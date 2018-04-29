Günlük burç yorumları: 29 Nisan Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları

29 Nisan Pazar günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile bu hafta ortası için günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-30 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 NİSAN CUMARTESİ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 10:11 itibariyle Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde Pazar günümüz başlıyor. Paranın sağlayacağı güç ve statü hayata tutunmanızda, zorlukları kolaylıkla atlatmanızda bugün en önemli gücünüzdür. Ayrıca ilişkiniz düzgün bir yolda ilerliyorsa tutkuların ateşi sizi çepeçevre saracağı için partnerinizle birleşim arzunuz doruğa çıkar. Eğer sorun varsa, her sözünüz kılıçtan keskindir. Ancak bu keskinliğin altında yatan en önemli neden, karşınızdaki kişinin size olan hislerini anlamak içindir. Size doyurucu birkaç söz etmesi, güven hissi uyandırması halinde rahatlarsınız. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Pazar günümüz saat 10:11 itibariyle etkili Ay-Akrep burcu seyri altında başlarken, partnerimizle alakalı konularda oldukça tutkulu davranabiliriz. Sevgilim benden bir şey gizliyor mu, bana sadık mı, benimle olmadığı zamanlarda doğru düzgün davranıyor mu diyerek kontrol edebiliriz. Bütün bu kuşkulu haller gün boyu bizi yoklar durur. Tutkular da bir o kadar yoğundur. Fikirlerimizi ortaya koyma ve uygun alanlarda değerlendirme ihtiyacımız sabah saatlerinde oldukça yoğundur. Eğer şartlarımız nedeniyle bunları gerçekleştirmemiz zor ise, hem fiziksel hem de psikolojik anlamda rahatsızlık duyabiliriz. İşimiz, sağlığımız, alışkanlıklarımız oldukça kıymetlidir. Sezgilerimiz bizi olacaklar veya mevcut durumumuzla ilgili uyarıcı olabilir.

İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 10:11 itibariyle etkili, Ay-Akrep burcunda ilerleyecek. Pazar gününe bu şekilde adım atmaktayız. Kaybetme korkumuzu yükselten bu enerji, ya sevdiğimiz bir başkasıyla olursa, ya inandığımız her şey yalansa, Ya güvendiğimiz dağlara kar yağarsa. İşte bütün bunları yaşamamak için görünen gerçeklerin ardındaki sırlara, bilinmezliklere ulaşmak isteriz. Kaybetmek, sevdiğimiz her şeyden uzak durmak anlamına gelir bizim için. O yüzden de gün içinde daha bir gergin oluruz. Bu ister özel, ister iş ortaklığı veya tamamen cinsel anlamdaki paylaşımları içersin fark etmez. Benim olan benimdir cümlesini sık sık tekrarlayabiliriz. 30 Nisan Akrep burcunda Dolunay! Probleme değil çözümüne odaklan 23 - 30 Nisan haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 10:11 itibariyle Ay-Akrep burcuna geçiş yapıyor. Kafamızın içinde bazı sorular belirebilir. Sözgelimi sevgilimizle düzgün ve seviyeli bir ilişkimiz var mıdır? Hayatımızda yer alan insanlar ne kadar güvenilirdir? Böyle bir kuvvetli enerji altında, içinde yaşadığınız çevre üzerinde etkili olma arzunuz yoğundur. Güç ve dayanıklılık gerektiren işleri kolaylıkla başarmanız mümkündür. Eğer birileri sizi geçmeye veya sizin üzerinizde baskı uygulamaya kalkışacaksa buna itiraz edeceğinizi bilmelidirler. Fikirlerinizi uygulama arzunuz yüksek olduğu için, mücadeleci bir kişi profili çizebilirsiniz. Israrla her durumu takip ederek sonuca ulaştırabilirsiniz. Tutkularınız özellikle aşkla alakalı mevzularda yükselişe geçer.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 10:11 itibariyle Ay-Akrep burcuna geçiş yapıyor. Tutkularımız bizi yönlendiricidir. İçgüdüsel hareket ediyoruz. Ne kadar kendimizden eminsek o denli ısrarcı davranabiliriz. Sabah saatlerinde maddi konular üzerinde düzenlemelerde bulunabiliriz. Biraz tedirginlik veyahut sanki bir sorun çıkacakmış gibi takıntılı düşünsek de, güven duygumuzla her işin üstesinden rahatlıkla gelebiliriz. Aşk hayatımız bizi harekete geçirici bir etki yaratırken, içinde bulunduğumuz duruma göre sabrımızın test edildiğini düşünürüz. Buradan anlaşıldığı üzere ilişkimizde sorun yoksa sevdiğimiz kişiyle tutkulu paylaşımlarda bulunmamız hatta ciddi konuşmalar yapmamız mümkün. Eğer tam tersine sorun varsa, özellikle endişelerimizi mutlaka gidermek isteyebiliriz. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Pazar gününün tümünde etkili olacak Ay-Akrep burcu seyri saat 10:11 itibariyle etkilidir. Ailemizin güvenliği ve ruhsal açıdan geleceğimizi garanti altına alma içgüdümüzün yükselişi anlamındadır. Etrafımızda olan bitene kulak kabartırız, kim ne yapıyor veya nasıl bir yöntemle başarı elde ediyor takip ederiz. Güçlü insanlarla irtibatta bulunmak isteriz. Belki biz direkt olarak onlardan yardım istemeyiz ancak bize doğru yönelen olumlu bir teklifi de geri çevirmeyiz. İşlerimizi somutlaştırmak niyetimiz yüksektir. Çünkü gerçeğe dönüşmeyecek boş işlere ayıracak zamanımız yoktur. Eğer ilişkilerimizde maddi açıdan risk unsuru varsa bunu ortadan kaldırmak için gayret gösterebiliriz. Parasal tutku veya ilişkilerde ipi elinde tutan taraf olmak arzumuz bugün açık seçik bellidir.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Pazar günümüz, saat 10:11 itibariyle etkili Ay-Akrep seyir etkinliğinde başlıyor. Hem sözel hem de parasal anlamda güçlü olmak istediğiniz yoğun olacak. Keskin cümleler kurarsınız. Bunun nedeni dikkat çekmek içindir. Başarıya odaklısınızdır. Çünkü amacınız güçlü görünmektir. Çekiciliğiniz size apayrı bir hava katabilir. Eğer ilişkinizde dengeler sarsılmışsa ve buna sebep karşı taraf ise, onu etkileme arzunuz daha da büyür. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler burcunuz üzerinde ilerleyecek Ay, saat 10:11 itibariyle etkili olacak. Mücadele yoğun, ihtiras yüksek ve isteklerinizi elde etme arzunuz bir hayli ön planda. Hani bazen başkalarını önemseriz ama kendimizi ikinci plana atarız. İşte bugünkü enerjiniz gönlünüzde olanı gerçekleştirmeniz için size kuvvet aşılıyor. Bekleme diyor, hadi ne yapmak istiyorsan sadece kendin için yap ve güvenle ilerle! Bu sese kulak vermek tabii ki önemli. Ben oldukça derin bir değişim ve dönüşümünden söz ediyorum. Yani isterseniz bugün kendiniz adına düşündüğünüz bir şeyi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Neye dikkat etmek gerekiyor. Duygularınızın sizi esir etmesine izin vermeden bilinçli bir şekilde hedefinizi saptayıp üzerine gitmek. Güç ve dayanıklılığın yüksek olduğu bugün fikirlerinizi harekete geçirmemeniz için hiçbir sebep yok.

Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar Pazar günümüz saat 10:11 Ay-Akrep burcu seyriyle başlıyor. Hayatın genelinde tutkularımız ön planda. Duygularımız öylesine yoğun ve öylesine güçlüdür ki, ilişkimizi içeren konularda partnerimizin her bir hareketi ve bize yönelik her tavrını gözlemlemeye çalışırız. Konuşurken kullandığı sözcüklerin ardında neler saklı çözmek isteriz. Beni seviyor mu, yoksa bir başkası mı var, bu ilişki gerçekten sağlam mı diye sorgulamalarda bulunuz. Bizden hiçbir şeyin gizlenmesine, hele konu para-cinsellik ve ilişkimizi kapsıyorsa, hiç mi hiç hoşlanmayız. Çünkü böyle bir enerji altında duygularımız oldukça derin ve tutkularımız fazlasıyla yoğundur. İsteriz ki, sahip olduğumuz her şey bizim olsun ve hatta bizden hiç uzaklaşmasın. İşte bu tutku, kimi zaman sevdiğiniz kişiyi abluka altına almanıza neden olabilir. 2018 yılında burçları neler bekliyor?

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar Pazar günümüz saat 10:11 Ay-Akrep burcu seyriyle başlıyor. Bu etki altında bastığımız yer ne kadar sağlam veya değil bunun tespiti bizim için son derece önemli olabilir. İlişkimizle ilgili konularda güçlü bir paylaşımın önemi son derece büyüktür. Partnerimizle ne kadar el birliğinde bulunuyorsak kendimizi o denli güvende hissedebiliriz. Ruhunuzun derinliklerindeki güçlü olma arzunuz oldukça yoğundur. Kimi zaman sezgileriniz size rehberdir kimi zaman duygularınız. Ancak şu var ki kişi böyle bir etki altında ailesiyle, sevdikleriyle güven içinde yaşayabileceği bir dünyanın peşindedir. Mücadele ve güç gösterilerinin altında yatan en önemli sebep kimseye boyun eğmemek ve kendi sınırlarını korumaktır. İlişkilerine şöyle bir yakından bakar. Gerçekten huzurlu mudur, mutlu ve doyumlu mudur? Yoksa rol yapmak zorunda mı kalıyordur. İşte bunun tespiti günü huzurlu geçirmemizin baş koşuludur.