Günlük burç yorumları: 29 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

29 Haziran Cuma günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, 25-30 Haziran Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 HAZİRAN Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 29 Haziran saat:08:16-26 Temmuz saat:08:02 tarihleri arasında Merkür-Aslan burcu geçişinde, hobilerinizle ilgilenebilir, aşkta ilk ve son sözü söyleyen kişi olmak istersiniz. Nasıl konuşmanız gerektiğini bilirsiniz. Yazışma, haberleşme ve zihne dayalı oyun ve aktiviteler, gezmek, görmek, yaşamak için bağlantılar kurmak kolaylaşır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 29 Haziran saat:08:16-26 Temmuz saat:08:02 tarihleri arasında etkili Merkür-Aslan burcu seyir süresince, aile içinde iletişimin önemi büyük. Evde Sözünüz dinlensin, onaylansın istersiniz. Yalnızsanız tamam da, biriyle yaşıyorsanız sürekli baskın olmak, abartılı konuşmak can sıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 29 Haziran saat:08:16-26 Temmuz saat:08:02 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Aslan burcu seyir süresince, sizin gibi konuşma ustalarının ilgi uyandırmanızda gayet olumludur. Fikirlerinizi dış dünyaya sunuş biçiminiz artistik ve çok etkileyicidir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 29 Haziran saat:08:16-26 Temmuz saat:08:02 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Aslan burcu seyir geçişi, parasal konularda zeka ve ifade gücünü yükselticidir. Bu dönemde insanları ikna etmek kolaylaşır. Yengeçler pek öyle konuşmaktan, kendilerini öne sürmekten hoşlanmazlar. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar 29 Haziran saat:08:16-26 Temmuz saat:08:02 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Aslan burcu seyir süresince, kendinizi ifade etmek, yolculuklar, insanlarla bağlantı kurmak, tatlı dillilik, bildiklerini çevrenizle paylaşmak istersiniz. İnsanları etkilemenin kolay olduğu bir dönemdir. El becerilerinizi sergileyebilir, yaratıcı tarzda düşünürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 29 Haziran saat:08:16-26 Temmuz saat:08:02 tarihleri arasında Merkür-Aslan burcunda ilerleyecek. İşlerimiz üzerine odaklanırız. Sözgelimi bir sergi, oyun, yarışma, sınav, senaryo, sanatsal ve mistik faaliyetler gibi. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 29 Haziran saat:08:16-26 Temmuz saat:08:02 tarihleri arasında etkili Merkür-Aslan süresince, hem kendinizden emin konuşursunuz hem fikirlerinizle karşı cins üzerinde bir hayli ilgi uyandırırsınız. Esprileriniz, cömert sözleriniz, ikna kabiliyetiniz yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız