Günlük burç yorumları 29 Ocak Pazartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Son Güncelleme 8 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 09:09 |8 dakika önce

Artık 2018'in ilk ayının sonuna iyice yaklaştık. 29 Ocak Pazartesi günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

29 Ocak Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları özet olarak haberimizde. Uzun burç yorumları içinde ilgili bağlantıyı haberimizde bulabilirsiniz. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 Ocak Pazartesi Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 05:15 Ay-Satürn görünümü, bir yandan güvende yaşamak arzumuzu işaret ediyor. Diğer taraftan sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Aile, yuva, sevgi, güven gibi olgular bizim için önemli. Dışarıdaki başarıyı, içerdeki huzuru sağlayabilecek güçteyiz. Yeter ki, kendimize güvenelim. Olumsuz düşünmeyelim. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 05:15 Ay-Satürn görünümü, güven duyduğumuz kişilerle konuşmanın, bağlantı kurmanın göstergesidir. İnandığımız bir yoldan gideriz. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için planlar yapabiliriz. İşlerimizi ciddiyetle yaparız. Önümüze çıkan engellerin bizi yıldırmasına izin vermeyiz. Ayakta durmayı, kendimize güvenmeyi biliriz. Hayatın ciddiyetinin farkındayız. Ailemizi, yakınlarımızı önemsediğimiz gibi, bize faydası dokunabilecek kişilerle de ilişkimizi güçlü tutmaya çalışırız. İşte böyle düşünürsek, bu görünüm gayet akıllıca ilerlememizi sağlar.

İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 05:15 Ay-Satürn görünümü, güvencenin önemini vurguluyor. İster istemez soğuk, mesafeli durabiliriz. Ailemizin ihtiyaçları, sorumluluklar ve dış dünyanın şartları üstümüzde baskı yaratabilir. İnsanlar farklı bir şeylerden söz ederken, bizim aklımızda geleceğimiz vardır. İhtiyaçlarımızın karşılamak, ayakta tutabilmek her şeyden daha önemlidir. Bu görünüm sizi kazanç elde etmek amaçlı işlere yöneltecektir. Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 05:15 Ay-Satürn görünüm etkisi insanlarla aramıza koyduğumuz mesafenin göstergesidir. Bunu isteyerek yapmayız aslında. Sadece sevgiye, güvene, ilgiye ihtiyacımız vardır. Fakat bunu dile getirmeyiz. Birilerinden bekleriz. Huzursuzluk sabah saatlerinde yoğun olabilir. İhmal edildiğimizi düşünebiliriz. Aynı şekilde başkaları da bunu böyle düşünebilir. Oysaki bütün bunlar, bu görünümün etkisiyledir. Kendinizi sevin, sizi sevenlerin, size ihtiyaç duyanların farkında olun. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 05:15 Ay-Satürn görünümü, ailevi ve iş hayatıyla ilgili konularda yaşanabilecek sıkıntıların göstergesidir. Huzursuzluk yaşanabilir. Kendinizi önemsiz, sevilmeyen, değeri bilinmeyen kişi olarak görebilirsiniz. Oysaki bunlar enerjilerin yarattığı hassasiyettir. Bu olumsuz duyguların sizi esir almasına izin vermeyin.

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 05:15 Ay-Satürn görünümü, duygularınızı mesafeli ve soğuk kılabilir. Kimsenin yeteri kadar iyi olmadığını, bazı kişilerin sadece kendini düşündüğünü, sizi sevmediklerini bile zannedersiniz. Oysaki bu görünüm etkisinde hepimiz bir miktar zorlanırız. Çünkü bir yandan güven ve huzur arıyoruz. Diğer taraftan sorumluluklar bizi yoruyor. Bu nedenle böyle hissediyoruz. Olumsuz düşünmeyelim. Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 05:15 Ay-Satürn görünüm etkisinde, güvende olmaya, huzur bulmaya, üstümüzdeki ağırlıklardan kurtulmaya ihtiyacımız vardır. Sanki her şey ters gidiyor gibidir. Bir şeyler olacak ve biz zor durumda kalacakmışız gibi hissederiz. Kimseye bunları ifade edemeyiz. Bizi bilerinin anlamadığını düşünürüz. mesafeli ve soğuk davranabiliriz. Oysaki bu enerjinin etkisiyledir. Geçicidir. Lütfen kendinizi üzmeyiniz. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 05:15 Ay-Satürn görünümü, güven ve sorumluluk gibi olguların üstümüzdeki etkisidir. Dışarıdaki hayat kolay değildir. Şartlarla mücadele etmek, ayakta durmak zorundayız. Belki biraz mesafeli davranacağız. Ancak bu güvendiğimiz, sevdiğimiz kişilerle aramızda sorun yaratmaz. Belli kişilerle bağlantı kuracağız. İşlerimize eğileceğiz, duygularımızı belli etmemeye çalışacağız.

Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 05:15 Ay-Satürn görünümü, maddi-manevi anlamda güvencenin önemini vurguluyor. Kimseden kimseye fayda yok, ayakta durmalıyım diye düşüneceğiz. Kazancımızın yetersiz olduğunu, sorumlulukların yorucu geldiğini hissederek insanlarla aramıza mesafe koyabiliriz. Bütün bunlar enerjinin etkisi altında doğaldır. Bize düşen, hayatı bu kadar olumsuz tarafından görmemek, kendimize güvenmektir. Her doğan gün içinde nice umutlar, mucizeler barındırır. Bundan şüphe duymayalım. Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat 05:15 Ay-Satürn görünümü, duygularımızı bir hayli mesafeli kılabilir. Yalnız kalmaya meyilli oluruz. İçimizdekileri kimseyle paylaşmadığımız gibi, bizi birilerinin anlamadığını bile düşünürüz. Aslında güven duymak isteriz. İlişkimizde, dostluklarda, iş hayatında aradığımız budur. Fakat insanların bencilliği, tuhaflığı, dünyanın zorlukları yüzünden sıkılırız. Bütün bunlar aslında enerjinin yarattığı sıkıntılardır. Bunu aşabilmenin yolu kendimize güvenmek, hayatı sevmekle mümkündür.