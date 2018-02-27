Günlük burç yorumları - 27 Şubat Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Ayın son Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Ünlü astroloji danışmanı İrem Su; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile günlük, haftalık, aylık ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Günlük burç yorumunuzu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. İşte 27 Şubat Salı günlük burç yorumları, 19-28 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sizi baskı altına alan veya oldukça gerginleştiren durumları kendinizce devre dışı bırakmak adına mücadele edebilir ve karşınızdaki kişi kim olursa olsun fikirlerinize saygı duyulmasını bekleyebilirsiniz. İletişimin en fazla yoğunluk gösterdiği alan, aşk hayatınız, varsa çocuklarınız ve toplumsal aktivitelerdir.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Bulunduğunuz alanda sözünüzü dinletebilmeniz gayet kolay ve nerede olursanız olun ilgiyi üzerinize toplamanız mümkün. Kendinize güven duyarak, hedefinizi belirleyebilir, günlük işlerinizi aktif bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Sağlığınıza özen gösterirsiniz.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevdiklerinizin varlığını yanınızda hissetmek, size sevgi ve özen göstermeleri hoşunuza gidebilir. Bugün ruhunuz bir çocuk gibi coşkulu olduğundan, duygularınızı ifade ediş tarzınızda da bunun yansımalarını görmek mümkündür. Özgürce kendinizi öne sürebilirsiniz.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bir çıkış yolu bulmakta çektiğiniz zorlukların da tabanında zaman faktörü direkt olarak baskın bir rol oynayabilir. Eğer izlediğiniz yoldan eminseniz, o zaman hiç kimse onaylamasa da, siz bildiğiniz gibi hareket edersiniz. Parasal konular sizin için bu saat sonrası önemli hale gelir.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Her konuda liderlik gücünüzü göstermek hoşunuza gidebilir. Sizi görenler veya sizinle olanlar kendinize has olan havanız karşısında etkilenebilirler. Dış dünyadaki bu güçlü ifade tarzı coşkunluk uyandırıcı olduğu için doğal olarak yenilmeniz, eğilmeniz bükülmeniz mümkün değildir.
Başak Günlük Burç Yorumu
Kendi içimizde durumları şöyle bir gözden geçiririz. Sizinle aynı fikirde olmayan kişilerle iletişimde bulunurken olgun ve ılımlı bir şekilde davranmaya çalışmakta yarar vardır. Mantıklı bir insan oluşunuz kimlerle nasıl konuşmanız gerektiği yönünde yine en doğru yolu bulmanızı sağlayıcıdır.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Hayatın güzelliklerini, sosyal yaşamın insana kattığı mutluluğu, güven içinde yaşama arzumuzu yüreğimizin derinliklerinde çok daha yoğun hissedebiliriz. İlişkimizi önemseriz ancak önemsenmeyi de isteriz. Sevgimizi cömertçe karşınızdaki kişiye ifade edebiliriz ancak takdir edilmeyi de bekleriz.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Venüs-Pluto görünümü, görünüm etkisinde, aşkın bizi ne kadar beslediğini ve büyüttüğünü hissediyoruz. Sözlerimiz ve tavırlarımıza da bu yansıyacaktır. Bu görünüm, aşk hayatımız, çevremizle olan ilişkimizi ılımlı ve derinlikli gözden geçirmemizde yardımcıdır.
Yay Günlük Burç Yorumu
Venüs-Pluto görünümü, her şeyi yerli yerine oturtmak ve arzu ettiğimiz güce kavuşmak isteğimizin altını çiziyor. Paranın, huzurun, ailenin, geleceğin derinlikli bir şekilde gözden geçirilmesini sağlıyor. Ailevi konular, evimiz, parasal alışverişlerimizi bilinçli bir şekilde ele alalım.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
İlişki meselelerinde partnerinizin size, sizin de ona olan bakış açınıza göre şekillenir. Bekarlar, kendini ifade edebilen, güçlü, cömert tavırlı kişilere yönelirler. Evliler, eşlerinin arkadaşça yaklaşımlarından hoşnut olurlar.
Kova Günlük Burç Yorumu
Hayata yaklaşım biçimimiz duygularımızı ifade etmemizin önüne geçebilir. Ya olanı olduğu haliyle kabul etmeye zorlanırız veyahut zorlukların üstesinden gelebilmek için kendimize yükleniriz. Hayatımızda hangi mesele bizi sıkıştırıyorsa, onun üzerinde daha fazla dururuz.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Ay-Neptün görünümü, sizi kötülüklerden koruyan, yaratıcı düşünmenizi sağlayan rahatlatıcı ve sakinleştirici bir enerjidir. İlişkide her iki taraf da birbirine karşı duyarlı düşünür.
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