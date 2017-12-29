Günlük burç yorumları 29 Aralık Cuma - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

2017'nin son Cuma günü için özet günlük burç yorumları ve uzun burç yorumları bağlantısı haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 29 Aralık Cuma günlük burç yorumları, 25-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Cuma günümüz, saat 05:35 Ay-Neptün görünümüyle başlayacak. Bu enerji, maddi-manevi konularda güven hissi verici hem de farkındalık gücünüzü yükseltici, aşka adanmışlığın, tüm benliğinizle kendinizle ve dünya ile kucaklaşmanın işaretçisidir.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 05:35 Ay-Neptün faydalı görünümü Cuma günümüzün ilk etkili enerjisi olup, hem huzur duygusu veriyor hem de güven hissi yaratıyor. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen kişinin tek isteği, maddi açıdan güvende olmak ve huzur içinde yaşamaktır.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 05:35 Ay-Neptün görünümüyle Cuma gününü selamlıyoruz. Bu enerji, iç dünyamızda huzuru ve güzellikleri hissetmekten yana olduğumuzu gösteriyor. İnancınızı yükseltici ve hayallerinizi besleyici bu görünümle, kendimizi yaratıcı biçimde ortaya koyabiliriz. Evrensel birlik ve beraberlik ruhunu yüreğimizde hissedebiliriz.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Cuma günümüz, saat 05:35 Ay-Neptün faydalı görünümüyle başlıyor ve bizim farklı bir hayat yaşamak ve güven ve huzur içinde olmak isteğimizi vurguluyor. Hayatın anlamını çözebilmek, sırrına ermek için, dini ve mistik öğretilere ilgi duymanız mümkündür. Sezgileriniz güçlenir. Hedeflerinizi gerçekleştirme anlamında güven duygunuz yerine gelir.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 05:35 Ay-Neptün faydalı görünümüyle güne adıma atarken, hayalini kurduğunuz her şeye hem maddi hem de manevi anlamda ulaşmak istersiniz. Yaşam, ölüm, bilinmeyen konular ilginizi çekebilir. Değişik yerlerde olmayı, sorumluluklardan uzaklaşmayı, rahat etmeyi arzularsınız. Parasal konular ve güvenli bir iş hayali kafanızın içinde dolanır durur. Bu enerji altında insan yanılmak istemez, ruhsal anlamda güvende olmak ister.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 05:35 Ay-Neptün faydalı görünüm etkisi altında Cuma gününü selamlıyoruz. Bu enerji, hayallerinize uygun bir ilişki yaşama arzunuzu yükseltir. Eğer mutlu bir beraberliğiniz varsa, bunu hem maddi hem de manevi anlamda sağlamlaştırmak istersiniz.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Cuma gününe, saat 05:35 Ay-Neptün faydalı görünümüyle adım atacağız. Bu enerji, hem başkalarıyla iletişiminizi güçlendirici hem de güven ve sevgi olgusunu ön planda tutmamızın işaretçisidir. Değerlerimize sahip çıkacağız.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 05:35 Ay-Neptün faydalı görünümü ciddi niyetli beraberlikler açısından hoş bir yansımadır. İnsan bir yandan aşka tutsaktır diğer yandan sağlam ve uzun vadeli olanı arzu eder. Güvende olmak, sevilmek arzusu duyar.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 05:35 Ay-Neptün faydalı görünümü ciddi niyetli veyahut arkadaşlık anlamındaki beraberlikler açısından hoş bir yansımadır. İnsan bir yandan aşka tutsaktır diğer yandan sağlam ve uzun vadeli olanı arzu eder. Güvende olmak, sevilmek arzusu duyar.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 05:35 Ay-Neptün görünümü, hayatın zevkli yanlarını hissetmemizi sağlayan rahatlatıcı, huzur ve güven hissi verici bir enerjidir. Olumlu düşünmek, huzursuzluktan uzak durmak, sevgiyle yol almak istiyoruz. Aşk hayatımız, çocuklarımız, yaşamın hoş yanları, iç huzurumuzu fazlasıyla önemsiyoruz.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 05:35 Ay-Neptün görünümüyle Cuma gününü selamlıyoruz. Bu enerji, iç huzuru, hayatın olumlu veya olumsuz yönlerini bilgece kabul ediş ve evrensel sevginin işaretidir. Ailemizle ilişkimizde ılımlı davranırız, kendimize karşı toleranslı düşünürüz, umudumuzu yitirmeyiz. İş girişimlerimizde ise, emniyetimizi önemseyeceğiz. Güzellikler isteyeceğiz ve keskin sözler eden, huzursuz insanlardan uzak durmaya çalışacağız.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 05:35 Ay-Neptün faydalı görünümüyle Cuma günümüz başlarken, rahatlatıcı, dinginleştirici, huzur verici bu enerji bizi hoş duygularla kucaklıyor. Hayata olan direncimizi yükselten bu görünüm, şifalandırıyor ve bir kalkan gibi manevi anlamda bizi koruyor.
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2018 YILI BURÇ YORUMLARI](https://www.mynet.com/2018-YILI-BURC-YORUMLARI-1211024-mykadin)
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