Günlük burç yorumları: 29 Nisan Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları

29 Nisan Pazar günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile bu hafta ortası için günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-30 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Sevgili Koçlar saat 10:11 itibariyle Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde Pazar günümüz başlıyor. Paranın sağlayacağı güç ve statü hayata tutunmanızda, zorlukları kolaylıkla atlatmanızda bugün en önemli gücünüzdür. Ayrıca ilişkiniz düzgün bir yolda ilerliyorsa tutkuların ateşi sizi çepeçevre saracağı için partnerinizle birleşim arzunuz doruğa çıkar. Eğer sorun varsa, her sözünüz kılıçtan keskindir. Ancak bu keskinliğin altında yatan en önemli neden, karşınızdaki kişinin size olan hislerini anlamak içindir. Size doyurucu birkaç söz etmesi, güven hissi uyandırması halinde rahatlarsınız.

Sevgili Yengeçler saat 10:11 itibariyle Ay-Akrep burcuna geçiş yapıyor. Kafamızın içinde bazı sorular belirebilir. Sözgelimi sevgilimizle düzgün ve seviyeli bir ilişkimiz var mıdır? Hayatımızda yer alan insanlar ne kadar güvenilirdir? Böyle bir kuvvetli enerji altında, içinde yaşadığınız çevre üzerinde etkili olma arzunuz yoğundur. Güç ve dayanıklılık gerektiren işleri kolaylıkla başarmanız mümkündür. Eğer birileri sizi geçmeye veya sizin üzerinizde baskı uygulamaya kalkışacaksa buna itiraz edeceğinizi bilmelidirler. Fikirlerinizi uygulama arzunuz yüksek olduğu için, mücadeleci bir kişi profili çizebilirsiniz. Israrla her durumu takip ederek sonuca ulaştırabilirsiniz. Tutkularınız özellikle aşkla alakalı mevzularda yükselişe geçer.

Sevgili İkizler saat 10:11 itibariyle etkili, Ay-Akrep burcunda ilerleyecek. Pazar gününe bu şekilde adım atmaktayız. Kaybetme korkumuzu yükselten bu enerji, ya sevdiğimiz bir başkasıyla olursa, ya inandığımız her şey yalansa, Ya güvendiğimiz dağlara kar yağarsa. İşte bütün bunları yaşamamak için görünen gerçeklerin ardındaki sırlara, bilinmezliklere ulaşmak isteriz. Kaybetmek, sevdiğimiz her şeyden uzak durmak anlamına gelir bizim için. O yüzden de gün içinde daha bir gergin oluruz. Bu ister özel, ister iş ortaklığı veya tamamen cinsel anlamdaki paylaşımları içersin fark etmez. Benim olan benimdir cümlesini sık sık tekrarlayabiliriz.

Sevgili Aslanlar saat 10:11 itibariyle Ay-Akrep burcuna geçiş yapıyor. Tutkularımız bizi yönlendiricidir. İçgüdüsel hareket ediyoruz. Ne kadar kendimizden eminsek o denli ısrarcı davranabiliriz. Sabah saatlerinde maddi konular üzerinde düzenlemelerde bulunabiliriz. Biraz tedirginlik veyahut sanki bir sorun çıkacakmış gibi takıntılı düşünsek de, güven duygumuzla her işin üstesinden rahatlıkla gelebiliriz. Aşk hayatımız bizi harekete geçirici bir etki yaratırken, içinde bulunduğumuz duruma göre sabrımızın test edildiğini düşünürüz. Buradan anlaşıldığı üzere ilişkimizde sorun yoksa sevdiğimiz kişiyle tutkulu paylaşımlarda bulunmamız hatta ciddi konuşmalar yapmamız mümkün. Eğer tam tersine sorun varsa, özellikle endişelerimizi mutlaka gidermek isteyebiliriz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Pazar günümüz saat 10:11 Ay-Akrep burcu seyriyle başlıyor. Hayatın genelinde tutkularımız ön planda. Duygularımız öylesine yoğun ve öylesine güçlüdür ki, ilişkimizi içeren konularda partnerimizin her bir hareketi ve bize yönelik her tavrını gözlemlemeye çalışırız. Konuşurken kullandığı sözcüklerin ardında neler saklı çözmek isteriz. Beni seviyor mu, yoksa bir başkası mı var, bu ilişki gerçekten sağlam mı diye sorgulamalarda bulunuz. Bizden hiçbir şeyin gizlenmesine, hele konu para-cinsellik ve ilişkimizi kapsıyorsa, hiç mi hiç hoşlanmayız. Çünkü böyle bir enerji altında duygularımız oldukça derin ve tutkularımız fazlasıyla yoğundur. İsteriz ki, sahip olduğumuz her şey bizim olsun ve hatta bizden hiç uzaklaşmasın. İşte bu tutku, kimi zaman sevdiğiniz kişiyi abluka altına almanıza neden olabilir.





Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Pazar günümüz saat 10:11 Ay-Akrep burcu seyriyle başlıyor. Bu etki altında bastığımız yer ne kadar sağlam veya değil bunun tespiti bizim için son derece önemli olabilir. İlişkimizle ilgili konularda güçlü bir paylaşımın önemi son derece büyüktür. Partnerimizle ne kadar el birliğinde bulunuyorsak kendimizi o denli güvende hissedebiliriz. Ruhunuzun derinliklerindeki güçlü olma arzunuz oldukça yoğundur. Kimi zaman sezgileriniz size rehberdir kimi zaman duygularınız. Ancak şu var ki kişi böyle bir etki altında ailesiyle, sevdikleriyle güven içinde yaşayabileceği bir dünyanın peşindedir. Mücadele ve güç gösterilerinin altında yatan en önemli sebep kimseye boyun eğmemek ve kendi sınırlarını korumaktır. İlişkilerine şöyle bir yakından bakar. Gerçekten huzurlu mudur, mutlu ve doyumlu mudur? Yoksa rol yapmak zorunda mı kalıyordur. İşte bunun tespiti günü huzurlu geçirmemizin baş koşuludur.