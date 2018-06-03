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Günlük burç yorumları: 3 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 08:29 | Son Güncelleme

3 Haziran Pazar günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları

Günlük burç yorumları: 3 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Haftanın son günü yani 3 Haziran Pazar günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 HAZİRAN PAZAR

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, iletişim, zihinsel beceri, eğitim ve girişim alanlarında size kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmenizi sağlayıcıdır. Saat 13:21 Ay-Mars kavuşumu, yeni bir adım atabilme cesareti ve hayatınızı yeniden şekillendirme gücüdür. Ekip çalışması ve sosyal ilişkiler güçlenir. Bir amaç etrafında birleşilir. Siyasi grup, organizasyon, takım halinde yapılan aktiviteler başarılı şekilde lanse edilir. İnsancıl amaçlar, geleneksel olandan uzaklaşmak, yeniye yer açmak, maddi-manevi kazançlı çıkmak bu görünümün size sunduğu kuvvettir.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, parasal anlamda kazanç getirici iş ve girişimlerin işaretçisidir. Saat 13:21 Ay-Mars kavuşumu, belli bir amaç ve hedefe odaklanmanın, yararlı ilişkilere yönelmenin işaretçisidir. Siz bu kuvvet sayesinde yeteneklerinizi bir grup, takım veya organizasyonda gösterebilirsiniz. Yeniliklere, değişime özellikle mesleki alanda açık olmanızda yarar var. Sosyal, hümanist ve insancıl duygularınız sayesinde yeni fırsatlar, kazançlar elde edebilirsiniz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, kendinizi her alanda akılcı ve uyanık bir şekilde ifade edebilmenizde, girişimlerinizde başarılı olmanızda destekleyicidir. Saat 13:21 Ay-Mars kavuşumu, inandığınız bir dava için verilen mücadeledir. Farkınızı ortaya koymak için çaba gösterirsiniz. Bazıları sizi tuhaf bulabilir. Bu umurunuzda olmaz.

1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları
Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, hesabınızı gayet iyi ve akılcı şekilde yapmanız halinde size maddi kazanç getiricidir. Nereden nasıl kazançlı çıkarsınız, hangi yol ve yöntem size yarar getirir, bunları tespit edebilirsiniz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, plan ve projelerin, iş girişim ve gruplarla bağlantıların doğru ve akıllıca yapılmasında destekleyicidir. Saat 13:21 Ay-Mars kavuşumu, ilişkide bir tarafın baskın oluşu sorun yaratabilir. Arkadaşça yaklaşım, birbirinizin özgürlük alanına saygı göstermeniz önemlidir. Burada eş veya sevgili kendi hedef ve isteklerini dayatabilir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, yüksek konumdaki kişilerle temasın, kariyer fırsatlarının, plan ve projelerin göstergesidir. Bunları arzu ettiğiniz şekilde düzenlemenizde size yardımcıdır. Saat 13:21 Ay-Mars kavuşumu, mecburi her şeyden sıkılmamıza yol açar. Günü kendimize göre yaşamak, özgür olmak isteriz. Birileri bizi yönlendirmeye kalktığında veya şartlar uygun olmadığında canımız sıkılır.

2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, yurtdışı, akademik eğitim, plan ve proje çalışmaları, yolculuk ve yeni girişimlerin başarılı şekilde sonuçlanmasını destekleyicidir. Saat 13:21 Ay-Mars kavuşumu, gönlünüzce zamanı geçirme isteğinizdir. Bundan ödün vermezsiniz. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelirsiniz. Sosyalleşmek, aktif olmak, istediğiniz gibi hareket etmek için bu enerji size cesaret veriyor.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, ortaklaşa mal ve para paylaşımı, iş hayatı ve girişimlerin akıllıca planlanması ve düzenlenmesinde etkin bir kuvvettir.Saat 13:21 Ay-Mars kavuşumu, aile içindeki baskıdan uzak kalmanın işaretçisidir. İster evli olun ister yalnız yaşayın veya bekar olun, hiç fark etmez, gönlünüze göre hareket etmek isteyeceksiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, ilişki sorunlarının karşılıklı konuşularak çözümlenmesinde, geleceğe yönelik kararların verilmesinde etkilidir. Saat 13:21 Ay-Mars kavuşumu, size özgür karar vermenizde, bildiğiniz gibi hareket etmenizde destek oluyor.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, çalışma hayatı, sağlık ve maddi konuların sağlam ve verimli şekilde işlerlik kazandırılmasında yardımcınızdır. Saat 13:21 Ay-Mars kavuşumu, maddi harcamaları yükselticidir. Ekonomik davranmak pek kolay olmaz. Lütfen aldığınıza verdiğinize dikkat ediniz. Gelen, geldiği gibi gidebilir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, aşk hayatınızın ciddi ve geleceğe dönük şekilde ele alınmasında etkilidir. Ayrıca kendinizi güçlü şekilde ifade ederek, becerilerinizi sergilemenizde yardımcıdır. Çocuk sahibi olma veya çocuklarınızla ilgili konularda da size destek özel bir kuvvettir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 05:22 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, ailevi yaşam, yuva kurmak, ailenizle iletişim ve geleceğe dönük yatırım konularında faydalı bir kuvvettir. Sağlıklı, verimli şekilde işlerinizi düzenlersiniz.

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