Günlük burç yorumları: 28 Nisan İrem Su'dan günlük burç yorumları

28 Nisan Cumartesi günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile bu hafta ortası için günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-30 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 NİSAN CUMARTESİ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar güne, Terazi burcunda ilerleyen Ay etkisiyle başlıyoruz. Sevgi dolu paylaşımlar içinde çevrenizle irtibatta bulunmak istersiniz. Takdir edilmek ve dikkatleri üzerinize çekmek isteğiniz oldukça yüksektir. Günü kendi akışı içinde hoş bir şekilde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, Ay-Terazi seyir etkinliğinde günümüz başlıyor. Verdiğiniz kararları, yaptığınız işleri doğru bulmaları gururunuzu okşar. Huzurlu bir gün geçirme ihtiyacınız ön plandadır. Sanıldığının aksine sizin için başarı, paradan çok daha önemlidir aslında. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Cumartesi günümüz Terazi burcunda ilerleyen Ay etkisinde geçecek. Hayatınızda her şeyin dengeli olmasını isteyeceğiz. Huzursuzluğa tahammülünüz yoktur. İlişkinizde al gülüm ver gülüm tarzında paylaşımlar hoşunuza gider. Ilımlı düşünmeye çalışırsınız. Gerektiğinde hoşgörüde bulunursunuz ve insanları anlamaya çalışırsınız.

30 Nisan Akrep burcunda Dolunay! Probleme değil çözümüne odaklan 23 - 30 Nisan haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler uyum, huzur ve paylaşıma önem vermeniz gereken Ay-Terazi burcu geçişiyle güne adım atıyoruz. Kimlerle ilişkiniz olduğunu, nelere ihtiyaç duyduğunuzu bundan sonrası için hayatınızda neleri arzuladığınızı gözden geçirirsiniz. Problemlerin üstünü kapatmazsınız. Ancak negatif insanlardan, çözüm bulmayıp yokuşa sürenlerden uzak durmak istersiniz. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar sevdiğiniz insanlar tarafından takdir edilmek ve başarılı bulunmak, kararlarınızın onaylanması, destek verilmesi ihtiyacının yoğun olduğu bir güne adım atıyoruz. Ay, tüm gün boyunca Terazi burcunda ilerleyecek. Huzur ve güvende olmak için isteklerimizin elde edilmesi önemli. Bugün çekiciliğiniz üzerinizdedir. Anlaşılmak ve kıymetinizin bilinmesini istersiniz. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar gün boyu Terazi burcunda ilerleyecek Ay, kazancınızla ilgili konularda gelir ve gider dengeniz, bütçeniz çerçevesinde ele alınarak gözden geçirilmelidir. Sadece maddi anlamda değil, manevi açıdan da güzelliklere sahip olma arzunuzun yükseldiği bu saatlerde uyumlu ve huzur dolu bir hayat yaşamak, ilişkinizde mutlu olmak, Bay doğru veya Bayan doğru kişiyi bulmak istersiniz.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler gün boyu, burcunuz üzerinde ilerleyecek Ay, öncelikle sağlığınızla ilgili konularda, ardından çevrenizle olan ilişkiniz, fiziksel görünümünüz anlamında sizi destekleyicidir. Çekiliciliğinizi, cömert yüreğinizle harmanlayarak dışarıya güçlü bir şekilde sunabilir, her insanla ortak bir noktada buluşmayı arzularsınız. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, gün boyu Terazi burcunda ilerleyecek Ay, ister partnerinizle alakalı, isterse ailenizi ilgilendiren konularda olsun fark etmez, kimsenin üstünüze gelmesini istemezsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki, huzursuzluk hem sağlığınızı hem de gelişiminizi olumsuz yönde etkiliyor. Seçkin bir hayat yaşamak, güzellikleri paylaşmak ihtiyacınız bugün oldukça yoğun. Bu enerji altında insan daha seçici olur. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar gün içinde Terazi burcunda ilerleyecek Ay, paylaşımda bulunmak, estetik, uyum ve güzellik arzunuzu yükseltiyor. Sosyal açıdan canlı ve girişken, iletişimsel konularda diplomatik davranırsınız. İlişkinizle alakalı mevzularda da, aklınıza takılan soruları partnerinizle konuşmak istersiniz.