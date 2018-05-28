Günlük burç yorumları: 28 Mayıs Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Mayıs ayının son haftasının ilk gününde yani 28 Mayıs Pazartesş günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 MAYIS PAZAR Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar yeni haftamız, saat 08:12 Ay-Pluto görünüm etkisinde başlıyor. Güçlendirici enerjidir bu. İş hayatımız ve duygusal sıkıntılarımızın üstesinden gelmemizde bize yardımcı oluyor ve yol gösteriyor. Derinlikli olarak ele aldığımız meseleler üzerinde sabırlı olmamızı sağlıyor. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar yeni haftamızın ilk gününü, saat 08:12 Ay-Pluto görünüm etkisinde karşılıyoruz. Her zorluğa rağmen insanın asla güçsüz olmadığını, mutlaka bir çıkış yolunun olduğunu hatırlatıyor. Sezgilerimiz güçleniyor ve iç sesimize kulak vermemiz kolaylaşıyor. Evet bir şeyler değişecek. Buna gönülden inanıyoruz. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 08:12 Ay-Pluto görünümü, gün boyu etkisini sürdürecek. Bizi sınırlayan, zorlayan, olumsuz düşünmeye yol açan kaygılarımızı geride bırakmanın rahatlatıcı olacağını söylüyor. Kolay olmasa da, bu görünüm sayesinde, derinlemesine gözden geçirmelerde bulunuyoruz. Ancak kendimize yüklenmeden ve güven duygumuzu ayakta tutarak bunu yaparsak faydasını olumlu yönde görebiliriz.

29 mayıs tarihine dikkat! 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları Uranüs-Boğa burcunda! Ekonomik yapısal reformlar Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler yeni haftamız, saat 08:12 Ay-Pluto görünümüyle başlıyor. İlişkimizin hayatımızdaki yerini, tutkularımızın kıymetini, yüreğimizin derinliklerindeki özlemlerimizi hatırlatıyor. Güce fazlasıyla ihtiyacımız olduğu bu dönemde, sevgilimizin bir güzel sözü veya karşımıza çıkacak biri, bizi yeniden canlandırabilir ve hayata bağlayabilir. Düşünüyoruz da, hayatın tüm zorluklarıyla ancak aşk baş edebilir. Biz de tüm yüreğimizle aşkı istiyoruz. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 08:12 Ay-Pluto görünümü, gün boyunca etkili olacak. Başkalarına olan desteğiniz ve yardımlarınız sayesinde bir çok kişinin rahatlamasını sağlar. Ancak gereğinden fazla kendinizden verirseniz yorulursunuz. Biliyorum çok cömertsiniz. Ancak sizin de gücünüz bir yere kadar. Gerektiğinde hayır demeyi bilmek lazım. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar yeni haftamız, saat 08:12 Ay-Pluto görünüm etkisinde başlıyor. Engellerle baş edebilme gücünüzü yükseltici olduğu gibi, sahip olduğunuz her değeri koruyup kollamanızda yardımcıdır. Bu görünüm aşk hayatımızla ilgili konularda güçlenmemizi sağlayıcıdır. İstediğimiz her ne ise, ona doğru inançla yöneldiğimizde kimse onu elimizden alamayacaktır.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler yeni haftamız, saat 08:12 Ay-Pluto görünüm etkisinde başlıyor. Ailemiz, sevdiğimiz ve güvendiğimiz insanların varlığına duyduğumuz ihtiyacı gösteriyor. Fazla didikliyoruz bir çok meseleyi. Öyle ki, bu didikleme çoğu zaman kendi kendimizi engellememize neden olabilir. Oysaki bu enerji, bazı kişilerin bize yardımcı olabileceğini gösteriyor. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler yeni haftamız, saat 08:12 Ay-Pluto görünüm etkisinde başlıyor. Bir Akrep için bu enerji, güçlendirici aşı gibidir. Dış etkenlere karşı sizi korur ve güven duygunuzu yükseltir. Kimsenin sınırlarınız içine girerek sizi rahatsız etmesine izin vermez. Yakınlarınızdan destek görmenizi sağlar. Bir işi başarıyla yerine getirmenizde yardımcı olur. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar yeni haftamız, saat 08:12 Ay-Pluto görünüm etkisinde başlıyor. Önemli ve acil işlerinizi halletmek için daha fazla güce ihtiyaç duyarsınız. Birikmiş borçları kapatmak için, destek ararsınız. 2018 yılında burçları neler bekliyor?