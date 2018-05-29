Günlük burç yorumları: 29 Mayıs Salı dolunayın burçlara etkisi nasıl olacak? (İrem Su'dan burç yorumları)

Mayıs ayının son haftasınında 29 Mayıs Salı dolunay gerçekleşecek. Ve bunun burçlara etkisi ne yönde olacak haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 MAYIS SALI Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, 29 Mayıs saat 17:20 Yay burcunda oluşacak Dolunay, neyi ne kadar bildiğimizi ve başkalarının bunu ne kadar önemseyip önemsemediğini görmek ve göstermek isteyeceğiz. Tabii ki takdir edilmeyi bekleriz. Fikirlerimizi farklı ve sıra dışı şekilde ifade etmekten hoşlanırız. Dolunayın görünümleri, bir grupta-mekanda-yolculukta-seminer veya özel bir ortamda paylaşımda bulunmanın işaretçisidir. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, 29 Mayıs saat 17:20 Yay burcunda oluşacak Dolunay, iş ve parasal meseleleri başkalarının bize sunacağı destekle çözümlemeye çalışmak pek kolay olmaz. Sunduğumuz bir talep, daha önce başvurduğumuz bir işin kabulü, bizim arzu ettiğimiz şekilde gerçekleşmeyebilir. Bu ihtimali göz önüne alarak iyi bir çözüm yolu bulmamız gerekir. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, 29 Mayıs saat 17:20 karşıt burcunuz Yayda oluşacak Dolunay, ilişkiniz, iş ortaklığınız veya başkalarıyla olan her türlü bağınızı test etmeniz adına önem taşıyor. Siz nasıl bir ilişki yaşamaktasınız, her açıdan anlaşabiliyor musunuz, hayata bakış açınız, felsefeniz aynı mı? Nasıl bir eş veya ortak arayışındasınız?

29 mayıs tarihine dikkat! 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, 29 Mayıs saat 17:20 Yay burcunda oluşacak Dolunay, sağlığımız, işimiz, parasal konularda merak ettiğimiz her şeyi öğrenmek, ne durumda olduğumuzu bilmek isteyeceğiz. Sözgelimi bir sıkıntımız var ve bunu halletmek için daha önce bir girişimde bulunmuştuk. Şimdi sonuçlansın isteyeceğiz. Hakkımız olanı almak pek kolay olmayabilir. Tekrar incelenmesi veya bizim de dikkat etmemiz gerekenler olabilir. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, 29 Mayıs saat 17:20 Yay burcunda oluşacak Dolunay, yüzeysel baktığımız belki de derinleşmek üzerinde fazla düşünmek istemediğimiz konuları gündeme taşır. Bir projenin daha dikkatli ele alınması, bir ilişkinin ciddiye dönüşmesi, dostlarınızla çok özel bir paylaşımda bulunulmasını, işlerin mercek altına alınmasını sağlayıcıdır. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, 29 Mayıs saat 17:20 Yay burcunda oluşacak Dolunay, yeniliklere açık olmayan kişiler için zorlayıcıdır. Evet siz bilgiyi her zaman işe yarar hale getiren kişilersiniz. Fakat gelenekselden ziyade şimdi farklı açıdan meseleleri ele almanız gerekiyor. Sözgelimi işle ilgili konulara, ailenizle ilgili mevzulara, ilişkinize sadece kendi doğrunuza göre bakmak sıkıntı yaratır.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, 29 Mayıs saat 17:20 Yay burcunda oluşacak Dolunay, her konuda yüzeyde olana değil, derinde olana bakmak gerektiğini işaret ediyor. Biz insanlar genelde mutluluğu, parayı, aşkı, zenginliği gördüğümüz, dokunduğumuz, yaşadığımızla değerlendiririz. Bu Dolunayda ise, bilgimizi, tecrübelerimizin ne kadar yeterli olduğu test ediliyor. Hem çevremizle iletişimde hem güzellikleri yaşamada bize kuvvet sunuyor. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, 29 Mayıs saat 17:20 Yay burcunda oluşacak Dolunay, finansal konularda dikkatli olmak gerektiğini vurguluyor. Birilerinden destek bekleriz, ancak kendi başımızın çaresine bakmak zorunda kalabiliriz. Başkaları bizden talepte bulunur, tamam deriz, ancak sözümüzü tutamayız. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar, 29 Mayıs saat 17:20 burcunuzda oluşacak Dolunay, sizin kişisel karar ve girişimlerinizin geldiği sonucu görmenizi sağlayacaktır. Daha önce adım atılmış plan ve projeler olumlu şekilde sonuçlanır. Emek sarf ettiğiniz, epeyce uğraştığınız, bir hayli yorulduğunuz işlerin karşılığı alınır. Yüzeye bakan, sadece olan bitenle ilgilenen kişilerden pek hoşlanmazsınız. Derinlikli düşünecek, ilişkinizi test edecek ve ona göre karar vereceksiniz.