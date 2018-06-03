Günlük burç yorumları: 3 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Haftanın son günü yani 3 Haziran Pazar günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 HAZİRAN PAZAR Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, iletişim, zihinsel beceri, eğitim ve girişim alanlarında size kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmenizi sağlayıcıdır. Saat 13:21 Ay-Mars kavuşumu, yeni bir adım atabilme cesareti ve hayatınızı yeniden şekillendirme gücüdür. Ekip çalışması ve sosyal ilişkiler güçlenir. Bir amaç etrafında birleşilir. Siyasi grup, organizasyon, takım halinde yapılan aktiviteler başarılı şekilde lanse edilir. İnsancıl amaçlar, geleneksel olandan uzaklaşmak, yeniye yer açmak, maddi-manevi kazançlı çıkmak bu görünümün size sunduğu kuvvettir. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, parasal anlamda kazanç getirici iş ve girişimlerin işaretçisidir. Saat 13:21 Ay-Mars kavuşumu, belli bir amaç ve hedefe odaklanmanın, yararlı ilişkilere yönelmenin işaretçisidir. Siz bu kuvvet sayesinde yeteneklerinizi bir grup, takım veya organizasyonda gösterebilirsiniz. Yeniliklere, değişime özellikle mesleki alanda açık olmanızda yarar var. Sosyal, hümanist ve insancıl duygularınız sayesinde yeni fırsatlar, kazançlar elde edebilirsiniz.

İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, kendinizi her alanda akılcı ve uyanık bir şekilde ifade edebilmenizde, girişimlerinizde başarılı olmanızda destekleyicidir. Saat 13:21 Ay-Mars kavuşumu, inandığınız bir dava için verilen mücadeledir. Farkınızı ortaya koymak için çaba gösterirsiniz. Bazıları sizi tuhaf bulabilir. Bu umurunuzda olmaz. 1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat! Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, hesabınızı gayet iyi ve akılcı şekilde yapmanız halinde size maddi kazanç getiricidir. Nereden nasıl kazançlı çıkarsınız, hangi yol ve yöntem size yarar getirir, bunları tespit edebilirsiniz. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, plan ve projelerin, iş girişim ve gruplarla bağlantıların doğru ve akıllıca yapılmasında destekleyicidir. Saat 13:21 Ay-Mars kavuşumu, ilişkide bir tarafın baskın oluşu sorun yaratabilir. Arkadaşça yaklaşım, birbirinizin özgürlük alanına saygı göstermeniz önemlidir. Burada eş veya sevgili kendi hedef ve isteklerini dayatabilir.

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, yüksek konumdaki kişilerle temasın, kariyer fırsatlarının, plan ve projelerin göstergesidir. Bunları arzu ettiğiniz şekilde düzenlemenizde size yardımcıdır. Saat 13:21 Ay-Mars kavuşumu, mecburi her şeyden sıkılmamıza yol açar. Günü kendimize göre yaşamak, özgür olmak isteriz. Birileri bizi yönlendirmeye kalktığında veya şartlar uygun olmadığında canımız sıkılır. 2018 Haziran ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, yurtdışı, akademik eğitim, plan ve proje çalışmaları, yolculuk ve yeni girişimlerin başarılı şekilde sonuçlanmasını destekleyicidir. Saat 13:21 Ay-Mars kavuşumu, gönlünüzce zamanı geçirme isteğinizdir. Bundan ödün vermezsiniz. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelirsiniz. Sosyalleşmek, aktif olmak, istediğiniz gibi hareket etmek için bu enerji size cesaret veriyor. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, ortaklaşa mal ve para paylaşımı, iş hayatı ve girişimlerin akıllıca planlanması ve düzenlenmesinde etkin bir kuvvettir.Saat 13:21 Ay-Mars kavuşumu, aile içindeki baskıdan uzak kalmanın işaretçisidir. İster evli olun ister yalnız yaşayın veya bekar olun, hiç fark etmez, gönlünüze göre hareket etmek isteyeceksiniz.