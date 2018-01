Günlük burç yorumları 28 Ocak Pazar - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

27 Ocak Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 10:08 Merkür-Uranüs arasındaki zorlayıcı görünüm, maddiyat, iş ortaklığı, özel ilişkimizle alakalı konularda ciddiyetle düşünmemizi sağlıyor. Biz mevcut durumumuzu sağlama almak, paramızı büyütmek, daha fazla kazanmak, krizleri bir an önce aşmak niyetindeyiz. İster istemez, her şeyi denetlemeye çalışıyoruz. Çünkü yanlışa kurban gitmekten yana değiliz. Diğer yandan hedefimize en kısa yoldan varabilmek, yenilikleri uygulamak, başarıya uzanmak arzumuz bizi öylesine teşvik ediyor ki, bir an önce bir şeylerin değişmesini istiyoruz.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 10:08 Merkür-Uranüs arasındaki zorlayıcı görünüm, bir yandan partnerimiz, ilişkimiz, evliliğimiz veya iş ortaklığımızla ilgili konularda aşırı ciddi düşünmemize, her durumu köşelemememize, sanki bir şeyler ters gidecekmiş gibi endişelenmemize neden oluyor. Diğer bir taraftan, değişime, yeniliklere, özgürce hayatımızı kurmaya, farklı bir alanda kendimizi ifade etmeye açığız. Fakat mücadelemiz öyle yoğun ki, iki arada bir derede kalmış gibiyiz.