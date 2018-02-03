Günlük burç yorumları 3 Şubat Cumartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

​ 3 Şubat Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. Haberimizde İrem Su sizler için değerlendirdi. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 Şubat Cumartesi Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Benim ne işim var burada, çok daha iyi imkanlarda yaşamalıyım, bu yoğunluk ve bu problemler canımı sıkıyor diye içimizden geçirebiliriz. Bu durum huzursuzluk yaratabilir veya istemediğimiz durumlar nedeniyle kaçıp kurtulmak isteği duyabiliriz. Benim tavsiyem, elinizden geleni yapmanız daha fazla kendinize yüklenmemenizdir. Bazen akışa bırakmak gerekir. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 10:07-4 Şubat saat 00:47 arasındaki Ay-Boşluk etkisinde güne adım atıyoruz. Ailevi ve özel ilişkimizle alakalı meselelerde biraz zorlanabiliriz. Bizim isteklerimizle çelişen karşıt görüşler nedeniyle üzerimizde baskı hissedebiliriz. Bu nedenle biraz sakin olmamızda yarar var. İkizler Günlük Burç Yorumu Yenilik ve değişimden yana oluruz. Sevgimizi, ilgimizi karşı cinse ifade ederek etkilemeye çalışırız. Bu görünüm bir kısım İkizler için, evlilik kararının da göstergesi olabilir.

Yengeç Günlük Burç Yorumu Bir sağlık probleminin giderilmesi yönünde ameliyatın göstergesidir. Bu sizi rahatlatıcı ve tedavi edicidir. Finansal anlamda eğer sıkıntılarımızı varsa, bunları çözebilmek amaçlı düşünmeyi sağlar. Aslan Günlük Burç Yorumu Ev içinde biraz daha ılımlı olmakta yarar var. Çünkü boşluk süresince bir karar vermek ve uygulamak pek kolay olmaz, doğru da değildir. Ayrıca benim dediğim olacak tarzında hareket etmek huzursuzluk yaratabilir. Başak Günlük Burç Yorumu Saat 18:57 Merkür-Mars görünümü, aileyi ilgilendiren her türlü meselenin çözümü için hızlı düşünülmesini, eylemde bulunulmasını sağlayıcıdır. Değer görme arzumuzun işaretçisidir. Kimsenin değer verdiğimiz ilkelere, kişi ve durumlara karşı çıkmasını istemeyiz. Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 10:07-4 Şubat saat 00:47 arasında etkili Ay-Boşluk süresince, parasal bir girişimde bulunmadan önce iyice düşünmekte yarar var. Çünkü satın aldığımız bir ürün veya girişimde bulunduğumuz bir mesele daha sonra umduğumuz gibi gelişmeyebilir. Mümkünse beklemede kalalım.