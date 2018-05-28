Günlük burç yorumları: 28 Mayıs Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Mayıs ayının son haftasının ilk gününde yani 28 Mayıs Pazartesş günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar yeni haftamız, saat 08:12 Ay-Pluto görünüm etkisinde başlıyor. Güçlendirici enerjidir bu. İş hayatımız ve duygusal sıkıntılarımızın üstesinden gelmemizde bize yardımcı oluyor ve yol gösteriyor. Derinlikli olarak ele aldığımız meseleler üzerinde sabırlı olmamızı sağlıyor.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar yeni haftamızın ilk gününü, saat 08:12 Ay-Pluto görünüm etkisinde karşılıyoruz. Her zorluğa rağmen insanın asla güçsüz olmadığını, mutlaka bir çıkış yolunun olduğunu hatırlatıyor. Sezgilerimiz güçleniyor ve iç sesimize kulak vermemiz kolaylaşıyor. Evet bir şeyler değişecek. Buna gönülden inanıyoruz.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 08:12 Ay-Pluto görünümü, gün boyu etkisini sürdürecek. Bizi sınırlayan, zorlayan, olumsuz düşünmeye yol açan kaygılarımızı geride bırakmanın rahatlatıcı olacağını söylüyor. Kolay olmasa da, bu görünüm sayesinde, derinlemesine gözden geçirmelerde bulunuyoruz. Ancak kendimize yüklenmeden ve güven duygumuzu ayakta tutarak bunu yaparsak faydasını olumlu yönde görebiliriz.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler yeni haftamız, saat 08:12 Ay-Pluto görünümüyle başlıyor. İlişkimizin hayatımızdaki yerini, tutkularımızın kıymetini, yüreğimizin derinliklerindeki özlemlerimizi hatırlatıyor. Güce fazlasıyla ihtiyacımız olduğu bu dönemde, sevgilimizin bir güzel sözü veya karşımıza çıkacak biri, bizi yeniden canlandırabilir ve hayata bağlayabilir. Düşünüyoruz da, hayatın tüm zorluklarıyla ancak aşk baş edebilir. Biz de tüm yüreğimizle aşkı istiyoruz.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 08:12 Ay-Pluto görünümü, gün boyunca etkili olacak. Başkalarına olan desteğiniz ve yardımlarınız sayesinde bir çok kişinin rahatlamasını sağlar. Ancak gereğinden fazla kendinizden verirseniz yorulursunuz. Biliyorum çok cömertsiniz. Ancak sizin de gücünüz bir yere kadar. Gerektiğinde hayır demeyi bilmek lazım.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar yeni haftamız, saat 08:12 Ay-Pluto görünüm etkisinde başlıyor. Engellerle baş edebilme gücünüzü yükseltici olduğu gibi, sahip olduğunuz her değeri koruyup kollamanızda yardımcıdır. Bu görünüm aşk hayatımızla ilgili konularda güçlenmemizi sağlayıcıdır. İstediğimiz her ne ise, ona doğru inançla yöneldiğimizde kimse onu elimizden alamayacaktır.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler yeni haftamız, saat 08:12 Ay-Pluto görünüm etkisinde başlıyor. Ailemiz, sevdiğimiz ve güvendiğimiz insanların varlığına duyduğumuz ihtiyacı gösteriyor. Fazla didikliyoruz bir çok meseleyi. Öyle ki, bu didikleme çoğu zaman kendi kendimizi engellememize neden olabilir. Oysaki bu enerji, bazı kişilerin bize yardımcı olabileceğini gösteriyor.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler yeni haftamız, saat 08:12 Ay-Pluto görünüm etkisinde başlıyor. Bir Akrep için bu enerji, güçlendirici aşı gibidir. Dış etkenlere karşı sizi korur ve güven duygunuzu yükseltir. Kimsenin sınırlarınız içine girerek sizi rahatsız etmesine izin vermez. Yakınlarınızdan destek görmenizi sağlar. Bir işi başarıyla yerine getirmenizde yardımcı olur.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar yeni haftamız, saat 08:12 Ay-Pluto görünüm etkisinde başlıyor. Önemli ve acil işlerinizi halletmek için daha fazla güce ihtiyaç duyarsınız. Birikmiş borçları kapatmak için, destek ararsınız.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar yeni haftamız, saat 08:12 Ay-Pluto görünüm etkisinde başlıyor. Hem sağlığınızı güçlendirici hem de derinlikli düşünmenizi sağlayıcıdır. Gönüllü çalışmanın, iş birliğine açık olmanın işaretçisi olan bu görünüm çıkarlarınızı korumanızda destekçinizdir.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar yeni haftamız, saat 08:12 Ay-Pluto görünüm etkisinde başlıyor. Kişisel ilişkilerde en iyi yaklaşımın, karşınızdaki kişinin değerlerini, düşüncelerini ve arzularını iyi tanımanızdır. Bir takım insanların zamanla sizi ne kadar çok yanılttığını düşünebilirsiniz. Paylaşıma açık olmayan insanlardan uzak durmakta yarar var.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, yeni haftamız, saat 08:12 Ay-Pluto görünüm etkisinde başlıyor. Görünene değil, derinde ve gerçekte olanı bilmek istiyoruz. Bir çok konuda, ilahi adaletin er ya da geç, gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu görünüm bir yolculuğun planlanmasında, önemli bir görüşmenin yapılmasında, yeni projeler üzerinde düşünülmesinde destekleyicidir.
Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin
Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı
Çipli kimlik almayanlar dikkat!
ABD ve Çin krizinde flaş gelişme!
Başakşehir'de bavullar içinde parçalanmış ceset bulundu
Maalesef bu fotoğraf gerçek!
Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu
Paris’te kahraman genç balkondan sarkan çocuğu kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki
Okuyucu Yorumları 0 yorum