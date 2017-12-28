Günlük burç yorumları 28 Aralık Perşembe - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Son Güncelleme 7 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 06:52 |7 saat önce

İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. 2017'nin sonuna artık sadece bir kaç gün kala bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte 28 Aralık Perşembe günlük burç yorumları, 25-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

Günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 28 Aralık Perşembe günlük burç yorumları, 25-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN KISA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 ARALIK Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar parasal alanda etkili olacak Ay etkisinde harcamalara dikkat edilmesi, ekonomik düşünülmesini sağlıyor. Amacınız ne ise, onun üzerine giderek elde etmek istersiniz. Ancak yeri geldiğinde sağduyulu davranmayı da bilelim. Boğa Günlük Burç Yorumu Eğer partnerimiz de bizimle aynı düşünüyorsa keyfimize diyecek yok doğrusu. Tam tersi bir durum söz konusu ise, baş başa vererek konuşmakta yarar var. İkizler Günlük Burç Yorumu Durduğumuz nokta ile varacağımız nokta arasında ne gibi engellerle karşılaşırız veya neler yapmak gerekiyor bunları ele alabiliriz. Rutin bir hayatın içinde kaybolup gitmek istemiyoruz. Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 08:59 Mars-Neptün olumlu görünümü, yaratıcı yönlerinizi açığa çıkaran ve uyumlu ilişkiler kurarak keyifli olmanızı sağlayan, hayatın güzelliklerini hissetmenizde yardımcı bir enerjidir.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 08:59 Mars-Neptün olumlu görünümü ailenizin, kendinizin, sevdiklerinizin geleceği ve ihtiyaçlarınız konusunda bir hayli hassas düşünmenizi sağlar. Yaşadığınız ülkenin, toplumun veya içinde yer aldığınız ortamın güvenli olmasını istersiniz. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 08:59 Mars-Neptün olumlu görünümü partnerimizle ortak hareket etmek, tutkulu ve romantik bir şekilde paylaşımda bulunmak, ideallerimizi birlikte gerçekleştirmek arzumuzu yükseltiyor. Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 08:59 Mars-Neptün olumlu görünümü, hem maddi hem de manevi anlamda güçlü olmak, hayatınızı düzenlemek, endişeden uzak bir şekilde yaşamınızı sürdürmek arzunuzun göstergesidir. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 08:59 Mars-Neptün olumlu görünümü gayet etkili ve güçlü bir yansımadır. Size iktidar olma, kararlılık ve ne olursa olsun arzularınızı gerçekleştirme yönünde kuvvet verir. Neptün ise, aşk hayatınız, idealleriniz, hayallerinizin sizin için önemini işaret eder.