Günlük burç yorumları 29 Aralık Cuma - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Son Güncelleme 5 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 09:08 |5 saat önce

2017'nin son Cuma günü İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte 29 Aralık Cuma günlük burç yorumları, 25-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

2017'nin son Cuma günü için özet günlük burç yorumları ve uzun burç yorumları bağlantısı haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 29 Aralık Cuma günlük burç yorumları, 25-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 ARALIK Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Cuma günümüz, saat 05:35 Ay-Neptün görünümüyle başlayacak. Bu enerji, maddi-manevi konularda güven hissi verici hem de farkındalık gücünüzü yükseltici, aşka adanmışlığın, tüm benliğinizle kendinizle ve dünya ile kucaklaşmanın işaretçisidir. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 05:35 Ay-Neptün faydalı görünümü Cuma günümüzün ilk etkili enerjisi olup, hem huzur duygusu veriyor hem de güven hissi yaratıyor. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen kişinin tek isteği, maddi açıdan güvende olmak ve huzur içinde yaşamaktır. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 05:35 Ay-Neptün görünümüyle Cuma gününü selamlıyoruz. Bu enerji, iç dünyamızda huzuru ve güzellikleri hissetmekten yana olduğumuzu gösteriyor. İnancınızı yükseltici ve hayallerinizi besleyici bu görünümle, kendimizi yaratıcı biçimde ortaya koyabiliriz. Evrensel birlik ve beraberlik ruhunu yüreğimizde hissedebiliriz.

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Cuma günümüz, saat 05:35 Ay-Neptün faydalı görünümüyle başlıyor ve bizim farklı bir hayat yaşamak ve güven ve huzur içinde olmak isteğimizi vurguluyor. Hayatın anlamını çözebilmek, sırrına ermek için, dini ve mistik öğretilere ilgi duymanız mümkündür. Sezgileriniz güçlenir. Hedeflerinizi gerçekleştirme anlamında güven duygunuz yerine gelir. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 05:35 Ay-Neptün faydalı görünümüyle güne adıma atarken, hayalini kurduğunuz her şeye hem maddi hem de manevi anlamda ulaşmak istersiniz. Yaşam, ölüm, bilinmeyen konular ilginizi çekebilir. Değişik yerlerde olmayı, sorumluluklardan uzaklaşmayı, rahat etmeyi arzularsınız. Parasal konular ve güvenli bir iş hayali kafanızın içinde dolanır durur. Bu enerji altında insan yanılmak istemez, ruhsal anlamda güvende olmak ister. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 05:35 Ay-Neptün faydalı görünüm etkisi altında Cuma gününü selamlıyoruz. Bu enerji, hayallerinize uygun bir ilişki yaşama arzunuzu yükseltir. Eğer mutlu bir beraberliğiniz varsa, bunu hem maddi hem de manevi anlamda sağlamlaştırmak istersiniz.

Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Cuma gününe, saat 05:35 Ay-Neptün faydalı görünümüyle adım atacağız. Bu enerji, hem başkalarıyla iletişiminizi güçlendirici hem de güven ve sevgi olgusunu ön planda tutmamızın işaretçisidir. Değerlerimize sahip çıkacağız. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 05:35 Ay-Neptün faydalı görünümü ciddi niyetli beraberlikler açısından hoş bir yansımadır. İnsan bir yandan aşka tutsaktır diğer yandan sağlam ve uzun vadeli olanı arzu eder. Güvende olmak, sevilmek arzusu duyar. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 05:35 Ay-Neptün faydalı görünümü ciddi niyetli veyahut arkadaşlık anlamındaki beraberlikler açısından hoş bir yansımadır. İnsan bir yandan aşka tutsaktır diğer yandan sağlam ve uzun vadeli olanı arzu eder. Güvende olmak, sevilmek arzusu duyar. Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat 05:35 Ay-Neptün görünümü, hayatın zevkli yanlarını hissetmemizi sağlayan rahatlatıcı, huzur ve güven hissi verici bir enerjidir. Olumlu düşünmek, huzursuzluktan uzak durmak, sevgiyle yol almak istiyoruz. Aşk hayatımız, çocuklarımız, yaşamın hoş yanları, iç huzurumuzu fazlasıyla önemsiyoruz.