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Günlük burç yorumları: 3 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 06:52 | Son Güncelleme

3 Ağustos Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1-5 Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumlar

Günlük burç yorumları: 3 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

3 Ağustos Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-5 Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 AĞUSTOS

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 03:17 Ay-Pluto görünümü, öfkenizi dışa yansıtmakta zorlanmanıza yol açar. Konuşmak, derdinizi anlatmak, kızgınlığınızı ifade etmek isteseniz de sizi anlamaları pek kolay olmaz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 03:17 Ay-Pluto görünümü, tek başına mücadele verdiğiniz meseleler üzerinde geri adım atmaya niyetiniz olmadığını gösteriyor. İstemeden takıntılı düşünebilirsiniz. Bazı kişileri suçlayabilirsiniz. İşlerin umduğunuz gibi gitmemesi nedeniyle stres yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 03:17 Ay-Pluto görünümü, özellikle ortaklaşa yürütülen işlerde problemlere yol açabilir. Birileri üzerinizde hakimiyet kurmaya, kendi isteklerini dayatmaya çalışabilirler. Aslında sezgileriniz sizi gayet iyi koruyucudur. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 03:17 Ay-Pluto görünümü, toplumla ve ilişkinizle birebir alakalı konularda zorlandığınızı söylemek mümkün. Ancak sabırlı olmanız gerektiği için bir hayli öfke duyabilirsiniz. Konuşsam olmuyor, sussam gönlüm razı değil sözü sanki sizin için söylenmiş gibidir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 03:17 Ay-Pluto görünümü, uzun vadeli düşünmenin yararlı olacağını gösteriyor. Gelir-geçer tarzda, günü kurtarmak şeklinde olmamalı. Çünkü bu durum ileride sorun yaratabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 03:17 Ay-Pluto görünümü, aşkta tutkulu olduğunuzu gösteriyor. Bir an önce rahatlamak, güçlenmek, arzu ettiklerinize kavuşmak isteyebilirsiniz. Beklemek, sabretmek eskisi gibi kolay değildir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 03:17 Ay-Pluto görünümü, geçmişte yaşanmış, sizde iz bırakmış meseleleri hatırlatabilir. Siz bu deneyimleri unutmadığınız için, fevri davranabilirsiniz. Özellikle partnerinizle aranızda bu yüzden sorunlar yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 03:17 Ay-Pluto görünümü, tepkisel davranmaya yol açacağından dikkatli olmakta yarar vardır. Güçlü olmak, gücünüzü kanıtlamak ve kabul ettirmekten bir hayli hoşlanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, saat 05:52-22:51 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Zorluk çıkartanlar, sizi anlamamakta ısrar eden kişiler, ilişkideki sorunlar bu zaman diliminde bizi yorar. Birilerine anlayış göstermek kolay değildir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Saat 05:52-22:51 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. İnişli çıkışlı bir ruh halimiz var. Bu nedenle önemli kararlar vermeyelim. Normalde gayet kolaylıkla çözeceğimiz mevzuların bizi daha fazla yormaması için, bu saatler arasında farklı bir şeylerle kendimizi mutlu etmeye çalışmamız ne güzel olur. Deneyelim olur mu? Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 03:17 Ay-Pluto görünüm etkisinde sırlarımızı, durumumuzu kimsenin bilmesini istemeyiz. Her ne kadar dışarıyla haşır neşir olsak da, nasıl konuşmamız gerektiğini iyi biliriz. Baskı kurmaya çalışanlara pek pabuç bırakmayız. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Saat 05:52-22:51 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. İlgi görmek, değerli bulunmak, sevilmek arzumuz bir hayli yüksektir. Aşk, kendimizi ifade etmek adına önem verdiğimiz bir olgudur. Her şey bir yana Aşk bir yana diye düşünürüz. Boşluk süresince maddi konularda tabii ki tedbirli olmamızda yarar vardır. Devamını okumak için tıklayınız

1-5 Ağustos haftalık burç yorumları1-5 Ağustos haftalık burç yorumları
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