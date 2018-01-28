Günlük burç yorumları 28 Ocak Pazar - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Son Güncelleme 1 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 07:55 |1 saat önce

Ocak ayının sonuna geldik sayılır. 28 Ocak Cumartesi günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

27 Ocak Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 Ocak Pazar Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 10:08 Merkür-Uranüs arasında mücadeleci bir görünüm oluşacak. Bir yandan işimiz, ailevi konular, ilişki, kişisel kararlarımızı ciddiyetle ele almamız, gerekiyor. Ancak diğer taraftan özgür olmak ve dilediğimiz gibi hareket etmekten yanayız. Kendimizi kurulmuş bir saat gibi hissedebiliriz. Şu saatte şunu yap, bu saatte uyu, o saatte orada ol diyen bir hayatı sürdürmek istemeyiz. Ani kararlar verebiliriz. Ancak tedbirli olmamızda yarar var dostlarım. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 10:08 Merkür-Uranüs mücadeleci görünümün etkisi altında dikkatli olmakta yarar var. Hangi konularda? Öncelikle, bir yandan ciddiyetle hayatımızı, hedeflerimizi, geleceğimizi, işimizi gücümüzü gözden geçireceğiz. Durduğumuz nokta ne denli tatmin edici, biz ne kadar mutluyuz, bastığımız yer sağlam mı değil mi? diye inceleyeceğiz. Diğer yandan da, hiçbir şeyin bizi canımızı acıtmasını, sıkıştırmasını istemeyeceğiz.

İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 10:08 Merkür-Uranüs arasındaki zorlayıcı görünüm, maddiyat, iş ortaklığı, özel ilişkimizle alakalı konularda ciddiyetle düşünmemizi sağlıyor. Biz mevcut durumumuzu sağlama almak, paramızı büyütmek, daha fazla kazanmak, krizleri bir an önce aşmak niyetindeyiz. İster istemez, her şeyi denetlemeye çalışıyoruz. Çünkü yanlışa kurban gitmekten yana değiliz. Diğer yandan hedefimize en kısa yoldan varabilmek, yenilikleri uygulamak, başarıya uzanmak arzumuz bizi öylesine teşvik ediyor ki, bir an önce bir şeylerin değişmesini istiyoruz. Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 10:08 Merkür-Uranüs arasındaki zorlayıcı görünüm, bir yandan partnerimiz, ilişkimiz, evliliğimiz veya iş ortaklığımızla ilgili konularda aşırı ciddi düşünmemize, her durumu köşelemememize, sanki bir şeyler ters gidecekmiş gibi endişelenmemize neden oluyor. Diğer bir taraftan, değişime, yeniliklere, özgürce hayatımızı kurmaya, farklı bir alanda kendimizi ifade etmeye açığız. Fakat mücadelemiz öyle yoğun ki, iki arada bir derede kalmış gibiyiz.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Saat 10:08 Merkür-Uranüs arasındaki mücadeleci görünüm nedeniyle, bir yandan hayatımızı düzene koyabilmek, sorumluluklarımızın üstesinden gelebilmek, sağlıklı bir yaşam sürebilmek için ciddi ciddi düşünüyoruz. Diğer yandan yeniliklerde bulunmak, kimseye eğilmeden, bükülmeden yaşamımızı kurmaktan yanayız. Bu görünümün etkisi altında kişi, hayatın gereklilikleri ile yapmak istedikleri arasında kaldığını düşünerek sıkılabilir. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 10:08 Merkür-Uranüs zorlayıcı görünümün etkisi altında, bir yandan aşk hayatımızı, yapmak istediklerimizi, iş durumumuzu, sorumluluklarımızı, varsa çocuklarımızla alakalı meseleleri ciddi anlamda düşünüyoruz. Çünkü temeli sağlam olanı, doyurucu ve güvenilir olanı yaşantımıza dahil etmekten yanayız. Diğer yandan tam olarak özgür değiliz. Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 10:08 Merkür-Uranüs arasındaki mücadeleci görünüm bir yandan, eve, aileye, geleceğe ait meseleleri ciddiyetle ele almamızı sağlıyor. Başarılı olma tutkumuz bir hayli yüksek. Ancak sürekli bir şeyleri derleyip toparlamak, birilerine hesap vermek, gerekliliklere göre yaşantımızı düzenlemek bir hayli yoruyor bizi. Diğer taraftan, beraberliğimizle ilgili konularda sanki bizim yaşadıklarımızı anlamazlıktan gelen bir partnerle, bir türlü yerli yerine koyamadığımız bir ilişkiyle baş etmek durumundayız.

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Saat 10:08 Merkür-Uranüs arasındaki hırslandırıcı görünüm, iş hayatımız, sağlığımız, geleceğimiz, hayatımızı düzene koyabilme anlamında gayet ciddi ve sorumluluk çerçevesi içinde düşünmemizi sağlıyor. Aslında gayet hırslıyız ve başarmaya kararlıyız. En azından artık bir şeylerin yerli yerine konulması gerektiğinin biz de bilincindeyiz. Ancak kurallar, olması gerekenler, birilerinin sürekli üzerimizdeki baskısı, istediğimiz şartlara uygun bir işimizin olmayışı bizi bir hayli zorlayabilir. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar Saat 10:08 Merkür-Uranüs arasındaki gerilimli görünüm, parasal-iş ve genel olarak yaşantımızı ilgilendiren konular üzerinde ciddi düşünmemizi sağlıyor. Biz de artık bir kenarımızda paramız olsun istiyoruz. Şöyle rahat ve güvenli bir yaşam sürmekten yanayız. Bir arzumuz olduğunda, bir ihtiyacımızı alırken durmadan hesap kitap yapalım istemiyoruz. Doğal olarak yorulduk ve bir hayli yıprandık. Para ve güvence derdi, hayatın güzelliklerinin tadına varmamızın da önüne geçiyor.