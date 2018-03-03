Günlük burç yorumları 3 Mart Cumartesi - İrem Su'dan günlük burç yorumları

3 Mart Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Ünlü astroloji danışmanı İrem Su; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile günlük, haftalık, aylık ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Günlük burç yorumunuzu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, İçinden çıkamadığınız sorunları, inancınızı güçlü tutarak aydınlığa kavuşturacağımızı, teselli bulacağımızı işaret ediyor. Hayat her gün bir başka mucizeyi doğan güneşle birlikte bize sunmakta. Eğer endişelerimizin köküne inmeyi kabul edersek, etraflıca ele alırsak, göreceğiz ki çaresiz değiliz.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, Ay-Merkür karşıtlığı bir yandan her şeyi kritik etmemize neden olurken diğer yandan hayatı kendi akışına bırakma arzumuzu gösteriyor. Ancak biliyoruz ki, sorumluluklarımız var ve istesek de bunlardan kaçmamız pek mümkün değil.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler, Ay-Terazi burcu geçişinde, hayatınızda her şeyin dengeli olması gerektiğini düşünürsünüz. Huzursuzluğa tahammülünüz yoktur. İlişkinizde al gülüm ver gülüm tarzında paylaşımlar hoşunuza gider. Ilımlı düşünmeye çalışırsınız.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler, Hayata bakış açınızı, inandıklarınızı, arzularınızı kendi içinizde gözden geçirmeniz anlamındadır. Evet belki çözümlenmemiş sorunlarınız mevcut ve hala önünüzü tam olarak görmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Ancak kendinize inanmalısınız.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, Ay-Merkür karşıtlığı para, iş, evimiz, ailemizle ilgili konular üzerinde durmamızı sağlar. Her işin altından kalkmak mecburiyeti canımızı sıkar. İçimizden neler geçer ancak hayat böyle işte diyerek sineye çekeriz.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, Ay burcunuzda ilerliyor ve gözlem gücünüz yüksek. Ancak ilişkinizle alakalı konularda veya genel olarak dış dünyada huzur aramaktasınız. Sizi rahatlatacak bir söz, bir davranışa ihtiyacınız var.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler, Ay-Merkür karşıtlığında, bir çok meseleyi doluya koysak almıyor, boşa koysak dolmuyor. Bizi endişelendiren her şeyden kaçmak isterken, bunlarla karşılaşıyoruz. Sanki korktuklarımızla test ediliyor gibiyiz. Soğukkanlılığımızı korumakta zorlanıyoruz. Ancak meseleleri çözemezsek, daha fazla ilerlemenin mümkün olmadığını biliyoruz.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, Aşk hayatınızla ilgili mevzularda kendinizi kurban durumuna düşmüş hatta karmaşa içinde yöneliminizi kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz. Bağımlılığınız yüksektir. Ancak bu bağımlılık ne derece doğrudur veya bu aşkta kendinizi ne kadar mutlu hissetmektesinizdir bunların gözden geçirilmesi şarttır.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar, Ay-Merkür karşıtlığında, çevreyi, insanları ve durumları oldukları haliyle kabullenmek istemiyoruz. İçimizdeki ses, -Yerin burası olmamalı diyor. Farklı bir şeyler yapabilmek için yaratıcı düşünmeye çalışıyoruz. Bir yandan alışkanlıklar, diğer yandan kaçış arzumuz yoğun. İstediğimiz tek şey, değişim. Gerçekten gönlümüze sinen bir yaşamın düşlerini kuruyoruz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar, Ay-Merkür karşıtlığı bir yandan çevre değişimleri, girişimler için incelemelerde bulunmamızı sağlarken, diğer yandan Balık burcundaki geçişler, bizi alıştığımız dünyaya hapsediyor. Yenilikte bulunmak mı yoksa eskiye bağlı kalmak mı bizi daha fazla endişelendiriyor bilemiyoruz.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar, Ay-Merkür karşıtlığında, titiz bir analiz yapmak, maddi ve manevi anlamda durumumuzu gözden geçirmemiz gerekiyor. İş hayatında olan Kovalar, patronlarının parasal konularda hakkaniyetli davranmasını bekliyorlar. Ev hayatında olan Kovalar bütçelerine göre alışverişte bulunmaları şart.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Ay-Merkür karşıtlığında, sessiz gibi dursak da, aslında karşımızdaki kişilere göre hareket ediyoruz. Üstümüze mi geliyorlar, lafımızı esirgemeyiz. İyi davranıp, takdir mi ediyorlar, canımıza sararız. Ancak eleştirilerden hiç hoşnut olmayız. Ben zaten yeteri kadar kendime yükleniyorum. Hiç kimse üstüme gelmese diye içinizden geçirirsiniz.
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