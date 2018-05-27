Günlük burç yorumları: 27 Mayıs Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Mayıs ayının son haftasonunun son günü yani 27 Mayıs Pazar günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 MAYIS PAZAR Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Pazar günümüz saat 07:34 Ay-Satürn görünüm etkisinde başlıyor. Her durumu ciddiyetle ele almamızı, çıkarlarımıza uygun şekilde düzenlememizi sağlıyor. Saat 09:46 Ay-Kuzey düğüm görünümü, aileyi ilgilendiren maddi sorunları işaret etmektedir. Sıkıntılarınızı ifade etmeye çalışırsınız. Ancak başkaları bunu anlamamakta ısrar ederler. Çünkü işlerine gelmez. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Pazar günümüzün ilk etkili görünümü, saat 07:34 Ay-Satürn arasında gerçekleşecek. İlişkide ciddi kararların işaretçisidir. Saat 09:46 Ay-Kuzey düğüm görünümü, ailevi ve ilişkinizle alakalı konularda yaşanan sorunları işaret ediyor. Sizi anlamamakta ısrar eden kişiler yüzünden canınız sıkılır. Bu bazen eşinizdir veya iş ortağınızdır. Aile birliği için herkesin kendi payına düşeni yapması gerekir. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Pazar günümüz saat 07:34 Ay-Satürn görünüm etkisinde başlıyor. Parasal konularda ciddiyetle düşünmeyi, çıkarlarımızı göz önüne alarak karar vermemizi sağlıyor. Saat 09:46 Ay-Kuzey düğüm görünümü, sağlık-iş hayatı ve günlük yaşantınızda bazı kişilerle anlaşmakta zorlanmanın işaretçisidir. Bir çok şey size zor gelir. Bunları çözemediğinizde kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz.

29 mayıs tarihine dikkat! 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları Uranüs-Boğa burcunda! Ekonomik yapısal reformlar Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Pazar günümüz saat 07:34 Ay-Satürn görünüm etkisinde başlıyor. Sorumluluk almanın ve başarılı olmanın işaretçisidir. İlişkinizle ilgili konulara ciddiyetle yaklaşırsınız. Duygularınız biraz mesafeli olsa da, tutkulusunuz. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 07:34 Ay-Satürn görünüm etkisinde Pazar günümüz başlıyor. Ailenizle ilgili verilecek önemli bir kararı işaret ediyor. Birisine destek olabilirsiniz. Bir büyüğünüzle yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Saat 09:46 Ay-Kuzey düğüm görünümü, aile içindeki maddi-manevi anlamdaki sorunları işaret ediyor. Siz kişisel anlamda kendinize göre haklısınız. Ancak meseleleri inatlaşarak çözemezsiniz. Sakinlikle ele almak gerekir. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Pazar gününe saat 07:34 Ay-Satürn görünüm etkisinde adım atacağız. Her işinizi başarılı ve ciddi şekilde yapmanızı sağlıyor. Önemli bir karar verebilirsiniz. Saat 09:46 Ay-Kuzey düğüm görünümü, zorlanmanın göstergesidir. Kendinizi istediğiniz gibi ifade edemediğinizi düşünürsünüz.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 00:04-16:39 arasında etkili Ay boşluk süresince, sen ve ben demek yerine biz olmalısınız. Durumunuzu gözden geçirmekte yarar vardır. Saat 09:40 Venüs-Satürn karşıtlığı, toplumla ilişkimizde hassasiyet ve korunma duygusu öne çıkıyor. Bizi sevip sevmedikleri, başarılı olup olmadığımız gibi meseleleri çok önemsiyoruz. Burada kendimize olan saygımız, ailemizin varlığı çok önemli. Eğer içerde baskı, ilgisizlik, sevgisizlik varsa bunu dışarıda aramaya başlıyoruz. Orada da bulamayınca kendimize yükleniyoruz. Oysaki önemli olan dış ve iç etkenlerin baskısı altında kalmadan kendimizi sevebilmeyi bilmektir. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Pazar günümüzü saat 07:34 Ay-Satürn görünümüyle karşılıyoruz. Size ciddiyetle çalışma ve başarılı olma gücü veriyor. Başkaları üstünüzdeki etkiniz bu saatlerde oldukça yüksek. Saat 09:46 Ay-Kuzey düğüm görünümü, planladığınız şekilde hareket etmenin önüne geçebilir. Toplumsal ilişkiler, iş hayatı, ailenizle olan bağınızı sorgularsınız. Bir çok meselenin sizi yorduğunu düşünürsünüz.