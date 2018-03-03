Günlük burç yorumları 3 Mart Cumartesi - İrem Su'dan günlük burç yorumları

3 Mart Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Ünlü astroloji danışmanı İrem Su; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile günlük, haftalık, aylık ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Günlük burç yorumunuzu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 MART CUMARTESİ Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, İçinden çıkamadığınız sorunları, inancınızı güçlü tutarak aydınlığa kavuşturacağımızı, teselli bulacağımızı işaret ediyor. Hayat her gün bir başka mucizeyi doğan güneşle birlikte bize sunmakta. Eğer endişelerimizin köküne inmeyi kabul edersek, etraflıca ele alırsak, göreceğiz ki çaresiz değiliz.

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, Ay-Merkür karşıtlığı bir yandan her şeyi kritik etmemize neden olurken diğer yandan hayatı kendi akışına bırakma arzumuzu gösteriyor. Ancak biliyoruz ki, sorumluluklarımız var ve istesek de bunlardan kaçmamız pek mümkün değil. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, Ay-Terazi burcu geçişinde, hayatınızda her şeyin dengeli olması gerektiğini düşünürsünüz. Huzursuzluğa tahammülünüz yoktur. İlişkinizde al gülüm ver gülüm tarzında paylaşımlar hoşunuza gider. Ilımlı düşünmeye çalışırsınız. 1 - 11 Mart haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, Hayata bakış açınızı, inandıklarınızı, arzularınızı kendi içinizde gözden geçirmeniz anlamındadır. Evet belki çözümlenmemiş sorunlarınız mevcut ve hala önünüzü tam olarak görmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Ancak kendinize inanmalısınız. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, Ay-Merkür karşıtlığı para, iş, evimiz, ailemizle ilgili konular üzerinde durmamızı sağlar. Her işin altından kalkmak mecburiyeti canımızı sıkar. İçimizden neler geçer ancak hayat böyle işte diyerek sineye çekeriz.

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, Ay burcunuzda ilerliyor ve gözlem gücünüz yüksek. Ancak ilişkinizle alakalı konularda veya genel olarak dış dünyada huzur aramaktasınız. Sizi rahatlatacak bir söz, bir davranışa ihtiyacınız var. Burcunuz için 20 etkili tavsiye Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, Ay-Merkür karşıtlığında, bir çok meseleyi doluya koysak almıyor, boşa koysak dolmuyor. Bizi endişelendiren her şeyden kaçmak isterken, bunlarla karşılaşıyoruz. Sanki korktuklarımızla test ediliyor gibiyiz. Soğukkanlılığımızı korumakta zorlanıyoruz. Ancak meseleleri çözemezsek, daha fazla ilerlemenin mümkün olmadığını biliyoruz. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, Aşk hayatınızla ilgili mevzularda kendinizi kurban durumuna düşmüş hatta karmaşa içinde yöneliminizi kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz. Bağımlılığınız yüksektir. Ancak bu bağımlılık ne derece doğrudur veya bu aşkta kendinizi ne kadar mutlu hissetmektesinizdir bunların gözden geçirilmesi şarttır. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar, Ay-Merkür karşıtlığında, çevreyi, insanları ve durumları oldukları haliyle kabullenmek istemiyoruz. İçimizdeki ses, -Yerin burası olmamalı diyor. Farklı bir şeyler yapabilmek için yaratıcı düşünmeye çalışıyoruz. Bir yandan alışkanlıklar, diğer yandan kaçış arzumuz yoğun. İstediğimiz tek şey, değişim. Gerçekten gönlümüze sinen bir yaşamın düşlerini kuruyoruz.