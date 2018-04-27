Günlük burç yorumları - 27 Nisan Cuma İrem Su'dan burç yorumları

27 Nisan Cuma günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile bu hafta ortası için günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-30 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 NİSAN CUMA Koç Günlük Burç Yorumu Günün mutlu ve rahat bir şekilde geçirilmesi için üzerinde en çok durulması gereken nokta bencil ihtiraslarımızın esiri olmamak. Bizim dışımızdaki dünyanın ve etrafımızdaki insanların özellikle partnerimizin farkında olmak. Evet belki bize karşı duruyor gibi gözükebilir. Ancak dengeyi korumak, saygı ve sevgi birliğini muhafaza etmek için çaba gösterirsek olan pürüzlerin üstesinden gelebiliriz veya ilişkimizin tadına varabiliriz. Aile içinde nezaket ve paylaşım gayet faydalı olur. Boğa Günlük Burç Yorumu İş yaptığınız kişiler veya size yardımcı olan insanlara iltifatlarda bulunabilir, gönüllerini okşayabilirsiniz. Eğer bir işinizin veya bir girişiminizin bugün düzgün bir şekilde sonuçlanmasını istiyorsanız bu tarz davranmayı mutlaka deneyin. Sonucun gayet olumlu olduğunu farkedebilirsiniz. İkizler Günlük Burç Yorumu Estetik duygularınız bugün ön plandadır. Duygularınızı ister istemez kibar ve nazik bir şekilde ifade edebilir, karşı cins üzerinde etkili olabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili meselelerde bugün karşınızdaki kişiyi etkilemenin yolu, tatlı dilli ve arkadaş canlısı olmanızla birebir alakalıdır. Zevklerinize fazlaca düşkün olacağınız bugün, ilgi uyandırmanız gayet kolaydır.

23 - 30 Nisan haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Estetik duygunuz bugün oldukça yüksektir. Alışveriş yapmak, bulunduğunuz ortamı derleyip toparlamak, başkalarının dikkatini çekmek hoşunuza gidebilir. Kararsızlık gösterebilirsiniz. Bunun nedeni, iyinin daha iyisi olabilir düşüncenizden dolayıdır. Sizin amacınız değişiklikleri yavaş fakat mantıklı bir şekilde uygulamaktır. Aslan Günlük Burç Yorumu Huzur ve güvenlik arzunuz, işlerinizi düzgün ve uygun bir şekilde gerçekleştirme güdünüz bugün oldukça yüksektir. Özellikle yaratıcılık gerektiren konularda estetik duygularınız yoğundur. Elinizi dokundurduğunuz herşeyde güzellik ve uyum arayabilirsiniz. İnsanların size karşı nazik ve ölçülü bir tarzda yaklaşmaları hoşunuza gider. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 04:13 Ay-Terazi burcu geçişi, paraya olan ihtiyacınızın göstergesidir. Genellikle popülerlik gücünüze fazlasıyla ihtiyaç vardır. Eğer bir işin düzgün bir şekilde gelişmesini istiyorsanız arkadaşlarınızla veya otoritelerle olan ilişkinize gereken önemi göstermeniz lazımdır.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Güzellik, huzur ve uyum sizin her halinize yansıyor. Bu ışık size özel ve sizi farklı şekilde aydınlatmakta. Bu farklılık mesleki konularda ve dış dünyada gayet açık bir şekilde görülebilir. Girdiğiniz ortamda ilgi uyandırırsınız. Eğer iş görüşmeniz bugün ise, özgüveniniz, çekiciliğiniz, sizin tercih edilmenizi sağlayabilir. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 04:13 Ay-Terazi burcuna geçiş yapacak. İlişkinizi gözden geçirme adına gayet olumludur. Tarafsız olmayı sağlar. Her ikinizin de bugün gönül birliği ve uyum içinde olmanız yararlıdır. Sevgiliniz, Aslan, Kova, Akrep ve Boğa burcunda biraz zorlanırsınız. Çünkü ikiniz de taviz vermezsiniz. Yay Günlük Burç Yorumu Huzurlu bir gün geçirmek istiyorsak, uyumlu davranmaya çalışalım. Bugün, haklıyı haksızdan, doğruyu yanlıştan ayıracak güçtesiniz. Kafanız gayet dengeli ve uyumlu olduğu için olayların nereye varacağını, her durumda neler yaşanabileceğini bugün kestirmeniz gayet kolay. 2018 yılında burçları neler bekliyor?

Oğlak Günlük Burç Yorumu