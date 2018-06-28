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Günlük burç yorumları: 28 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 06:55 | Son Güncelleme

28 Haziran Perşembe günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 25-30 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 28 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

28 Haziran Perşembe günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, 25-30 Haziran Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Dolunay Oğlak burcunda! Sağduyu çağrısıDolunay Oğlak burcunda! Sağduyu çağrısı
Mars geriliyor! Hareket etmeden önce düşün, karar vermeden önce inceleMars geriliyor! Hareket etmeden önce düşün, karar vermeden önce incele

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 HAZİRAN

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay etkisinde, hem kişisel ihtiyaçlarımızın farkında olmamız hem de dış dünya ile bağımızı güçlü tutarak sorumlu bir birey gibi davranmamız gerekiyor. Hayat bizi ister istemez büyütüyor, olgunlaştırıyor. Buna kayıtsız kalamayız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, alıştığınız çevre ve ortam dışına çıkarak büyük resme bakmanızı sağlıyor. Bu eğitimden, iş hayatına, ticaretten özel yaşantınıza kadar her alanda önem taşıyor. Satürn şu aralar geriliyor. Bu durum, mevcut çevremiz veya yaptığımız işlerden memnuniyetimizi sorgulamamızı sağlıyor. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, geleceğin güvence altına alınması yönünde sadece kendinizi değil, başkalarına karşı sorumluluğunuzu da hatırlatıyor. Bu Dolunayın yöneticisi Satürn geriliyor. Bu gösteriyor ki, parasal konular şakaya gelmez. Bir hayli ciddiyetle bakmam lazım. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunayda, kişisel arzu ve isteklerinizin karşılanması kadar, ilişkinizin hayatınızdaki önemi ve sorumluluğu da kıymet taşıyor. Karşıt burcunuzda gerileyen Satürn, bu Dolunayda bize, ilişki kararlarının dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini söylüyor. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, duygusal yanlarınızı, güvence arzunuzu işaret ettiği gibi, başkalarına karşı sorumluluğunuzu, işlerinizi düzgün ve disiplinli şekilde ele almak gerektiğini işaret ediyor. Dolunayın yöneticisi Satürn geriliyor. Bu gösteriyor ki, sağılımız, çalışma şartlarımız ve günlük hayatımızda sorumluluklarımız bir hayli önemli taşıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, dış dünyada aradığımız güvence, başkalarıyla kurulan bağlantılar, paylaşımların niteliği ciddileşiyor ve bizi sorumluluk almaya çağırıyor. Alıştığımız kişiler, aşina olduğumuz ortamlar kadar, çocuklarımız varsa onların yaşamı, çocuk sahibi olmak istiyorsak hayatımıza ne gibi etkileri olur bunları önemsiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, sadece dış dünyada kendimizi güvende hissetmenin, garanti aramanın yanı sıra, ailemize ve bizzat geleceğimize önem vermemiz gerektiğini vurguluyor. Sorumluluklarımız kendimize ve diğerlerine karşı etkilidir. Bunu unutamayız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, eğitimden iş hayatına kadar her alanda aradığımız güven ve garantinin kişisel gelişimimiz için önemini vurgularken, ne kadar doğru bir yoldayız, neler eksik ve nelere önem vermek gerekiyor. Bunları bize hatırlatacak. Şu sıralarda Satürn geriliyor. Bu Dolunayın yöneticisi olarak bizi hizaya çekiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, finansal güvencenin ve geleceğin garanti altına alınmasının önemini vurguluyor. Şimdi ciddi yatırımlara yönelmek ve hayatın bin türlü hali var diyerek paramızın kıymetini bileceğiz. Bu Dolunayın yöneticisi Satürn Eylül ayına kadar geri hareketini sürdürecek. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, 28 Haziran saat 07:53 burcunuzda oluşacak Dolunay, sadece başkalarını koruma ve kollama, onların güvencesini önemseme dışında, bizim de kendimize karşı sorumluluklarımız olduğunu vurguluyor. Sizi biraz ciddileştirebilir, önemli konuları gözden geçirmenizi sağlayabilir. Satürn, bu Dolunayın yöneticisi olarak burcunuzda geriliyor. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, birileri için kendimizden vazgeçmemiz, onlara destek ve hassasiyetle yaklaşmamız kadar, sorumlulukların bazen bizi yorabileceğini, bizim de kendimize önem vermemiz gerektiğini vurguluyor. Bu Dolunayın yöneticisi Satürn Eylül ayına kadar geriliyor. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, alıştığımız düzen ve aşina olduğumuz ortamların güven duygusunu bir kenarda tutup, dış dünyanın farklı yüzüyle tanışacak, tecrübe edinecek ve kendimizi test edeceğiz. Bu belki bize kolay gelmeyecek ancak kendi kabuğumuz içinde yaşamak bizi ne kadar geliştirebilir ki? Bu Dolunayın yöneticisi Satürn-Oğlak burcunda geriliyor. Devamını okumak için tıklayınız

11-17 Haziran haftalık burç yorumları11-17 Haziran haftalık burç yorumları
2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?
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