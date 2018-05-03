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Günlük burç yorumları: 3 Mayıs Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 06:54 | Son Güncelleme

3 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde Mayıs ayının ilk haftasında sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 1-6 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 3 Mayıs Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

3 Mayıs Perşembe günü İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-6 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 MAYIS PERŞEMBE

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 00:58 Ay-Merkür görünümü, iletişimi güçlendirici, fikirlerinizi özgür bir şekilde ifade etmenizi sağlıyor. Bilgilenme, yolculuk, uzaklarda bulunan kişilerle irtibat yönünde de gayet olumlu bir günü işaret ediyor.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 00:58 Ay-Merkür görünümü, alacak-vereceklerin gözden geçirilmesini sağlıyor. Bu saatlerde tartışmalardan kaçınmak gerekir. Eğer sıkıldığımız bir mesele veya bir haber alırsak hemen sinirlenmeyelim.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 00:58 Ay-Merkür görünüm etkisinde, eğer ilişkinizde sorunlar varsa meseleleri sakin bir şekilde konuşmanızda yarar var. Bu görünüm ayrıca arkadaşlarınızla bir araya gelme, sosyalleşme, kısa bir yolculuğa çıkma, haberleşme gibi alanlarda etkindir.

1 - 6 Mayıs haftalık burç yorumları1 - 6 Mayıs haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 00:58 Ay-Merkür görünüm etkisinde, sizi rahatsız eden meseleleri tekrar gözden geçirmeniz anlamına gelir. İş-sağlık-toplumsal konularda bir hayli duyarlı düşünürsünüz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 00:58 Ay-Merkür görünümü, ifadeyi güçlendirici, iletişimi kolaylaştırıcı, söylemek istediğiniz her ne ise, özgürce konuşmanızda yardımcıdır. Kurulan bağlantılar, medya, yayın veya internet yoluyla yapılan görüşmeler başarılı şekilde gerçekleşir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 00:58 Ay-Merkür görünümü, kendimizi güçlü bir şekilde ifade etmek arzumuzu işaret ediyor. Fakat etrafınızdaki insanların çoğu zaman sizi anlamadıklarını hissedebilirsiniz.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları2018 Mayıs ayı aylık yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 00:58 Ay-Merkür görünümü, partnerinizle ilgili meselelerde konuşmanın, belli konuları gözden geçirmenin işaretçisidir. Bu saatte keyfiniz yerine gelir, sözleriniz başkalarını destekleyici ve yüreklendiricidir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 00:58 Ay-Merkür görünümü, mali konulardaki her türlü işinizi verimli hale getirme arzunuzu ve bu konulardaki konuşmaların işaretçisidir.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 00:58 Ay-Merkür görünüm etkisinde aşkta söz sahibi olan taraf sizsiniz. Konuşmak, haberleşmek veya çeşitli yollarla kendinizi gayet rahat bir şekilde ifade edebilirsiniz. Meseleleri kolayca çözer, bulunduğunuz ortamda sözlerinizle ilgi uyandırırsınız.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 00:58 Ay-Merkür görünümü, biraz endişe yaratır. Şöyle mi olacak, böyle mi olacak diye kaygılanırsınız. Dışarıdan gelebilecek bir eleştiri veya olumsuz söze anında tepki gösterebilirsiniz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 00:58 Ay-Merkür görünümünde dostlarınızla muhabbet etmek sizi keyiflendirir. Sevgilinizle buluşmak veya eşinizle dışarıda bir yemek, alışveriş gibi etkinliklerden zevk alırsınız. Özgürce iletişimde bulunursunuz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 00:58 Ay-Merkür görünümü, özgürlüğün paha biçilmez bir olgu olduğunu düşündürüyor. İnsan içinden geldiği gibi yaşamak, düşünmek ve konuşmak istiyor. Baskılar, sorumluluklar olmadan dilediğim gibi yaşayabilsem diye içinizden geçirebilirsiniz.

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