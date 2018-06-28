Günlük burç yorumları: 28 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

28 Haziran Perşembe günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, 25-30 Haziran Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Dolunay Oğlak burcunda! Sağduyu çağrısı Mars geriliyor! Hareket etmeden önce düşün, karar vermeden önce incele İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 HAZİRAN Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay etkisinde, hem kişisel ihtiyaçlarımızın farkında olmamız hem de dış dünya ile bağımızı güçlü tutarak sorumlu bir birey gibi davranmamız gerekiyor. Hayat bizi ister istemez büyütüyor, olgunlaştırıyor. Buna kayıtsız kalamayız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, alıştığınız çevre ve ortam dışına çıkarak büyük resme bakmanızı sağlıyor. Bu eğitimden, iş hayatına, ticaretten özel yaşantınıza kadar her alanda önem taşıyor. Satürn şu aralar geriliyor. Bu durum, mevcut çevremiz veya yaptığımız işlerden memnuniyetimizi sorgulamamızı sağlıyor. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, geleceğin güvence altına alınması yönünde sadece kendinizi değil, başkalarına karşı sorumluluğunuzu da hatırlatıyor. Bu Dolunayın yöneticisi Satürn geriliyor. Bu gösteriyor ki, parasal konular şakaya gelmez. Bir hayli ciddiyetle bakmam lazım. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunayda, kişisel arzu ve isteklerinizin karşılanması kadar, ilişkinizin hayatınızdaki önemi ve sorumluluğu da kıymet taşıyor. Karşıt burcunuzda gerileyen Satürn, bu Dolunayda bize, ilişki kararlarının dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini söylüyor. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, duygusal yanlarınızı, güvence arzunuzu işaret ettiği gibi, başkalarına karşı sorumluluğunuzu, işlerinizi düzgün ve disiplinli şekilde ele almak gerektiğini işaret ediyor. Dolunayın yöneticisi Satürn geriliyor. Bu gösteriyor ki, sağılımız, çalışma şartlarımız ve günlük hayatımızda sorumluluklarımız bir hayli önemli taşıyor. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, dış dünyada aradığımız güvence, başkalarıyla kurulan bağlantılar, paylaşımların niteliği ciddileşiyor ve bizi sorumluluk almaya çağırıyor. Alıştığımız kişiler, aşina olduğumuz ortamlar kadar, çocuklarımız varsa onların yaşamı, çocuk sahibi olmak istiyorsak hayatımıza ne gibi etkileri olur bunları önemsiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, sadece dış dünyada kendimizi güvende hissetmenin, garanti aramanın yanı sıra, ailemize ve bizzat geleceğimize önem vermemiz gerektiğini vurguluyor. Sorumluluklarımız kendimize ve diğerlerine karşı etkilidir. Bunu unutamayız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, eğitimden iş hayatına kadar her alanda aradığımız güven ve garantinin kişisel gelişimimiz için önemini vurgularken, ne kadar doğru bir yoldayız, neler eksik ve nelere önem vermek gerekiyor. Bunları bize hatırlatacak. Şu sıralarda Satürn geriliyor. Bu Dolunayın yöneticisi olarak bizi hizaya çekiyor. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, finansal güvencenin ve geleceğin garanti altına alınmasının önemini vurguluyor. Şimdi ciddi yatırımlara yönelmek ve hayatın bin türlü hali var diyerek paramızın kıymetini bileceğiz. Bu Dolunayın yöneticisi Satürn Eylül ayına kadar geri hareketini sürdürecek. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar, 28 Haziran saat 07:53 burcunuzda oluşacak Dolunay, sadece başkalarını koruma ve kollama, onların güvencesini önemseme dışında, bizim de kendimize karşı sorumluluklarımız olduğunu vurguluyor. Sizi biraz ciddileştirebilir, önemli konuları gözden geçirmenizi sağlayabilir. Satürn, bu Dolunayın yöneticisi olarak burcunuzda geriliyor. Devamını okumak için tıklayınız