Siz de destek görmek istersiniz. Parasal konular biraz yorar. Bütçeye göre ayarlama yapmak zorunluluğu doğar.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 05:05 Ay-Jüpiter görünümü, iş hayatınızla ilgili konularda biraz endişeleriniz olabilir. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmek istersiniz. Ancak koşullar yorucudur. Tam hallettim derken birçok gereksiz ayrıntıyla, insanla uğraşmak durumunda kalırsınız. Bu durumda bir mola vermek, dinlenmek iyi gelecektir.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 05:05 Ay-Jüpiter görünümü, beklediğiniz incelikleri, anlayışı insanlardan görmekte zorlanmaya neden olur. Bu kadar iyi davranırken, başkalarının rahat tavırları size itici gelir. Kendi içinizde sorgulamada bulunursunuz. Gizli saklı hareket eden, niyetini belli etmeyen kişilere karşı mesafe koyarsınız.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 05:05 Ay-Jüpiter görünümü, başkalarının kendi çıkarlarına düşkünlüğü sizi üzer. Siz dostça ve iyi niyetle yaklaşırken, onların tavırları rahatsız edicidir. Bu saatlerde fiziksel ve ruhsal anlamda sizi zorlayabilecek sorunlarla uğraşılmaz. Dinlenmek gerekir. Kısa bir mola iyi gelecektir. Sırlarınızı kimseye vermeyiniz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 05:05 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde ister partneriniz ister iş yaptığınız kişilerle aranızda anlaşmazlık yaşanabilir. Görüşleriniz farklı oluşu nedeniyle yaşan bu sorunlar, birkaç saat içinde düzelir. Ancak oluştuğu bu saatlerde tabii ki dikkatli olmakta yarar var. Herkes kendi çıkarını düşündüğü için, tepkisel davranır. Bu sizin için de geçerli. Sakin olmakta yarar var.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 05:05 Ay-Jüpiter görünümü, aile içinde, iş hayatında bazı ufak tefek anlaşmazlıklar yaşanabilir. Uzlaşmazlık, tartışma ve gereksiz abartılı davranışlar sıkıntı yaratır. Her yönüyle meseleler yapıcı tarzda tartışılmalı, ele alınmalıdır. Ancak kimse buna yaklaşmaz. İşimizi yaparken veya başkalarıyla iletişimde bulunurken sakin olmakta yarar var.

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