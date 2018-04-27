HABER

Günlük burç yorumları - 27 Nisan Cuma İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 06:53 | Son Güncelleme

27 Nisan Cuma İrem Su'dan burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde Nisan ayının üçüncü haftasında sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 23-30 Nisan haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları - 27 Nisan Cuma İrem Su'dan burç yorumları

27 Nisan Cuma günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile bu hafta ortası için günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-30 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 NİSAN CUMA

Koç Günlük Burç Yorumu

Günün mutlu ve rahat bir şekilde geçirilmesi için üzerinde en çok durulması gereken nokta bencil ihtiraslarımızın esiri olmamak. Bizim dışımızdaki dünyanın ve etrafımızdaki insanların özellikle partnerimizin farkında olmak. Evet belki bize karşı duruyor gibi gözükebilir. Ancak dengeyi korumak, saygı ve sevgi birliğini muhafaza etmek için çaba gösterirsek olan pürüzlerin üstesinden gelebiliriz veya ilişkimizin tadına varabiliriz. Aile içinde nezaket ve paylaşım gayet faydalı olur.

Boğa Günlük Burç Yorumu

İş yaptığınız kişiler veya size yardımcı olan insanlara iltifatlarda bulunabilir, gönüllerini okşayabilirsiniz. Eğer bir işinizin veya bir girişiminizin bugün düzgün bir şekilde sonuçlanmasını istiyorsanız bu tarz davranmayı mutlaka deneyin. Sonucun gayet olumlu olduğunu farkedebilirsiniz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Estetik duygularınız bugün ön plandadır. Duygularınızı ister istemez kibar ve nazik bir şekilde ifade edebilir, karşı cins üzerinde etkili olabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili meselelerde bugün karşınızdaki kişiyi etkilemenin yolu, tatlı dilli ve arkadaş canlısı olmanızla birebir alakalıdır. Zevklerinize fazlaca düşkün olacağınız bugün, ilgi uyandırmanız gayet kolaydır.

23 - 30 Nisan haftalık burç yorumları23 - 30 Nisan haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Estetik duygunuz bugün oldukça yüksektir. Alışveriş yapmak, bulunduğunuz ortamı derleyip toparlamak, başkalarının dikkatini çekmek hoşunuza gidebilir. Kararsızlık gösterebilirsiniz. Bunun nedeni, iyinin daha iyisi olabilir düşüncenizden dolayıdır. Sizin amacınız değişiklikleri yavaş fakat mantıklı bir şekilde uygulamaktır.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Huzur ve güvenlik arzunuz, işlerinizi düzgün ve uygun bir şekilde gerçekleştirme güdünüz bugün oldukça yüksektir. Özellikle yaratıcılık gerektiren konularda estetik duygularınız yoğundur. Elinizi dokundurduğunuz herşeyde güzellik ve uyum arayabilirsiniz. İnsanların size karşı nazik ve ölçülü bir tarzda yaklaşmaları hoşunuza gider.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 04:13 Ay-Terazi burcu geçişi, paraya olan ihtiyacınızın göstergesidir. Genellikle popülerlik gücünüze fazlasıyla ihtiyaç vardır. Eğer bir işin düzgün bir şekilde gelişmesini istiyorsanız arkadaşlarınızla veya otoritelerle olan ilişkinize gereken önemi göstermeniz lazımdır.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları2018 Nisan ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Güzellik, huzur ve uyum sizin her halinize yansıyor. Bu ışık size özel ve sizi farklı şekilde aydınlatmakta. Bu farklılık mesleki konularda ve dış dünyada gayet açık bir şekilde görülebilir. Girdiğiniz ortamda ilgi uyandırırsınız. Eğer iş görüşmeniz bugün ise, özgüveniniz, çekiciliğiniz, sizin tercih edilmenizi sağlayabilir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 04:13 Ay-Terazi burcuna geçiş yapacak. İlişkinizi gözden geçirme adına gayet olumludur. Tarafsız olmayı sağlar. Her ikinizin de bugün gönül birliği ve uyum içinde olmanız yararlıdır. Sevgiliniz, Aslan, Kova, Akrep ve Boğa burcunda biraz zorlanırsınız. Çünkü ikiniz de taviz vermezsiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Huzurlu bir gün geçirmek istiyorsak, uyumlu davranmaya çalışalım. Bugün, haklıyı haksızdan, doğruyu yanlıştan ayıracak güçtesiniz. Kafanız gayet dengeli ve uyumlu olduğu için olayların nereye varacağını, her durumda neler yaşanabileceğini bugün kestirmeniz gayet kolay.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Uyum, huzur, estetik duyguları yüksek bir güne adım atmaktayız. İlişki ve ortaklık evimizin yöneticisi olan Ay bugün başkalarıyla paylaşımın sizi rahatlatacağını gösteriyor. Toplum içinde tanınma, statü kazanma, otorite figürleriyle anlaşabilmek için politik tarzda davranmak iyi bir yöntem olabilir. Sanat, estetik, süsleme, giyim, tasarımla uğraşanlar için olumlu enerjiler mevcut.

Kova Günlük Burç Yorumu

Ayın ışığı, çalışma hayatında veya günlük yaşamda uyumluluk bir hayli ön planda olacak. Görüşleri size uymasa da insanları dostça karşılaşırsınız. İnsana hizmet ön plandadır. Bunu o kadar nazik bir şekilde yaparsınız ki, insanlar size hayran kalırlar. Yurtdışı bir tatil düşünüyorsanız bugün şöyle bir fiyat ve yer araştırması yapabilirsiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

İlişkilerde romantizm ve paylaşım dikkat çekiyor. Aşkla sarmaş dolaş olma arzumuz yüksek. Ne para ne pul, ne şan ne şöhret hepsi bir şekilde kazanılabilir. Ancak size göre aşk hiç bir zaman hafife alınmayacak ve kolay bulunmayacak kadar kıymetlidir. Terazi burcundaki Ay günlerinde geçmişte yaşanan ayrılıklar veya şu anda hissedilen yalnızlık duygusu kişiyi daha fazla üzebilir. Çünkü hiç olmadığı kadar aşka ihtiyacınız vardır.

Dikkat! İstanbul bugün yanacak!Dikkat! İstanbul bugün yanacak!
Kılıçdaroğlu, CHP'nin adayını Akşener'e söylediKılıçdaroğlu, CHP'nin adayını Akşener'e söyledi
Trendeki oral seks karakolda bittiTrendeki oral seks karakolda bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları haftalık burç yorumları aylık burç yorumları yıllık burç yorumları 2018 burç yorumları irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

İsrail'den İran'a: 'Yerle bir edeceğiz'

İsrail'den İran'a: 'Yerle bir edeceğiz'

İlginizi Çekebilir

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
En güzel cuma mesajları 2018 - Sevdikleriniz için en anlamlı resimli Cuma mesajları

En güzel cuma mesajları 2018 - Sevdikleriniz için en anlamlı resimli Cuma mesajları

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

24 Haziran seçimi öncesi son dakika istifa haberi!

24 Haziran seçimi öncesi son dakika istifa haberi!

Eren Bülbül'ün katili 4 terörist Gümüşhane'de kıstırıldı

Eren Bülbül'ün katili 4 terörist Gümüşhane'de kıstırıldı

Haydarpaşa RO-RO Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçirildi

Haydarpaşa RO-RO Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçirildi

Son dakika! Manisa'da deprem

Son dakika! Manisa'da deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.