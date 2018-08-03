Günlük burç yorumları: 3 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

3 Ağustos Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-5 Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 AĞUSTOS Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 03:17 Ay-Pluto görünümü, öfkenizi dışa yansıtmakta zorlanmanıza yol açar. Konuşmak, derdinizi anlatmak, kızgınlığınızı ifade etmek isteseniz de sizi anlamaları pek kolay olmaz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 03:17 Ay-Pluto görünümü, tek başına mücadele verdiğiniz meseleler üzerinde geri adım atmaya niyetiniz olmadığını gösteriyor. İstemeden takıntılı düşünebilirsiniz. Bazı kişileri suçlayabilirsiniz. İşlerin umduğunuz gibi gitmemesi nedeniyle stres yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 03:17 Ay-Pluto görünümü, özellikle ortaklaşa yürütülen işlerde problemlere yol açabilir. Birileri üzerinizde hakimiyet kurmaya, kendi isteklerini dayatmaya çalışabilirler. Aslında sezgileriniz sizi gayet iyi koruyucudur. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 03:17 Ay-Pluto görünümü, toplumla ve ilişkinizle birebir alakalı konularda zorlandığınızı söylemek mümkün. Ancak sabırlı olmanız gerektiği için bir hayli öfke duyabilirsiniz. Konuşsam olmuyor, sussam gönlüm razı değil sözü sanki sizin için söylenmiş gibidir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Saat 03:17 Ay-Pluto görünümü, uzun vadeli düşünmenin yararlı olacağını gösteriyor. Gelir-geçer tarzda, günü kurtarmak şeklinde olmamalı. Çünkü bu durum ileride sorun yaratabilir. Devamını okumak için tıklayınız