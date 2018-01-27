Günlük burç yorumları 27 Ocak Cumartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

27 Ocak Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Saat 08:45 Ay-Güneş görünümü, arkadaşlarımızla olan paylaşımların, bu saatleri olumlu yönde değerlendirmenin işaretçisidir. Günlük aktivitede paylaşımı, hareketliliği, iletişimi güçlendiricidir. Yenilikçi düşünmenizi ve değişiklikten hoşlanmanızı sağlar.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Saat 08:45 Ay-Güneş görünümü, hızlı düşündüğünüzü ve yeniliklere bir hayli açık olduğunuzu gösteriyor. Ancak limitleri aşan alımlara, borçlanmaya, harcamalara dikkat edelim.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler, Saat 08:45 Ay-Güneş görünümü hızlı ve aktif bir şekilde harekete geçmemizi, uygulamak istediğimiz yenilikleri hayata geçirmemizi sağlarken, sizleri bir hayli aktif kılıyor. Ancak bu demek değil ki, her aklımıza geleni yapacağız. Tabii ki düşüneceğiz ve üzerinde analizde bulunacağız.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Duygusal konularda gün boyu kuşkulu tarzda düşünmek kimi zaman çelişkiler içinde kalarak ne yöne gittiğinizi bilememenin huzursuzluğu içinde kendinize yüklenmeniz gibi yansımalar görülebilir.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Saat 08:45 Ay-Güneş görünümü, karşınıza çıkabilecek seçeneklerin, arzu ettiğiniz şekilde olması halinde yeni bir ilişkiye adım atmanızı veya yeni bir projeye evet demenizi sağlayabilir.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Saat 08:45 Ay-Güneş görünümü, kariyere dönük düşünmenin önemini gösteriyor. Şimdi siz, kısa vadeli olsun, gelir getirsin, şu dönemi geçirmemi sağlasın diye düşünürsünüz. Ancak ben derim ki, sağlam olsun, daha sonra sıkıntı yaratmasın.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Saat 08:45 Ay-Güneş görünümü olumludur. Hem yenilik anlamında gelişimlerin karşınıza çıkmasını sağlıyor hem de aşk hayatınız, çalışma yaşamınız, sağlığınızla ilgili konularda umutlandırıyor. Yenilik hevesimiz de yüksek.
Akrep Günlük Burç Yorumu
İster para, ister ilişki, ister bir önemli karar aşamasında olun fark etmez. Enine boyuna düşünün. Sabırlı ve akıllı ilerlemekte fayda var. Şartlar veya seçenekler sizi çabucak hareket etmeye heveslendirse de, bastığımız yere dikkat edelim.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sorunlar olsa dahi, bunların bir şekilde konuşularak halledilmesinin mümkün olduğunu bilmeliyiz. Esprili yanlarımızı ortaya koyabilirsek, durumları izah ederken ılımlı sözcükler kullanabilirsek karşımızdaki kişiyi ikna etmemiz gayet kolaydır.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Saat 08:45 Ay-Güneş görünümü, kafanızın içinde bir takım yenilikler düşünmenizi, eviniz, aileniz, iş yaşamınızla ilgili konularda değişimlere açık olmanızı sağlıyor. Ancak bir yandan da gayet akıllıca hareket edilmesi gerektiğini gösteriyor.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Saat 08:45 Ay-Güneş görünümü her konuda sizi aktif kılıyor. Hem heveslendiriyor hem hızlı düşünmenizi sağlıyor hem dışarıdan maddi ve kişisel anlamda destek görmenizi sağlıyor.
Balık Günlük Burç Yorumu
Bir şeyler olmalı, bir şeyler hayatımda artık değişmeli diyen iç sesimiz bize rehberlik ediyor. Dilediğimiz şekilde kendimizi ifade edeceğiz. Özellikle ev sınırları içinde yapılan konuşmalar bir hayli etkili olacaktır.
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