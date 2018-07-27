Günlük burç yorumları: 27 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Haftaiçinin son günü yani 27 Temmuz Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, her ne kadar hedeflerin tekrar gözden geçirilmesi, objektif düşünülmesi, belirsizliklerin kafamızı karıştırmasına izin verilmemesi anlamı taşısa da, bu pek kolay değil. Çünkü Mars geri hareketi iki ayrı burçta etkili olurken zaten kariyer, toplumsal yaşam, mesleki konular da gündem maddemizde yer alıyor. Tabii ki Koçlar için parasal kazanç da çok önemli. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, yeni ve oldukça sıra dışı plan ve projelerin, işlerin yürürlüğe konması yönünde bir istek yaratsa da, Mars iki ayrı burçta ilerlediği için, Eylül ayına kadar sizin tekrar bunları gözden geçirmenizde yarar var. Zaten Uranüs de burcunuzda ileri-geri hareket yapacak. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, sizin hayata bakış açınızı, yaşadığınız toplum ve dünya hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenizi sağlayıcı bir etkidir. Tabii ki şu aralar Mars, iki ayrı burçta geriliyor. Durum böyle olunca Ay Tutulması kendi içinde belli bir hassasiyet yaratıyor ve size beklemede kal ve gözlemle diyor. Bu gözlemleme çok önemli. Çünkü her şey değişebilir, yenilenebilir, olgunlaşabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, her ne kadar gizliliğinize verdiğiniz önem ve finansal konularda yeni adımlar atma çabanızı işaret etse de, Mars iki ayrı burçta geriliyor. Bu durum eşiniz, iş ortağınız ve parasal konularda kontrolü ele geçirme, yenilikte bulunma isteğinizi durduruyor. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, her ne kadar ilişki hayatınızı düzenleme, sorunları çözümleme, yeni birisiyle tanışma, iş ortaklığı kurmak gibi kişiden kişiye değişen bu konuları işaret etse de, bunların henüz tam olarak yerine oturmayacağını söylemeliyim. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, çalışma hayatımız veya günlük tempomuz, iş ortamımız, sağlığımızla ilgili konulara netlik kazandırma ve yenileştirme arzumuzu işaret ediyor. Ancak bu kolay mı? Mars iki ayrı burçta geriliyor ve bu konularda tam bir rahatlık, yeni bir karar, ekip çalışmaları gibi değişim veya iyileştirme istediğimiz her konuda hızlı ilerlemenin önüne geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, aşka bakışımızı, sosyal ilişkileri, özgür hareket etmemizi, çocuklarla ilgili konuları, eğlence hayatımızı, zevkli ortamları, yenilikleri, değişiklikleri hemen uygulama arzumuzu işaret etse de, bir şeyler durduruyor bizi. Mars iki ayrı burçta geriliyor. Devamını okumak için tıklayınız